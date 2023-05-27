護髮｜《華燈》百合5招告別斷髮問題　敷髮膜多做1步頭髮加倍吸收

常常做造型，還能維持這麼柔順有光澤的頭髮，真的不容易啊～



曾是平面模特兒，後轉型為演員，21歲就憑著電影《愛麗絲的鏡子》拿下金馬獎最佳女配角獎的謝欣穎，在熱播的《華燈初上》飾演百合一角，個性高傲冷豔，但遇到感情就徹底淪陷，完美詮釋什麼叫「愛到卡慘死」，也讓她人氣暴漲！因工作需求，經常得要變換頭髮造型的她，也出現「斷髮職災」，因此對於頭髮的養護做得比臉還勤勞，這次以KERASILK 品牌大使身份出席活動，不藏私的分享幾個頭髮保養的秘訣，想要頭髮柔順又有光澤的妞妞，趕快筆記起來！

謝欣穎護髮5大秘訣，讓頭髮又柔順又香～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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謝欣穎頭髮保養秘訣

1. 挑適合自己的髮品

頭皮和臉皮一樣，每個人都有自己的特性，如油性頭皮、乾性頭皮，謝欣穎認為，養髮的第一步就是要先選對適合自己的髮品。像是接下來天氣開始變熱，頭皮容易出油，如果油性頭皮者又用到很滋潤的髮品，就很容易會扁塌。

2. 髮膜停留久一點

一般人髮膜一週可能只會用1～2次，但因為自己經常在做造型，頭髮非常的脆弱且偏乾，有時候早上起床後，枕頭上可能還會有些斷髮。謝欣穎透露自己只要有洗頭就會使用髮膜，而且會刻意讓髮膜停留在髮絲的時間久一點，如果產品標示3～5分鐘，她會停大概10分鐘，外面還會包一條熱毛巾幫助滲透吸收。

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3. 居家＋Salon護髮都要做

非常認同「頭髮是女生的第二張臉」這句話，視髮如命的謝欣穎自招每天的洗護保養程序真的很麻煩，花的時間甚至比臉還多。從髮浴、髮膜、髮油步驟都不會落下，每個月還會定期到專業髮廊做深層護髮，這麼認真的保養，最自豪的就是「頭髮很順」，早上起床後，只要稍微吹整就可以出門。

4. 吹整前必抗熱防護

本身屬於細軟髮的謝欣穎，因為工作關係造型的頻率非常高，有時候劇組在趕時間，上一場可能是捲髮，下一場就要電捲棒把頭髮拉直，在沒有抗熱打底防護下，對頭髮的傷害真的很大，髮絲很容易斷裂。現在就會自備有抗熱功效的護髮品，在吹整前至少先打底，像是最近很愛用KERASILK髮繃帶緊緻露，平常在家洗頭後吹頭髮前都會用，質地不會很厚重，味道也非常的香，連另一半都誇好聞。

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5. 挑選喜愛的香氣

香味代表一個人的個性，也能反應當天的心情，謝欣穎透露自己很喜歡香香的東西，就連頭髮的保養，在挑選時也很重視香氣。像是她分享的平常洗頭護髮步驟，看似很繁瑣，但從洗頭那一刻開始，聞到很療癒的香氣，整個人就會感到很放鬆，也會更有動力去享受保養這件事，像是琥珀的香氣自己就很喜歡，帶點慵懶、不會過於濃烈。

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