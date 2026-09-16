奇亞籽好處及食譜｜ 岑麗香靠奇亞籽甩肉！附iHerb 5大奇亞籽推介
奇亞籽好處、食譜大公開！分別不少超級食物（Super Food）大受歡迎，哈佛大學醫學院去年曾公布一份「超級食物」的名單，證實名單內的食物都富含豐富的纖維、健康脂肪及蛋白質，有助人體健康。近年亞麻籽（Flaxseed）及奇亞籽（Chia seed）都深受女生歡迎，由於進食有利減肥及讓腸胃暢通，加上有不少健身為主的Youtuber都推介觀眾進食，因此今天《01女生》記者查詢了營養師的專業意見，為大家拆解亞麻籽及奇亞籽的營養價值，另外附上4款Chia Seed Pudding 奇亞籽布甸的食譜。
奇亞籽、亞麻籽分別！營養師親揭功效分別
亞麻籽，顧名思義是亞麻植物的種子。從前種植亞麻植物主要用途為生產亞麻布料，現時主要為生產食用亞麻籽油以及亞麻籽。奇亞籽則是很久以前南美洲人的主食之一，兩者都是近10年來被發現其豐富營養價值重新興起的食物。
奇亞籽好處1. 適合糖尿病患者
每1湯匙的奇亞籽，含70大卡熱量，更含有5克、約1茶匙油脂。熱量比亞麻籽相對高一點。不過當中對骨格健康非常重要的磷質、鈣質、鎂質較高，較為適合亞洲女性及有骨質疏鬆風險的人士食用。亦有研究發現進食奇亞籽有助幫助減低餐後血糖上升，穩定血糖水平的作用，亦適合糖尿病患者食用。
奇亞籽好處2. 岑麗香同款奇亞籽養生法+成功甩肉
另外，不少女星都有不同的減身法，如岑麗香曾表示靠奇亞籽成功踢走Baby Fat！岑麗香出道初期頗有肉地，一直注重瘦身的她經常尋找不同的減肥方法，又持續恆常運動，最終靠著奇亞籽瘦身成功。她曾大方表示每天最少一杯奇亞籽，正是她減磅的秘密，而且健康又飽肚。
營養師親授進食法 食錯恐減重變增重
對減重中的女士來講，飲食中加入奇亞籽，可以有助增加飲食中的健康不飽和脂肪酸和纖維攝取，增加飽腹感，以及幫助緩解減重時，因減少食量和油脂攝取而可能會出現的便秘問題。由於兩者雖然屬於健康食物，但熱量不算低，一定要注意每次進食的份量，以免減重變增重。
建議每次可以進食1湯匙的奇亞籽，一天最多可以進食2次。奇亞籽可以用無糖豆漿或低脂牛奶浸發2小時或過夜後，加入新鮮水果或適量蜂蜜調味後一起食，因奇亞籽浸泡浸發後食用，可以令人體更容易吸收其中的微量營養素。
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iHerb奇亞籽推薦1. Nutiva 有機奇亞籽 HK$75.15
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這款奇亞籽是獲得QAI 有機認可，無麩質及符合猶太戒律，當中的奇亞籽是毫無添加或移除任何物質。官方建議平日把數餐匙的奇亞籽加入到燕麥及牛奶一起浸泡，或者用作隔熱燕麥杯食用。
iHerb奇亞籽推薦2. NOW Foods 有機白色奇亞籽HK$69.22
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NOW Foods 有機白色奇亞籽不時長居暢銷商品當中，這款奇亞籽是獲得USDA 有機認可及Non-GMO 專案驗證， 絕不含人工成分。官方建議平日進食可以單獨食用,或加入布丁、燕麥片等。
iHerb奇亞籽推薦3. California Gold Nutrition 有機奇亞籽 HK$48.34
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奇亞籽富含豐富的可溶和不可溶纖維、Omega脂肪酸和植物蛋白質。不少買家大讚這款奇亞籽功效，不但對身體有益處，而且有助於維持身體的健康及免疫系統，平日可直接泡水喝或者是加入日常飲食中，沒什麼味道，容易入口。
iHerb奇亞籽推薦4. Mamma Chia 有機奇亞籽 HK$53.08
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這款奇亞籽富含豐富的Omega-3、蛋白質及纖維，一般可以加入奶昔、烘焙食品及其他許多美味食品中，從而為人體補充營養！官方提供了一個「Janie's奇亞活力布丁」食譜，先準備有機杏仁絲、奇亞籽、有機香草精、少量肉桂粉及有機龍舌蘭或蜂蜜，然後將所有材料攪拌在一起，冷藏1小時左右即可食用。
iHerb奇亞籽推薦5. Navitas Organics 有機奇亞籽 HK$58.59
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這款奇亞籽每份含2254毫克Omega-3的脂肪酸，奇亞籽被視為超級食物富含多種養分，不少用家表示於減肥期食用，有利瘦身外，而且可調節血壓及能在腸胃中減緩澱粉轉換成糖的速度。
【奇亞籽食譜】懶人必備！營養師推介4款「 奇亞籽布甸」食譜 做法簡單
奇亞籽食譜 ：朱古力奇亞籽布甸
材料：無糖杏仁奶20ml、奇亞籽2湯匙、楓糖漿 1茶匙、無糖可可粉 2茶匙、南瓜籽／黑朱古力片（個人喜好）
做法：先把無糖杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿及無糖可可粉混合在一起，攪拌均勻後即可倒入玻璃瓶，放置15分鐘或者隔夜，進食時可自己配上不同的配料。
奇亞籽食譜 ：黑芝麻奇亞籽布甸
材料：黑芝麻粉 1湯匙、奇亞籽 2湯匙、無糖椰子奶 200ml、楓糖漿 1茶匙、椰漿／椰絲／藍莓／燕麥脆片（個人喜好）
做法：先把黑芝麻粉、奇亞籽、楓糖漿及無糖椰子奶混合在一起，攪拌均勻後即可倒入玻璃瓶，然後再加入椰漿及不同的配料就完成了。
奇亞籽食譜 ：花生醬奇亞籽布甸
材料：無糖杏仁奶 200ml、奇亞籽 2湯匙、楓糖漿 1茶匙、堅果醬 2湯匙、果醬 少量、葵花籽（個人喜好）
做法：杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿混合後，均勻攪拌後可倒入玻璃瓶，放入冰箱隔夜。進食前可放上果醬及堅果醬，再灑上一些堅果。
奇亞籽食譜 ：雜莓奇亞籽布甸
材料：無糖杏仁奶 200ml、奇亞籽 2湯匙、楓糖漿 1茶匙、新鮮雜莓 1/2杯、希臘乳酪／果仁（個人喜好）
做法：把雜莓及1/4無糖杏仁奶加入攪拌機，然後混合1茶匙奇亞籽一起倒入玻璃瓶內，放入冰箱30分鐘，再製作下一層。之後把其餘的杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿混合好後，倒入玻璃瓶，再放入冰箱隔夜。進食時可配上喜歡的配料。
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