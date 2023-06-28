戒糖好處｜台女實測「戒糖養膚法」收細毛孔、美白　1個月見效？

【戒糖好處】皮膚差如何改善？痘痘肌怎麼保養？皮膚差、皮膚敏感使人十分苦惱，導致皮膚狀況連連的原因除了天氣、用錯護膚品、化妝品之外，近年不少人都有提及到飲食、生活習慣亦會影響皮膚狀況。除了高油脂飲食外，糖份、精緻澱粉亦是令皮膚差的犯人之一，糖份、精緻澱粉等食品在身體中容易轉化成為醣，會導致胰島素上升、血糖升高，除了令脂肪容易積存之外，更會令皮膚的油脂分泌失調，令暗瘡、暗沉等問題出現。



不希望自己油光滿面，皮膚情況變得惡化的話，「抗醣保養」就顯得份外重要，若果有同樣困擾的女生，想重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，除了要因應皮膚狀況、更換適應的護膚品加以護理，不妨參考台灣網友親試「戒糖養膚法」一個月後的成果與分享後感。

戒糖好處：台灣網友親試「戒糖養膚法」

網友指自己本來就是油性皮膚，加上工作壓力、報復性熬夜，日積月累下結果令皮膚膚況一落千丈：毛孔粗大、出粉刺暗粒以及皮膚暗沉，連法令紋都變得十分明顯！事主為拯救自己的皮膚膚況，到處尋找方法，跟同事們結伴組成保養養膚夥伴，一同實行親試「戒糖養膚法」，最後以一個月左右的時間，成功的使皮膚穩定，重拾白滑美肌。

「戒糖養膚法」一個月後，皮膚穩定，網友重拾白滑美肌！（Dcard）

戒糖養膚法：1. 戒掉糖份的飲食

既然是「戒糖養膚法」，第一步當然是以戒掉糖份作開始，事主分享自己這一個月的飲食方法以每週遞進改變。

戒糖養膚法：1. 戒掉糖份的飲食（《Oh My Venus》劇照）

第一週先戒掉精緻糖類，例如含糖飲料、麵包、蛋糕、甜品等，早餐改成茶葉蛋配以無糖豆漿或咖啡，午餐及晚餐則減少米飯、麵食等攝取。

第二週以幾乎戒掉所有澱粉類、糖類食物，水果亦儘量挑選含糖量較低的番石榴、莓類，這週真的嚴格而行的話，事主分享會明顯感覺到分別，臉部會變得比較平滑、透亮。

第三、四週戒掉牛奶，改為喝美式咖啡或是無糖茶。如果感覺嘴饞，大家亦可以購入些低糖零食解決。

事主在親試戒糖飲食一個月後，皮膚除了有所改善之外，意外收獲是體重亦隨之下降，掉了接近4公斤！事主亦分享指自己的飲食菜單只能作短期之用，並不適合長期，大家可以盡量減少精緻醣類、澱粉攝取就好，偶爾一個月吃個1、2次甜點犒賞亦是可以的。

戒糖養膚法：2. 護膚保養以抗老為主

除了飲食上要戒掉一切有機會引起皮膚狀況的食品，護膚保養亦要從簡單的保濕轉為抗老、重點修復保養，另外事主亦提醒大家防曬、卸妝亦是相當重要的一環，擦上防曬後記緊要卸妝。

戒糖養膚法：2. 護膚保養以抗老為主（Dcard）

若果在皮膚狀況欠佳的時候，盡量讓皮膚休息、不上底妝，若要提亮膚色的話，可以無色防曬加上蜜粉定妝。卸妝方面，作為油性皮膚的事主比較推薦卸妝水，而且可以大概2-3天深度清潔面部一次。

戒糖養膚法：3. 早睡早起

現代人日夜癲倒、報復性熬夜已是日常生活的一部分，事主亦不例如，不過為了改善皮膚問題，事主都刻意提早睡眠時間，盡量在凌晨1點前入睡，翻來覆去睡不著時亦要堅持不玩手機，以白噪音或輕音樂助眠。

睡覺時間真的可以矯正好，只要你們願意努力都是可以調整，只能說美容覺是真的，有睡覺皮膚自然好！ 事主

經過事主的分享，「戒糖養膚法」引起不少共鳴及迴響，不少網友大讚事主毅力十足，紛紛指這個方法十分需要自律性。如果需要長期戒糖的話，適量就好：「戒糖、減醣請慢慢來，不然最後會反噬，情緒不穩也會造成膚況不好」，亦有網友指出「戒糖養膚法」並不完全適合所有人，因為大家體質不一，可能有些人基因上對糖、奶、炸物等比較敏感，皮膚才會有影響；亦有些人皮膚沒有影響的，要親身嘗試過才能夠知道成效。