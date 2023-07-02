減肥｜韓女曾達220磅遭男友狠甩！5方法減走110磅變美＋練出腹肌

減肥是為了健康、為了讓身形更好看等原因，有一位韓國女生지니曾體重達100Kg（220磅），遭到前男友嫌棄及被提分手，所以下定決心要減肥。而她就由從不運動變成愛運動的女生，也憑自己努力狠減50Kg（110磅），並開設開YouTube頻道與網民分享減肥及運動心得，而她也大方公開自己減肥前後對比相，及這段減肥經歷公開，讓不少人都覺得超勵志！



韓女體重曾達220磅 慘遭前男友嫌棄及被分手

韓國女生지니提到自己從小不喜歡運動，在中學時期又喜歡炸雞、高熱量的飲料、啤酒等，養成了不良的飲食習慣，導致體重飊升，最後高峰時達100Kg（220磅）。지니也曾有過減肥的想法，但都是還沒開始減肥就放棄，而讓她下定決心減肥的原因是遭前男友嫌棄及分手，後出現因體重關係，導致腰椎過重負荷引致勞損，兩者加起來讓她不得不注重此問題。

在2年內成功由220磅減至110磅（IG@zip_jini）

100日內減掉52磅 2年內以健康方法成功減走110磅

韓國女生지니後來在2年內，成功由100Kg（220磅）減至50Kg（110磅），其中更試過在100日內減掉24kg（52磅），都是靠健康方法減下來。而她也提到自己成功瘦下變美後，前男友居然回頭求復合，但她表示最初的確是因為他的分手而減肥，但現在已經明白到這些都是為了自己變得更好，而她也不會再回頭。

減肥方法1. 韓國女生지니認為偶爾想吃是沒問題，但一定要適量（IG@zip_jini）

減肥方法1. 吃東西要適量、戒宵夜

韓國女生지니提到她之前就是飲食不節制，導致體重飊升，但有時面對美食很難抗拒所以她認為偶爾想吃是沒問題，但一定要適量。而且盡量是放在午餐時吃，晚餐則清淡一些，避免晚上讓沒來不及消化就睡覺。

此外，지니的家人都是很愛吃宵夜，每次她看到都很想吃，但這些都肥胖的原兇。她表示在100日內減掉24kg階段時，有忍住沒有破戒，只要熬過初期培養出不吃宵夜習慣，之後就會更易做到。

減肥方法2. 韓國女生지니分享自己每天至少會喝2-3000ml的水（IG@zip_jini）

減肥方法2. 每日至少喝2-3000ml水、減少喝含糖飲料及酒

多喝水也是很重要，韓國女生지니分享自己每天至少會喝2至3000ml的水，幫助身體排毒，除了多喝水外，減少喝含糖飲料也很重要，可避免體重增加。除此之外﹐韓國人有愛喝酒的習慣，지니也愛喝，但酒精也是高熱量飲料，所以她在減重初期是完全戒掉飲酒。

減肥方法3. 韓國女生지니她早餐時會以水果為主食（IG@zip_jini）

減肥方法3. 低鹽低糖飲食

除了要戒掉會導致肥胖的原因外，培養良好的飲食習慣也很重要。韓國女生지니她早餐時會以水果為主食，常吃西瓜、草莓、蘋果等。而午餐和晚餐則是以低鹽低糖及少量多餐的飲食方式，此外她會把白米轉成糙米，飯量減少一半，並多吃蛋白質豐富的食物，像是雞肉、蝦、海鮮等。

減肥方法4. 韓國女生지니在減肥期間，一星期6天都會做運動，還會配含普拉提運動，讓身體線條更明顯（IG@zip_jini）

減肥方法4. 一星期運動六天

健康飲食，配上運動能讓減肥事半功倍！韓國女生지니在減肥期間，一星期6天都會做運動，逢一三五是體力訓練，二四六則是有氧類的運動，每次大概是1小時左右，兩種運動配合下讓她減肥和身體線條塑形更好看。除此之外，지니還會配含普拉提運動，讓身體線條更明顯，且能訓練腹部和身體柔軟度。

減肥方法5. 지니在影片中提到自己還會以「333運動法」鍛練出腹肌及蜜桃臀（IG@zip_jini）

減肥方法5. 「333運動法」鍛練出腹肌及蜜桃臀

除了上述的基礎運動外，지니在影片中提到自己還會加強腰腹部及雙腿的訓練，共三種運動﹐每次做三組，可練出好看的腹肌及蜜桃臀。

第一種：深蹲30個、弓箭步30個以及波比跳15下為一組，每次做三組。

第二種：配合健身器材做兩項腿部運動，以及樓梯踢腳，每次做三組。

第三種：寬深蹲25個、弓箭步25個以及伏地走路25個，每次做三組。

