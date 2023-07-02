牛扒+168減肥法怒減25公斤！網友分享吃原型食物、不運動輕鬆跌磅

成功減下25公斤，真的有可能！



小紅書網友就公開分享了自己的瘦身過程，前後差別彷彿氣球消風！而最令人開心的，是她採用「牛排減肥法」，原來邊吃邊瘦不是夢！

網友分享食牛扒+168減肥法，不運動也能輕鬆跌磅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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甩肉25公斤！網友公開「牛排減肥法」

網友帆帆分享自己從81公斤減到55公斤，用的就是「牛排減肥法」！減肥的第一週她5天只吃牛排、不吃其他東西，並在6小時內吃完18小時持空腹，把高蛋白飲食搭配了168間歇斷食，帆帆說：「這5天除了牛排，什麼都不吃，一週就能瘦2-3公斤。」

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間歇斷食時間再拉長！把168延長為204

除了前5天採用牛排減肥搭配168，帆帆分享自己後25天把168時間拉長了！一天之中所有食物要在4小時內吃完，20小時禁食，基本上一天就是只吃一餐，但這一餐可以吃些自己想吃的東西，只要控制在8分飽就行了，這25天約可瘦5公斤。等體重下降後，保持一天一餐的習慣，但要以健康的原型食物如蔬菜、蛋、肉類蛋白質為主，主食澱粉類就選粟米，想吃米飯只能一個小拳頭的量，這就是一天全部的飲食。

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少吃少動，等減重達標再運動

帆帆強調，在減重期間她是不運動的，她說：「少吃少動，因為我吃得少，加上體重也還沒達標，所以我目前是不運動的，等達到我的目標體重之後，才會進行一些塑型的運動。」至於如何度過漫長的減肥期，控制自己不貪吃？帆帆說：「如果你不夠渴望站在體重機上看到數字下降，就無法做到，我只要想到隔天體重能變輕，就不會想吃東西！記住一句話『餓了就喝水、饞了就打嘴』。」目前體重55公斤的她，仍在減肥的路上！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】