減肚腩運動｜2周爆脂超易動作練斗漏腰！船P前必學、每日僅10分鐘

減肚腩運動超易動作必學！減肚腩相信是不少人近日的目標，想趕在穿露腰或三點式前，極速消脂收腹，好讓展現出優美的身材曲線。不過，肚腩較易長肉，無論在用膳或久坐一段時間後，腰間都會多出一截，或會引起尷尬。韓國女生「JJ」不時在YouTube上，分享減肥及美妝資訊，其中的兩周腹部運動，更獲逾96萬觀看，大家不妨每日抽十分鐘嘗試！



減肚腩｜韓國女生「JJ」不時在YouTube上，分享減肥及美妝資訊。 (YouTube@제이제이살롱드핏)

減肚腩｜她分享在兩周內以13組動作，成功練出更強腰線。 (YouTube@제이제이살롱드핏)

【減肚腩運動】動作一

躺在瑜伽墊上，膝蓋微曲，腳板碰地。將左腳再屈曲提起，讓雙手環抱於膝蓋對下位置，右腳則尖腳伸直，儘量不要碰地，然後換邊進行，重複動作直至60秒後。

【減肚腩運動】動作二：

保持一直的動作，將左腳屈曲提高，再以雙手環住，右腳則伸直提起少許再放下，持績30秒後，再換邊進行同樣的姿勢，同樣維持30秒。

【減肚腩運動】動作三：

平躺在瑜伽墊上，左腳屈曲90度角舉起，然後雙手伸直貼耳邊，在向上舉起的同時，右腳同步向上抬高。由於左腳向上屈起，故需用更多腹力，而在持續重複動作30秒後，可以換邊再做30秒。

【減肚腩運動】動作四：

雙腿併攏並屈曲90度角抬起，同時雙手伸直向上。四肢以交叉的方式，即左手碰右腳及右手碰左腳，徐徐放下，但同時不碰地，再慢慢提起，然後換邊進行，持續動作60秒。

【減肚腩運動】動作五：

將雙腳屈曲、腳板貼地，然後慢慢抬起左腳至90度角，再換邊交替進行60秒。期間手掌貼地可增加抓地力，讓腰背保持挺直，準確地用到腹力。

【減肚腩運動】動作六：

兩隻手掌依然貼緊地面，然後慢慢屈曲雙腳，再向上抬起，並運用腹力，讓後腰稍為離開地面，最後稍為放下雙腿，重複動作約60秒。

【減肚腩運動】動作七：

雙手打開托住頭部，雙腳合起向上提，直至大腿保持垂直線後，運用腹力舉起上半身，再放下雙腿，其重複整組動作60秒。

【減肚腩運動】動作八：

將雙腿直接伸直抬起，然後雙手伸直，運用腹力抬起上半身，讓手掌碰到更高位置。完成後，雙腿稍為打開，雙手則扣緊手指，然後從中穿過去，再慢慢放低上半身。整組動作重複維持60秒。

【減肚腩運動】動作九：

最難做的動作。雙腳屈曲舉起，然後運用腹力，抬起上半身，讓雙手穿過大腿，掌心貼住掌心。在放開的一刻，雙手和胸口保持打開，雙腳則稍為放下，保持在傾斜狀態，這樣便能鍛鍊腹力。整組動作需持續重複60秒。

【減肚腩運動】動作十：

將雙手放在臀部下面，然後伸直抬高雙腿，凌空走路。這時可以運用腹力，提起上半身，以鍛鍊出腹肌。整組動作重複60秒。

【減肚腩運動】動作十一：

雙腿傾斜抬起，雙手也同樣舉起，維持動作10秒，再慢慢放下，一共進行4組。

【減肚腩運動】動作十二：

將身體捲曲成一個球，然後上下滾動，以按摩背部肌肉，並維持動作30秒。

【減肚腩運動】動作十三：

將身體趴向地下，身體向後屈曲，讓左手抓住左腳，右手抓住右腳，再向上拉起，前後來回搖動約30秒。

資料來源：YouTube@제이제이살롱드핏