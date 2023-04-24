懶人吹頭｜髮量多又長？3招快速吹乾頭髮　瞓醒髮質仍柔順不毛躁

每天出門真都要花半小時整理頭髮好累！有時後要超趕時間會讓人崩潰，而且不論長髮或短髮，對女生來說都一樣就是要花時間力氣整理。多希望每天能一覺醒來頭髮好乖巧！



但其實只要吹頭髮時抓住幾個間單的技巧，睡醒時的頭髮就會柔順聽話不毛躁喔！玩髮達人 黃凱凱（Kai）要來傳授下列三招，幫你擺脫阿雜的整理頭髮壞情緒！

懶人吹頭3大秘技，讓頭髮柔順不毛躁！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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懶人吹頭髮秘技

1. 洗完頭髮一定要立刻擦乾

很多女生洗完頭就用毛巾把頭髮隨便擦擦，然後就開始做臉部保養，等到最後才吹頭髮。這樣絕對不行。如果頭髮不擦乾然後等到想吹頭髮時才吹，反而會讓頭髮更毛躁。正確的方法應該是洗完頭後，用毛巾把頭髮擦乾接著吹乾頭髮，如果想先保養肌膚也必須用乾的毛巾把頭髮包起來，等擦完保養品後再吹乾頭髮。

2. 分區控制風筒的風溫和風量

吹頭髮最忌諱從頭到尾都用使用熱風！要先用溫風吹乾頭皮，並且把頭髮吹半乾後，再用熱風吹乾頭髮和塑型，最後用冷風作定型做收尾。還有一點很重要的是，如果不想隔天起床偷髮炸毛得話，最好在睡覺前兩個小時洗頭吹頭髮，讓頭髮能冷卻完整，這樣隔天早上就會比較柔順聽話。另外，髮量多又長的你，是否到每次吹髮都想哭呢？髮型師分享小秘訣，吹髮用毛巾墊在頭髮下方，再用風筒吹，藉由毛巾能吸收水分的優點，能加快吹乾的速度。不過，吹的時候請留意距離和溫度，以免毛巾過熱喔！

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3. 愛用髮油才能當仙女

髮油真的是非常好的東西，想讓頭柔順乖巧的最大心機秘招就是愛用髮油。不論多忙錄多懶、沒空去salon護個髮或是自己在不用髮膜都沒關係，只要每次洗完頭把頭髮擦乾後抹上護髮油，把水分鎖在頭髮裡面，就能避免頭髮因熱造成的傷害與毛躁。除了吹頭髮外，使用造型夾或捲髮棒前也要上護髮油，這樣才能幫助頭髮變遠離毛躁唷。

另外，達人Kai貼心提醒各位女孩，選擇一台好的風筒真的很重要！好的風筒有分離子、保濕、控溫、多段風量等功能，對長髮的女孩來說更能省下許多吹頭髮的時間。市面上還有許多結合吹頭髮、整髮的工具也都很棒。當然，適合自己的洗護髮髮產品也非常重要，所以對自己頭髮用的東西，千萬不能隨便馬虎唷！

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