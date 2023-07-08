53歲台女星靠4方法狠減44磅 現狀態超逆齡！關鍵是食物要嘴嚼33下

女生不論任何年齡都對身型有一定追求，不僅是保持體態好看，還是為了健康，避免因過於肥胖出現不同的身體問題。早前有一位台灣53歲女星梁佑南，一直以纖瘦、漂亮優雅狀態示人，分享了一張她75Kg（165磅）時的照片，與現在的55Kg（121磅），相差了足足20kg（44磅）。原來她是靠3方法成功瘦身且逆齡，回復至白滑美肌，整個狀態年輕不少，絕對是凍齡美魔女。



減肥瘦身方法1. 尋求營養師建議 帶電子磅紀錄體重

台灣53歲女星梁佑南曾在節目中，提起肥胖期間，當時是胖到自己都覺得很噁心，所以下定決心減肥。梁佑南所用的方法都是很健康，是以運動配合飲食，當時更尋求營養師的幫助，讓每一餐都攝取足夠的營餐，又能健康瘦下來。減肥期間她都會每餐拍照紀錄，就連外出都會帶著電子體重磅，既可隨時量度和紀錄體重，也有提醒自己減肥作用。

減肥瘦身方法2. 梁佑南採用「168斷食法」，以及每口食物嘴嚼33下（IG@emilyliang1113）

減肥瘦身方法2. 168斷食法 每口食物嘴嚼33下

在飲食控制方面，梁佑南也是對自己很嚴格，她是採用「168斷食法」，除了一天3餐要在8小時內完成，其餘16小時只能喝水外，每餐的食物份量都是有限制的。

份量只能是一個手掌大小，但其中都包括了蔬菜、蛋白質、水果與澱粉，澱粉用南瓜或粟米取代白飯，確保營養均衡。此外，進食速度都有控制，要放緩進食，每一口都要嘴嚼33下，因為狼吞虎咽食物不易吸收，也很傷胃。

減肥瘦身方法3. 梁佑南一星期會運動3-5日（IG@emilyliang1113）

減肥瘦身方法3. 一星期會運動3-5日

除了飲食控制，運動配合都是很重要，能讓減肥速度增加，及身形變得更好看。所以梁佑南就算前一晚工作結束再晚，第二天同樣會準時去健身房運動，她曾表示瘦不下來就是身體代謝有問題，所以首先要提高身體基礎代謝率。她現在一星期會運動3-5日，每次2小時，保持足夠運動量。

減肥瘦身方法3. 每日喝3000ml水（IG@emilyliang1113）

減肥瘦身方法3. 每日喝3000ml水

梁佑南不僅成功瘦下來，肌膚也是緊緻如少女，近鏡拍照也幾乎是零毛孔，這樣的好膚質是靠喝水喝出來的。為身體攝取足夠的水份，是減肥的關鍵，每日喝3000ml的水能加速新陳代謝及促進腸道蠕動，自然就能為身體排清毒素和瘦下來，最重要是肌膚也會變得更好！