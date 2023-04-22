染髮｜5種深棕色髮色提案　長直髮必染橄欖棕　黃皮首選赤茶栗子

長髮女孩們想要透過染髮，來提升髮型變化性，卻總是無法拿捏好「造型與髮質」間的平衡！甚至盲目追求流行，染了高彩度髮色，反而使髮質、氣色黯淡缺乏質感！



女孩們，今年想擁有好人緣，髮色選擇必須瞄準「天生好髮質髮色」！

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1. 深橄欖棕

翻開今年日本的髮型範本，妳會發現不同於去年春夏的亮彩跳色，許多女孩反而回過頭挑選低調、內斂的深髮色，然而除了黑髮之外，這款以橄欖色為基底，調和上深棕色，帶點冷調性的深橄欖棕，則是許多長髮女孩染髮入門的好選擇！

2. 深蜜糖棕

若妳喜歡長捲髮，且計畫要留一頭女神系水波捲，那麼則很推薦搭配這款髮色！深蜜糖棕保有蜜糖色的光澤、深棕色的溫潤，同時又帶有奶油茶色系的溫柔，透過捲度展現髮色層次，不只會使髮質猶如抹過髮油般亮麗，且退色過渡期也不明顯呢～

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3. 奶油玫瑰棕

延續去年粉色調髮色的趨勢，今年同樣也能看見粉彩色系的影子！這款奶油玫瑰棕，在深棕色中調入些許粉玫瑰色與奶油茶色，呈現出柔軟、微霧卻又不失光澤度的低飽和髮色，然而因為有了深棕色的襯托，使其能巧妙隱藏染後髮質的乾燥缺陷。

4. 赤茶栗子

看到紅色系髮色先別驚慌，今年在日韓許多氣質女孩依舊喜歡點名這款赤茶栗子色！紅棕色的基底，調入更多茶色調，讓髮色帶有紅色系的光暈同時又不會顯老、顯呆版，搭配上自然氣墊燙捲度，特別襯托亞洲人膚色呢！

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5. 薰衣草灰棕

想大膽玩造型，卻又不想因此失了女孩味，今年紫色系也是個不錯的選項！這款薰衣草灰棕，不同於過往紫色調的高彩度，它特別調入些許深灰色、深棕色去平衡紫色的艷麗，在陽光下髮色會綻放微微光暈，走進室內又會呈現低調的灰棕色，顯氣質又不失個性！

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