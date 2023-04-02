減肥｜乳酪加一食物3周腰圍減8cm！這兩時間和溫度助改善易胖體質

乳酪味道甜中帶酸，深得不少人喜歡，更是減肥聖品，即便當作甜品來吃，也不會有罪惡感。有日本節目早年實測乳酪的減肥功效，指出只要配搭一款意想不到的食物，竟有效在三星期內，幫助體重大減約4公斤，腰圍也有縮小。另外，在享受乳酪美食時，也可注意以下3個重點，使減肥計劃事半功倍。



減肥乳酪｜減肥期間若沒甜品下肚，相信意志力和決心都會減半，因此乳酪便是其一選擇，味道清甜而不膩，卡路里相對較低，而且可助腸道蠕動。(《藍海傳說》劇照)

減肥期間若沒甜品下肚，相信意志力和決心都會減半，因此乳酪便是其一選擇，味道清甜而不膩，卡路里相對較低，而且可助腸道蠕動。日本節目《得する人損する人》早年播放有關乳酪的減肥功效，指當中含有益生菌雙歧乳酸桿菌及乳酸桿菌，能與洋蔥釋放的菊粉結合，組成短鎖脂肪酸，以幫助腸道蠕動、增加新陳代謝，同時抑制食慾，減少脂肪吸收。

減肥乳酪｜井上咲樂 (IG@bling2sakura)

部分人會搭多款生果，讓乳酪的視覺和口感更為豐富，而若然加入洋蔥，原來效果或會更顯注？節目特別邀請藝人井上咲樂進行實試，在沒控制飲食的情況下，她成功在三周後，體重下降4.1公斤，腰圍更減7.7厘米，成績驚人。乳酪洋蔥製法簡單，先將半個生洋蔥洗淨切片，再浸水半小時，然後倒入200克無糖乳酪，並撒上半茶匙鹽巴拌勻，放進雪櫃內冷藏便可。每次進食的份量則為50克，即約四分一，持續進行一段時間，相信便能看到效用。

減肥乳酪｜節目特別邀請藝人井上咲樂進行實試，在沒控制飲食的情況下，她成功在三周後，體重下降4.1公斤，腰圍更減7.7厘米，成績驚人。(《得する人損する人》)

減肥乳酪｜肚腩明顯收細 (《得する人損する人》)

減肥乳酪｜註冊營養師：一試無妨

對於乳酪洋蔥的效用，註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）回應《01女生》表示，原理上有效減肥，但由於測試人數太小，沒有強大的醫學證據，「兩人亦可能是對乳酪或洋蔥不耐（如腸易激綜合症患者），令大腸加快蠕動，於是食物留體內時間減少，所攝取的卡路里也變少。」不過她同時指出，近年醫學認同良好腸胃環境與體重有一定關係，而乳酪有助腸胃蠕動，配搭洋蔥（據節目中的份量）都是有營養食物，因此一試無妨，並建議少放一點鹽。

減肥乳酪｜這兩個時間食乳酪、減肥功效加倍！(小紅書@陳凱琳Grace)

減肥乳酪｜這兩個時間食乳酪、減肥功效加倍！

為增加乳酪的減肥功效，還有很多小技巧。另一電視節目《バゲット》中，工藤孝文醫生指出，他曾靠乳酪減肥，成功在10個月內減25公斤，並分享當中心得。他分享，食乳酪有時間之分，建議在飯前進食，以抑制血糖因攝取澱粉醣而上升，並降低致肥機會。此外，由於腸道活躍時間為晚上10時至凌晨2時，故以乳酪為晚餐的話，裡面的乳酸菌可助抑制腸道壞菌，提升益菌活躍，以改善易胖體質及便秘問題。

減肥乳酪｜溫熱乳酪更有效？

除了時間，溫熱乳酪也會較冰冷時有效，台灣營養師劉思妤提到，雖然乳酸菌可生存在攝氏2至53度環境，但在接近體溫的溫度（30至40度）時，會更為活躍，易被人體吸收，並改善腸道微生態。不過，若然乳酪過熱，超過53度的話，乳酸菌結構便會被破壞，因此可以隔水坐暖的方式，避免乳酪一下子被加至高溫。