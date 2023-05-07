果汁妝是什麼？2023春夏唇妝新趨勢　記者分享3步打造豐盈水潤唇

隨著口罩解放，唇膏的地位再次變得重要，而2023春夏的唇妝趨勢你知道嗎？在2023年春夏季度的彩妝潮流中，素顏彩妝持續成為流行榜首，清淡、細緻的嬌嫩感繼續大行其道，而這股風潮亦因著New Jeans、Red Velvet Joy、Blackpink Jennie她們而變得更為興盛，今次記者亦參考了她們的唇妝重點，以3步打造豐盈水潤唇！



清淡細緻妝感打造嬌嫩感 秘訣在於果汁相化妝法

2023年春夏季度的彩妝潮流中，其實曾經在幾年前韓國風靡一時，當時更被稱為「果汁相妝」，果汁相則指的是像水果的汁液一樣，妝容以清淡、可愛的印象為主，以紅色果汁般充滿元氣、色澤的妝感被稱為櫻桃臉，清爽、乾淨的妝感被稱為檸檬臉，而主打溫柔、清純妝容的被稱為水蜜桃臉。

水蜜桃妝以水潤感為主 3步打造豐盈水潤唇

三種妝感當中，以水蜜桃臉的妝容最為多人喜愛，除了因為水蜜桃臉的紅粉緋緋、最為重點放大眼睫毛與水潤唇妝非常耐看，當中化妝亦不考技巧、初手亦能輕鬆駕馭到。事不宜遲，我們亦緊跟潮流，一同以打造豐盈水潤唇，成為水蜜桃妝吧！

水蜜桃妝步驟1. 用粉餅蓋原本唇色



水蜜桃妝步驟1. 用粉餅蓋原本唇色（林文龍 攝）

水蜜桃妝以清淡為主，為了更加突顯唇妝以及遮蓋原本唇色，大家可以先以有色粉餅、蜜粉或遮瑕膏去蓋住自己原本的唇色。

水蜜桃妝步驟2.用胭脂勾勒唇型



為了增加豐盈、自然感，可以利用偏粉調的胭脂以勾勒唇型，特別塗抹在唇珠的位置，這樣可以有助減短人中、令臉更顯圓滑及臉小！這步特別適合臉長、中下庭較長、嘴唇薄的女生使用，不過若然你是一個天生厚唇女生的話，則可以減去這步，不然就會令五官平衡失調。

水蜜桃妝步驟3.唇膏上色



水蜜桃妝步驟3.唇膏上色（林文龍 攝）

做好前置功夫後，大家可以用上自己喜愛的唇膏上色，建議可以使用偏自然、紅潤感的唇色。另外，這步亦建議用上質地較潤滑的唇膏，因為經過前面的粉質上嘴，潤滑感強的唇膏才不易顯死皮、掉屑、卡唇紋，這樣才更能透出天生麗質、保養得宜的感覺！

水蜜桃妝步驟4.用唇釉由唇中向外暈染



水蜜桃妝步驟4.用唇釉由唇中向外暈染（林文龍 攝）

用了唇膏之後，大家記緊要暈染邊緣，以打造豐盈唇形！另外可以用上較深色的唇釉由唇中向外暈染，如果沒用唇釉的女生亦以「步驟3」中的唇膏疊塗唇中的位置，以打造自然層次感！

水蜜桃妝步驟5.唇蜜點綴



水蜜桃妝步驟5.唇蜜點綴（林文龍 攝）

最後作為豐盈水潤的秘訣，就是用上閃亮的唇蜜，這樣會令嘴唇脹卜卜般，感覺無辜又可愛，像個水蜜桃般水潤可口，按捺不住下真的會想咬你一口！

要打造水蜜桃妝，除了步驟之外，筆者亦有幾款私心、愛用唇妝之物分享，大家亦可以作為參考，以便一同感受夏日氣氛！

唇妝好物推薦2023｜Kiehl's 1號護唇膏 HKD$85

唇妝好物推薦2023｜Kiehl's 1號護唇膏 HKD$85 （李樂瑤 攝）

這款護唇膏已是筆者多年愛用品，1號以無香料配方深得人心，因為嘴唇產品含過多香料有機會引起敏感，甚至唇炎的！它的成份具紓緩、潤膚成分，例如角鯊烷、羊毛脂和甜杏仁油，以及維他命A和E，能夠快速滲透乾紋以及潤澤、軟化死皮，十分合適在妝前急救、睡前厚塗！

唇妝好物推薦2023｜Kate 怪獸級持色唇膏#07 HKD$99

這款在網絡上風評極好的持色唇膏，主打高持色與高保濕，當中使用了高貼合唇凍薄膜新科技，能夠將色澤與持久度得到平衡。筆者用後發現，這支唇膏顯色度、保濕能力很強，半天過後都不會抽乾嘴唇，而且顏色選擇多，總能選中一款心水，難怪連不少日本妹子都力推！

唇妝好物推薦2023｜shu uemura 無色限絹感唇釉 #BR793 HKD$305

相信大家用唇釉時最怕都是黏痴痴的感覺又或者很快就抽乾嘴唇的水分，將唇紋暴露無遺。而shu uemura的美妝一向備受好評，筆者都偷偷入手了同款兩種不同顏色以供日常使用，這款無色限絹感唇膏用時帶有微木香，當中亦添加了日本山茶花精油成分，絲滑質地同時具持妝度！

唇妝好物推薦2023｜Visee Essence Lip Plumper 精華豐唇蜜 HKD$75

唇妝好物推薦2023｜Visee Essence Lip Plumper 精華豐唇蜜 HKD$75（李樂瑤 攝）

這支被美稱為DIOR唇蜜的平替，在日本、香港都大受歡迎，長期缺貨，筆者都多番拜托朋友之下才能夠成功入手一支。這支3合1的精華唇蜜，集合唇彩、底霜及修護潤唇蜜功能於一身，同時帶有雲呢拿、薄荷的微清涼香味。作為平替的它，無論顏色、味道都十分神似，它的粉紅透亮色調非常百搭、配上任何唇膏都可以，而且價錢實惠、只需港幣100元左右。如果大家有幸看到它，真的要入手一支！