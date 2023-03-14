解風東京｜杜如風為節目4個月激減27磅　靠2大減肥法還原苗條身材

【杜如風減肥法｜解風東京】有「日本旅遊達人」之稱的杜如風，主持J2旅遊節目《解風東京》，節目播出1周反應熱烈，更成功打破J2收視紀錄！杜如風早前開直播時，大爆為了節目，在拍攝前用4個月激減了27磅，究竟她用了甚麼減肥法極速瘦身呢？



【杜如風減肥法｜解風東京】有「日本旅遊達人」之稱的杜如風，主持J2旅遊節目《解風東京》！（《解風東京》劇照）

杜如風主持J2節目《解風東京》 無厘頭作風人氣再升

日本「旅遊達人」杜如風闊別東京3年，在疫情過後馬上主持J2節目《解風東京》，帶觀眾一起回到「鄉下」東京，發掘最新的「食、玩、買」好去處。杜如風一向的招牌搞笑及無厘頭作風令節目生色不少，而且不少觀眾每次都相當期待看杜如風瘋狂血拼的一幕，對於網民關心她今次有沒有「碌爆卡」，杜如風日前就在直播中回應指：「今年沒有碌爆卡」，因為行李箱內全部都是冬天衣物，所以沒有位置放新買的東西，這個原因惹網民爆笑！

杜如風日前擔任J2節目《鋪鋪Poker》擔任嘉賓，主持郭偉亮（Eric Kwok）在節目一開始就大爆杜如風的黑材料，直指在這15年所有人都放棄了杜如風，因為她是一個「沒有責任感、只是顧著玩、從來不守時的人，約她今日可能第二日先到，好離譜！」但看到杜如風今日的轉變，令Eric Kwok也感到震驚，因為今日的杜如風已變得事業心重、有規律及準時。

【杜如風減肥法｜解風東京】杜如風早前開直播時，大爆為了節目，在拍攝前用4個月激減了27磅！（toyufung＠IG）

解風東京｜杜如風透過生酮飲食4個月激減27磅

杜如風也透過行動證明了這樣的轉變，杜如風日前開直播分享節目拍攝點滴，也透露她在《解風東京》開拍前，用了4個多月時間激減了27磅，她指出今次進行了生酮飲食減肥，直言：「並不是因為甚麼激發我去減，是因為之前真的太肥，上鏡不好睇，所以努力減肥」。

杜如風早年因受濕疹問題困擾，要長期服用類固醇，令體重急升，甚至曾經自嘲「肥過部貨車」，所以一直再尋找一個適合自己的減肥方法，望改善體質！今次成功靠生酮飲食減磅，杜如風叫大家想像一下以前的她有多胖，「所以這個方法真的有效」！

【杜如風減肥法｜解風東京】杜如風早年因受濕疹問題困擾，要長期服用類固醇，令體重急升，甚至曾經自嘲「肥過部貨車」！（toyufung＠IG）

鄭欣宜、黎芷珊曾以生酮飲食成功減磅

事實上，「生酮飲食減肥法」是女星們常用的減肥法，鄭欣宜、黎芷珊等都靠生酮飲食成功減磅，「生酮飲食」意思是透過減少碳水化合物攝取，讓身體在無法製造足夠葡萄糖來提供能量時，就會改以分解脂肪所產生的酮體來作為替代能源，飲食上米飯、麵食、麵包等碳水化合物要盡量避免，改以高脂肉類、起司、奶油、油質、堅果等高脂肪及蛋白質食物為主要攝取，不用特別戒口或斷食，相對較容易堅持！

【杜如風減肥法｜解風東京】「生酮飲食減肥法」是女星們常用的減肥法！（toyufung＠IG）

【杜如風減肥法｜解風東京】杜如風透過生酮飲食減肥，在4個多月激減了27磅！（toyufung＠IG）

解風東京｜杜如風雜菜湯減肥法7天減8磅 附減肥餐單

其實今次並非杜如風第一次特意減肥，她在2015年時曾經試過實行「雜菜湯減肥法」，更成功在7天減去8磅！杜如風曾經在專欄中介紹過這個「雜菜湯減肥餐單」，因為這個餐單中主要是以不同蔬菜製成的雜菜湯作為主食，間中配合生果、肉類、脫脂奶等，食物健康而且好吃，更加可以輕鬆減磅！

雜菜湯的煮法相當簡單，首先準備材料6個大洋蔥、4-6個蕃茄、1個大椰菜、3隻青椒、1個芹菜，將所有材料切塊後再加水，水量剛剛浸過所有材料即可，之後用大火煮10分鐘，再用慢火煮到材料變軟，可以加入適量鹽、胡椒、咖哩、芫茜等作調味之用，減肥期間大家可在肚餓時任意進食這個雜菜湯，再配搭以下每天的食物配搭！

杜如風減肥雜菜湯7天餐單



第1天：生果（香蕉除外）＋雜菜湯＋可飲用無糖飲品，如茶、紅莓汁及水。

第2天：綠色蔬菜（豆類、粟米除外）＋雜菜湯。晚餐可吃一個牛油焗薯仔，不可吃生果。

第3天：生果（香蕉除外）＋蔬菜（豆類、粟米除外）＋雜菜湯。不能吃薯仔。

第4天：最多吃3隻香蕉＋脫脂奶＋雜菜湯，多喝水。

第5天：10－12安士牛肉＋6個新鮮蕃茄＋6－8杯水＋雜菜湯。

第6天：牛肉＋綠色蔬菜＋雜菜湯。

第7天：紅米＋無糖菜汁和果汁＋雜菜湯。

