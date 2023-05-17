瀏海懶人包｜齊陰變中分、過渡期篤眼？7招解決6種日常瀏海問題

頭髮的 「瀏海」可說是頭髮最重要的部分之一，能直接決定一個人的顏值！相信很多人經常都會被瀏海的各種問題困擾到，比如瀏海不長不短、扁塌、容易出油、出現分叉問題等等，尤其是遇到瀏海不長不短的尷尬期時，每次都會被瀏海刺到眼睛，甚是難受啊！



最近小編看到一位時尚博主分享超簡單7種方法即可解決你日常面對的各種瀏海問題！而使用到的輔助器都是平時女生家里都會有的（瀏海卷、髮夾、直髮棒、定型噴霧等小工具），大家趕緊學起來吧！

打理瀏海的7個方法，打造完美瀏海，從此美美出門！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一：解決瀏海出油方法

1. 先用一張紙巾擦濕瀏海，在瀏海上微微放一些散粉，再用手撥散瀏海讓散粉可以更均勻。

2. 用大號瀏海卷將瀏海卷起來，等待三分鐘即可拆掉。

第二：解決八字瀏海扁塌方法

1. 先用小髮夾夾在前髮際線中間，用風筒對準吹30秒幫助快速定型。

2. 接著用定髮噴霧噴在髮根部分作為定型即可。

3. 最後摘下髮夾，你就會發現瀏海和髮根蓬鬆不扁塌！

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第三 ：打理不長不短的瀏海方法

方法一（短瀏海）：

1. 先將短瀏海弄成一縷，再將瀏海偏向左邊分。

2. 拿起左邊一小部分的頭髮，用一字夾夾著短瀏海作為固定，再放下剛才拿起的一小部分頭髮蓋住瀏海即可。

方法二（中等瀏海）：

1. 將瀏海以四六比率分開，用直髮棒從髮根地方向上凹出一個彎度，再順著往下拉到髮尾即可。

第四：打理分叉瀏海方法

1. 將分叉的瀏海按照瀏海原先的方向弄成兩縷，用髮夾把兩縷頭髮往相反方向夾起來。

2. 使用風筒對著交叉瀏海吹30秒左右定型，然後用直髮棒往里夾，再將頭髮稍微燙出有一點彎度即可完成。

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第五：解決瀏海炸毛方法

1. 先用大號瀏海卷將瀏海卷起，再用直髮棒夾直瀏海。

2. 最後用瀏海定型噴霧往頭頂距離髮根20cm左右的位置噴一下作為定型即可。

第六：齊瀏海變八字瀏海方法

1. 將齊瀏海中分，用髮夾左右夾著瀏海，再用風筒吹大概30秒左右定型。

2. 各別拿起左右兩邊的瀏海用捲髮棒往後卷起，最後用手撥一下瀏海讓八字瀏海變得更自然。

以上這6種超簡單方法即可幫助你解決日常會面對到的尷尬瀏海問題！在這6種解決瀏海方法中，你是否有面對著其中一種瀏海問題呢？有的話就趕緊學起來以上解決的方式吧~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】