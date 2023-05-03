莎莎5月Mega Sales優惠：護膚套裝低至2折　買滿388更獲折上折

莎莎 Mega Sales｜經過5.1勞動節、消費券優惠等，相信大家都大有收穫，不過優惠唔嫌多！近日莎莎（SASA）更推出半年一度大優惠「美麗激減Mega Sale」，由2023年4月28日起至5月25日，無論護膚美肌、防曬、化妝品、香水、以至保健產品都有精選優惠，最抵優惠更可低至2折！



莎莎（SASA）半年一度的大優惠來了：「美麗激減Mega Sale」（莎莎）

莎莎作為一站式美粧專門店，不時都會推出優惠，當中半年一度大優惠「美麗激減Mega Sale」最為實惠，除了全場精選優惠外，於莎莎香港網上商店中買滿港幣388元，更可再獲額外92折！《01女生》這次就為大家精選了20大護膚套裝優惠，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

莎莎香水美妝大減價：16必買推介！周年活動滿指定金額抽機票住宿

於莎莎香港網上商店中買滿港幣388元，更可再獲額外92折！（莎莎）

莎莎 Mega Sales 1.Sulwhasoo 滋盈肌本人參套裝 6件裝 【39%OFF】

原價HKD$1,660 折後HKD$638



莎莎 Mega Sales：1.Sulwhasoo 滋盈肌本人參套裝 6件裝 【39%OFF】 原價HKD$1,660 折後HKD$638 （莎莎）

雪花秀作為已經研究人蔘 50 多年的化妝品牌，口碑相當有保證，這個滋盈肌本人參套裝中有齊滋陰水、滋陰乳液、潤燥再生精華、滋陰生人參煥顏水、滋陰生人參煥顏乳液以及滋陰生人參面霜，整套護理步驟齊全。因為當中含人蔘成份，配方香氣亦會帶有一定漢方人蔘味，若介意香氣的女生可以斟酌入手。成份滋潤不黏黐，非常合適偏乾性肌，如果皮膚開始缺乏彈性，輕微有老化現象的女生亦可以入手。

莎莎 Mega Sales 2. SK-II 暢銷體驗套裝 4件裝【35%OFF】

原價HKD$764 折後HKD$498



莎莎 Mega Sales：2. SK-II 暢銷體驗套裝 4件裝【35%OFF】 原價HKD$764 折後HKD$498 （莎莎）

SK-II 的抗老、亮白功效相信都為人熟悉，這次暢銷體驗套裝就可以優惠價一次過嘗試潔面乳、神仙水、面膜以及精華霜，十分實惠。SK-II 成份當中使用的酵母萃取精華能夠改善肌膚粗糙、保濕、緊緻毛孔，質地水狀微帶點黏感，待吸收後倍感清爽，亦幫助後續保養品吸收，是個很值得入手投資的護膚產品！

莎莎 Mega Sales 3. Estee Lauder 升級亮肌抗氧套裝 2件裝【59%OFF】

原價HKD$1,215 折後HKD$499



莎莎 Mega Sales：3. Estee Lauder 升級亮肌抗氧套裝 2件裝【59%OFF】 原價HKD$1,215 折後HKD$499 （莎莎）

Estee Lauder 除了小棕瓶、眼霜功效出色外，這套以紅石榴護膚精華作主打成份的升級亮肌抗氧套裝亦是人氣之選！套裝中的升級亮肌抗氧保濕霜以及升級亮肌抗氧修護晚霜/面膜，使用了2倍濃度紅石榴精華，能夠幫肌膚即時補充足夠水分，從肌底改善缺水問題並抗氧化，趕走皮膚暗啞、黃氣。當中修護晚霜/面膜更可以一霜兩用，薄塗能作晚霜使用，亦可厚敷為面膜，確為懶人護膚之選！

莎莎 Mega Sales 4. 【網店限定】Clarins 賦活雙精華套裝 3件裝 【50%OFF】

原價HKD$1,418 折後HKD$708



莎莎 Mega Sales：4. 【網店限定】Clarins 賦活雙精華套裝 3件裝 【50%OFF】原價HKD$1,418 折後HKD$708 （莎莎）

「以油養膚」這個大熱護膚法，愛美的女生應該都有聽聞過，若果一直想嘗試亿的女生更不能錯過這個低至半價的Clarins 3件裝套裝！Clarins這支皇牌產品賦活雙精華 Double Serum，以「水+油」的黃金配方揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，配上療癒香氣，令整個護膚過程更享受，而且能夠發揮細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦！除了塗面外，大家亦可以用它去水腫，促進循環代謝，使肌膚恢復健康光澤，維持年輕緊緻！

莎莎 Mega Sales 5. Clinique 水嫩補濕潤膚套裝 3件裝 【54%OFF】

原價HKD$730 折後HKD$339



莎莎 Mega Sales：5. Clinique 水嫩補濕潤膚套裝 3件裝 【54%OFF】原價HKD$730 折後HKD$339 （莎莎）

疫情放鬆後，大家都外出旅遊，這款Clinique 3件水嫩補濕潤膚通過過敏性測試，百分之百不含香料。當中Clinique 的補濕啫喱能夠使用100 小時都有效地為肌膚補濕，即使潔淨肌膚後，仍持久滋潤長達72小時，非常合適放進行李中，在旅行中守護皮膚！

莎莎 Mega Sales 6. The History of Whoo 天氣丹華炫套裝 7件裝 【50%OFF】

原價HKD$1,970 折後HKD$988



莎莎 Mega Sales：6. The History of Whoo 天氣丹華炫套裝 7件裝 【50%OFF】原價HKD$1,970 折後HKD$988（莎莎）

莎莎Mega Sales中其中一套性價比高的優惠就是這款「THE HISTORY OF WHOO 后」的套裝優惠，套裝優惠在於以平日購買一支正裝110ml的重生乳液的價錢，但能夠得到7件產品，囤貨、送禮不二之選！這款天氣丹華炫系列質地較滋潤、黏稠，帶有強勁抗氧化功效，適合輕熟到熟齡肌女生，幫助強化肌膚、防止彈性流失、保持肌膚水潤及緊緻！

莎莎 Mega Sales 7. 【網店限定】Clé de Peau 光采賦活系列乳套裝 4件裝 【40%OFF】

原價HKD$4,445 折後HKD$2,650



莎莎 Mega Sales：7. 【網店限定】Clé de Peau 光采賦活系列乳套裝 4件裝 【40%OFF】 原價HKD$4,445 折後HKD$2,650（莎莎）

套裝包括Clé de Peau皇牌鉑鑽系列的四個步驟：柔膚水、精華，日間乳液及晚間乳液，能夠有效滋養、潤澤皮膚，能夠抗初老同時激發肌膚內在的自生潛力，改善吸收、修護力以及抗禦力，從肌底質改善粗糙、乾燥問題！

莎莎 Mega Sales 8. 【網店限定】SU:M37˚ 鎏金溯茫套裝 10件裝 【52%OFF】

原價HKD$1,450 折後HKD$699



莎莎 Mega Sales：8. 【網店限定】SU:M37˚ 鎏金溯茫套裝 10件裝 【52%OFF】原價HKD$1,450 折後HKD$699（莎莎）

作為莎莎Mega Sales中另一套性價比高之選，20代女生必須嘗試！這款能夠一套集齊皇牌鎏金溯茫系列產品，以發酵滋養精華幫助抗皺、舒緩及强韌肌膚，從年輕打好基礎！

莎莎 Mega Sales 9. Suisse Programme 尊貴魚子緊緻護理套裝 5件裝【44%OFF】

原價HKD$4,460 折後HKD$2,498



莎莎 Mega Sales：9. Suisse Programme 尊貴魚子緊緻護理套裝 5件裝【44%OFF】 原價HKD$4,460 折後HKD$2,498（莎莎）

倍感皮膚鬆弛，感覺顯老？不妨試一下這款Suisse Programme的尊貴魚子緊緻護理套裝，5件裝含有魚子緊緻潔膚乳、魚子緊緻活膚凝露、尊貴魚子緊緻精華、尊貴魚子緊緻面霜以及尊貴魚子睡眠面膜。當中以納米純金成分、獨家專利生物活力細胞複合元素(BCC)揉合科研七種卓越的活躍成份，成份有效而且容易被肌膚吸收，令肌膚達至補濕、緊緻飽滿！

莎莎 Mega Sales 10.【網店限定】MVSK®黃金羊胎素再生精華 4件裝【70%OFF】

原價HKD$563 折後HKD$169



莎莎 Mega Sales：10.【網店限定】MVSK®黃金羊胎素再生精華 4件裝【70%OFF】 原價HKD$563 折後HKD$169 （莎莎）

想逆齡抗老？除了美容療程外，羊胎素都可以幫到你！羊胎素於全球經過多項臨床實驗實證，證實具有「抗衰老」嘅美譽功效，因為當中含有豐富的氨基酸、天然性腺激素雅(荷爾蒙)等，能夠強效修復凋謝細胞，延緩肌膚衰老！而這款MVSK®的黃金羊胎素再生精華屬極高純度羊胎素，含有與人體DNA極吻合的活細胞，配合MVSK® TBIOX ™仿細胞膜技術，能夠確保成份完整地滲透皮膚底層，成效在全球已有1.8萬人見証，絕對信心之選！

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