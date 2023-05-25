一田購物優惠日2023！$800內美妝護膚套裝：Belif、Shiseido抵買

一田購物優惠日2023又來了！由即日起至6月6日，一連兩星期推出一連串護膚、美妝、手袋優惠，包括有Sulwhasoo、CLINIQUE、Shiseido等，另外每日都有精選優惠推介！《01女生》這次就為大家精選了$800內的美妝、護膚套裝優惠，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！



一田購物優惠日2023又來了！（一田）

一田購物優惠日2023: 1. Shiseido Eudermine 曙光精華水組合【54折】

這款皇牌套裝，當中除了有發酵米精萃所製成，含有豐富護膚益生菌，能夠亮白、鞏固肌膚屏障的全新升級的SHISEIDO曙光精華水，更有肌源補水乳霜、第 3 代新升級的免疫力精華及免疫力精華眼霜，能夠由第一步護膚步驟就將皮膚照顧好！

原價HKD$1,460 折後HKD$780



一田購物優惠日2023: 1. Shiseido Eudermine 曙光精華水組合【54折】原價HKD$1,460 折後HKD$780（Shiseido）

一田購物優惠日2023: 2. CLINIQUE 鮮榨維他命C增量套裝【5折】

被稱為鮮榨維他命C，故然因為當中使用的設計巧思令成份能夠好好保鮮，當中的Fresh Pressed ™ 活性維他命C精華封存在防光的瓶身內，輕輕一壓才會啟動獨特設計的泵頭釋放出含10%的高純度維他命C。使用這個巧思是因為純維他命C接觸氧氣後會自然變質，只有在新鮮時的效力最強！而這款通過敏感測試，10%的維他命C濃度，上下搖晃後瓶內有舒緩乳液能夠混和，皮膚能夠輕易吸收見效。

原價HKD$1,340 折後HKD$670



一田購物優惠日2023: 2. CLINIQUE 鮮榨維他命C增量套裝【5折】原價HKD$1,340 折後HKD$670（CLINIQUE）

一田購物優惠日2023: 3. SEKKISEI 雪肌精 人氣全方位美白保濕套裝【5折】

雪肌精作為日本多年經典品牌，除了因為價錢實惠，更因為亮白、保濕效果十分有效，而這款接近半價的雪肌精人氣全方位美白保濕套裝，當中產品之多，由防曬、化妝水、美白乳液到面膜都有，能夠一個套裝包圍好整個護理步驟，絕對適合專一、愛用同品牌的女生！

原價HKD$1,390 折後HKD$700



一田購物優惠日2023: 3. SEKKISEI 雪肌精 人氣全方位美白保濕套裝【5折】原價HKD$1,390 折後HKD$700（SEKKISEI 雪肌精）

一田購物優惠日2023: 4. CANVAS 玫瑰潔面修護套裝【66折】

以天然成分，保加利亞奧圖玫瑰提煉的香薰成份著名的CANVAS，這款玫瑰潔面修護套裝中包含綿密、保濕的玫瑰潤澤潔面梳乎厘、以植物纖維微粒製的玫瑰亮肌去角質奶昔以及全天候保濕乳液，能夠達到深層保濕、鎖水、促進肌膚、亮白及抵衰老等功效。

原價HKD$1,050 折後HKD$695



一田購物優惠日2023: 4. CANVAS 玫瑰潔面修護套裝【66折】原價HKD$1,050 折後HKD$695（CANVAS ）

一田購物優惠日2023: 5. belif SOS奇蹟安瓶修護套裝 【53折】

作為韓國人氣口碑，草本成份的保養品牌，成份低敏、天然，加上保濕程度絕對可以放心使用！炎夏悶焗，皮膚容易出狀況，這款主打速效急救、修護的安瓶修護套裝有強大修復、保濕和抗氧功效，能夠一滴補充水分，高效舒緩、退紅，解決悶濕帶來的肌膚狀況！

原價HKD$998 折後HKD$530



一田購物優惠日2023: 5. belif SOS奇蹟安瓶修護套裝 【53折】原價HKD$998 折後HKD$530｜現購買修護套裝更送一連串產品：斗篷草高效水分炸彈霜10ml、紫芹26hr潤澤炸彈霜10ml、雪松淨肌毛孔緊緻炸彈精華10ml、緊緻塑顏V面炸彈霜10ml、透明質酸奇蹟健膚水20ml、雪松緊緻眼部精華 4ml（belif ）

一田購物優惠日2023: 6. belif 雙女王保濕精華套裝 【53折】

belif中的皇牌產品：炸彈霜，相信大家都有所聽聞，除了炸彈霜具強效的保濕能力及鎮定敏感的肌膚功效，這款匈牙利女王保濕水精華更可以加強導入、持續修復收損肌膚及強化肌膚保護屏障，入手以對抗夏季絕不會出錯！

原價HKD$1,278 折後HKD$680



一田購物優惠日2023: 6. belif 雙女王保濕精華套裝 【53折】｜現購買保濕精華套裝更送一連串產品：匈牙利女王保濕鎖水精華10ml x3、匈牙利女王保濕水精華10ml x3、斗篷草高效水分炸彈霜10ml、紫芹26hr潤澤炸彈霜10ml、積雪草紓緩炸彈爽膚水20ml、積雪草抗敏修復水潤炸彈霜10ml、草本活萃煥采能量（belif）

一田購物優惠日2023: 7. COVERMARK 草本漢方修護粉底霜套裝【7折】

COVERMAKRK的粉底霜在網絡上風評不錯，因為質地滋潤，妝感自然、略有光澤，雖然遮瑕力較低，但上妝後仿似原生肌膚加乘變好的感覺，故特別獲愛化淡妝、乾肌、敏感肌女生等喜愛。而這款粉底霜套裝除粉底霜外，更附有亮肌持久底霜及科研再生美肌明亮補濕露，能夠將妝前護理、打底做得更好，令妝容更貼面！

原價HKD$976 折後HKD$680



一田購物優惠日2023: 7. COVERMARK 草本漢方修護粉底霜套裝【7折】 原價HKD$976 折後HKD$680（ COVERMARK ）

一田購物優惠日2023: 8. HABA 玫瑰鯊烯潔淨3部曲【59折】

來自日本的HABA，品牌中的高純度鯊烯油，源自於植物萃取、並非來自動物，環保之餘保濕又抗衰老，而且高純度鯊烯油滋潤、好吸收，更功效多多，除了能夠「以油護膚」，亦可以作為護髮油、護唇油，或加入太乾的粉底液之用。另外套裝中更有保濕力高的G-LOTION及洗面，基本上這套已經可以應付作旅行所需，方便十足！

原價HKD$895 折後HKD$528



一田購物優惠日2023: 8. HABA 玫瑰鯊烯潔淨3部曲【59折】原價HKD$895 折後HKD$528（HABA）

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