奇亞籽好處及食譜｜ 岑麗香靠奇亞籽甩肉！附iHerb 5大奇亞籽推介

奇亞籽好處、食譜大公開！分別不少超級食物（Super Food）大受歡迎，哈佛大學醫學院去年曾公布一份「超級食物」的名單，證實名單內的食物都富含豐富的纖維、健康脂肪及蛋白質，有助人體健康。近年亞麻籽（Flaxseed）及奇亞籽（Chia seed）都深受女生歡迎，由於進食有利減肥及讓腸胃暢通，加上有不少健身為主的Youtuber都推介觀眾進食，因此今天《01女生》記者查詢了營養師的專業意見，為大家拆解亞麻籽及奇亞籽的營養價值，另外附上4款Chia Seed Pudding 奇亞籽布甸的食譜。



奇亞籽、亞麻籽分別！營養師親揭功效分別

亞麻籽，顧名思義是亞麻植物的種子。從前種植亞麻植物主要用途為生產亞麻布料，現時主要為生產食用亞麻籽油以及亞麻籽。奇亞籽則是很久以前南美洲人的主食之一，兩者都是近10年來被發現其豐富營養價值重新興起的食物。

超級食物｜近10年來被發現其豐富營養價值重新興起的食物。（unsplash@cathalmacan）

奇亞籽好處1. 適合糖尿病患者

每1湯匙的奇亞籽，含70大卡熱量，更含有5克、約1茶匙油脂。熱量比亞麻籽相對高一點。不過當中對骨格健康非常重要的磷質、鈣質、鎂質較高，較為適合亞洲女性及有骨質疏鬆風險的人士食用。亦有研究發現進食奇亞籽有助幫助減低餐後血糖上升，穩定血糖水平的作用，亦適合糖尿病患者食用。

奇亞籽好處2. 岑麗香同款奇亞籽養生法+成功甩肉

另外，不少女星都有不同的減身法，如岑麗香曾表示靠奇亞籽成功踢走Baby Fat！岑麗香出道初期頗有肉地，一直注重瘦身的她經常尋找不同的減肥方法，又持續恆常運動，最終靠著奇亞籽瘦身成功。她曾大方表示每天最少一杯奇亞籽，正是她減磅的秘密，而且健康又飽肚。

奇亞籽功效：岑麗香同款奇亞籽養生法+成功甩肉（ig@heungheungeliza）

奇亞籽功效：岑麗香同款奇亞籽養生法+成功甩肉（ig@heungheungeliza）

營養師親授進食法 食錯恐減重變增重

對減重中的女士來講，飲食中加入奇亞籽，可以有助增加飲食中的健康不飽和脂肪酸和纖維攝取，增加飽腹感，以及幫助緩解減重時，因減少食量和油脂攝取而可能會出現的便秘問題。由於兩者雖然屬於健康食物，但熱量不算低，一定要注意每次進食的份量，以免減重變增重。

建議每次可以進食1湯匙的奇亞籽，一天最多可以進食2次。奇亞籽可以用無糖豆漿或低脂牛奶浸發2小時或過夜後，加入新鮮水果或適量蜂蜜調味後一起食，因奇亞籽浸泡浸發後食用，可以令人體更容易吸收其中的微量營養素。

超級食物｜亞麻籽和奇亞籽可以有助增加飲食中的健康不飽和脂肪酸和纖維攝取，增加飽腹感。（unsplash@Shashi Chaturvedula）

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iHerb奇亞籽推薦1. Nutiva 有機奇亞籽 HK$75.15

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這款奇亞籽是獲得QAI 有機認可，無麩質及符合猶太戒律，當中的奇亞籽是毫無添加或移除任何物質。官方建議平日把數餐匙的奇亞籽加入到燕麥及牛奶一起浸泡，或者用作隔熱燕麥杯食用。

Nutiva 有機奇亞籽 (iHerb)

iHerb奇亞籽推薦2. NOW Foods 有機白色奇亞籽HK$69.22

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NOW Foods 有機白色奇亞籽不時長居暢銷商品當中，這款奇亞籽是獲得USDA 有機認可及Non-GMO 專案驗證， 絕不含人工成分。官方建議平日進食可以單獨食用,或加入布丁、燕麥片等。

NOW Foods 有機白色奇亞籽 (iHerb)

iHerb奇亞籽推薦3. California Gold Nutrition 有機奇亞籽 HK$48.34

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奇亞籽富含豐富的可溶和不可溶纖維、Omega脂肪酸和植物蛋白質。不少買家大讚這款奇亞籽功效，不但對身體有益處，而且有助於維持身體的健康及免疫系統，平日可直接泡水喝或者是加入日常飲食中，沒什麼味道，容易入口。

California Gold Nutrition 有機奇亞籽 (iHerb)

iHerb奇亞籽推薦4. Mamma Chia 有機奇亞籽 HK$53.08

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這款奇亞籽富含豐富的Omega-3、蛋白質及纖維，一般可以加入奶昔、烘焙食品及其他許多美味食品中，從而為人體補充營養！官方提供了一個「Janie's奇亞活力布丁」食譜，先準備有機杏仁絲、奇亞籽、有機香草精、少量肉桂粉及有機龍舌蘭或蜂蜜，然後將所有材料攪拌在一起，冷藏1小時左右即可食用。

Mamma Chia 有機奇亞籽 (iHerb)

iHerb奇亞籽推薦5. Navitas Organics 有機奇亞籽 HK$58.59

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這款奇亞籽每份含2254毫克Omega-3的脂肪酸，奇亞籽被視為超級食物富含多種養分，不少用家表示於減肥期食用，有利瘦身外，而且可調節血壓及能在腸胃中減緩澱粉轉換成糖的速度。

Navitas Organics 有機奇亞籽(iHerb)

【奇亞籽食譜】懶人必備！營養師推介4款「 奇亞籽布甸」食譜 做法簡單

奇亞籽食譜 ：朱古力奇亞籽布甸

材料：無糖杏仁奶20ml、奇亞籽2湯匙、楓糖漿 1茶匙、無糖可可粉 2茶匙、南瓜籽／黑朱古力片（個人喜好）



做法：先把無糖杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿及無糖可可粉混合在一起，攪拌均勻後即可倒入玻璃瓶，放置15分鐘或者隔夜，進食時可自己配上不同的配料。



超級食物｜朱古力奇亞籽布甸（unsplash@foodfaithfit）

奇亞籽食譜 ：黑芝麻奇亞籽布甸

材料：黑芝麻粉 1湯匙、奇亞籽 2湯匙、無糖椰子奶 200ml、楓糖漿 1茶匙、椰漿／椰絲／藍莓／燕麥脆片（個人喜好）



做法：先把黑芝麻粉、奇亞籽、楓糖漿及無糖椰子奶混合在一起，攪拌均勻後即可倒入玻璃瓶，然後再加入椰漿及不同的配料就完成了。



超級食物｜黑芝麻奇亞籽布甸（unsplash@ar_foodblog）

奇亞籽食譜 ：花生醬奇亞籽布甸

材料：無糖杏仁奶 200ml、奇亞籽 2湯匙、楓糖漿 1茶匙、堅果醬 2湯匙、果醬 少量、葵花籽（個人喜好）



做法：杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿混合後，均勻攪拌後可倒入玻璃瓶，放入冰箱隔夜。進食前可放上果醬及堅果醬，再灑上一些堅果。



超級食物｜花生醬奇亞籽布甸（unsplash@Bruna Branco）

奇亞籽食譜 ：雜莓奇亞籽布甸

材料：無糖杏仁奶 200ml、奇亞籽 2湯匙、楓糖漿 1茶匙、新鮮雜莓 1/2杯、希臘乳酪／果仁（個人喜好）



做法：把雜莓及1/4無糖杏仁奶加入攪拌機，然後混合1茶匙奇亞籽一起倒入玻璃瓶內，放入冰箱30分鐘，再製作下一層。之後把其餘的杏仁奶、奇亞籽、楓糖漿混合好後，倒入玻璃瓶，再放入冰箱隔夜。進食時可配上喜歡的配料。



超級食物｜雜莓奇亞籽布甸（unsplash@PrchiPalweZ）

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

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