減肥瘦身方法｜台妹僅花5個月成功減33磅！4方法不瘦胸＋降體脂

踏入夏天都想換上小背心、短褲，就開始尋找最快、最有效的方法。早前有一位台灣女生在討論區Dcard上，分享自己只花5個月由70kg（154磅）減至55kg（121磅），成功趕在夏天前減下來。這位台灣女生提到自己不僅成功瘦下來，同時胸部沒有跟著瘦，體脂也下降了近10%，而她的減肥方法只靠飲食和基礎運動。這位台灣女生亦在帖文中分享她的減肥過程和飲食餐單，正在計劃減肥的話不妨也看看！



減肥瘦身方法1. 辭職離開造成肥胖原因

這個台灣女生在帖文中，提到自己因工作忙碌、飲食不定時和長時間坐在辦公室，導致兩年半內增重了15kg（33磅），因擔心自己會越來越胖，決定改變自己的生活方式。所以決定先辭職，轉行至健身室上班，但初時她只是打算轉換環境，並不想以運動方式減肥，僅靠飲食控制、計算卡路里和斷澱粉方式減肥。而維持了半個月，只減掉3kg左右。

減肥瘦身方法2. 改變餐單配合168斷食、每星期3次運動

由於減肥停滯不前，而且這位台灣女生她有心臟疾病史，需要有經過醫生多方評估運動量，她找到信任的「營養師」教練，為她規劃每個階段的飲食和運動。她先從「168斷食法」開始，每天8小時進食，16小時斷食，斷食期間只喝水、咖啡和無糖綠茶，而進食會是多選擇原型食物和拒絕加工食品，同時保證有足夠的睡眠，最少6小時。此外每星期最少3次運動，她選擇了是簡單的樓梯機。

減肥瘦身方法3. 食物要慎選

「168斷食法」的8小時進食期間，食物也不是隨便吃。在澱粉方面，選擇含纖維的澱粉為主，例如：五穀雜糧、燕麥（即食燕麥片不可以）、蕎麥麵等；而在運動前選擇低GI值食物，如香蕉、芭樂、地瓜和燕麥，在運動後選擇高GI值，如白飯和麵條。此外亦可以選擇進食高蛋白質、豆類、魚類和蔬菜類，同時要多攝取水分、一天一杯牛奶或無糖優酪乳和一天兩份水果。

減肥瘦身方法4. 一餐吃兩份飯盒都可以，但都是保持飲食均衡，及保持等量運動！（截自Dcard）

減肥瘦身方法4. 一餐吃兩份飯盒都可以

在接觸運動後，這位台灣女生逐漸愛上了運動的感覺，由一星期3次增加至5次，甚至一天可以在健身房4小時。讓她身形越來越纖瘦和好看，胃脹氣和便秘的問題亦隨之改善；在減肥中後期，因運動訓練強度增加，所以補充的熱量亦增加，一餐吃兩份飯盒，但都是保持飲食均衡和健康。

▼▼▼【按圖看】這位台灣女生的健康餐單，記得要保持等量運動！【按圖看】▼▼▼

最後這位台灣女生成功只花5個月由70kg（154磅）減至55kg（121磅），減了15kg（33磅），同時胸部沒有跟著瘦，體脂也下降了近10%，肌肉量由33的比例拉到了39.6 （40標準），減肥從來都不是一蹴而就，必需要付出努力和找對方法！