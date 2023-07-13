Dyson優惠｜7月折上折優惠　激減2千入手！附二重Dyson優惠碼

【Dyson優惠碼2023】消費券第二期即將發放，應該入手什麼產品才好呢？趁著消費券的幫忙，不妨入手一些家電，近日Dyson亦有推出消費券預熱優惠，當中不少熱門產品都有優惠：Dyson風筒、Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson 二合一空氣清新機、Dyson無線吸塵機等都有參與其中，文末更附有折上折優惠碼！



Dyson 推出7月消費券優惠，由即日起到7月31日，多項熱門產品都有參與優惠。首先，Dyson 於7月13日「尊賞星期四」推出指定產品快閃優惠，再加上逢七月星期三及四(7月5、6、12、13、19、20、26 及27日) 購買任何兩件產品 (包括配件) 購買滿$7,000即可全單減$1,000！另外只要於Dyson 以 VISA作單一簽賬購買指定產品滿額，即可獲得優惠折上折！

Dyson優惠2023 ：1. Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機 最抵價$3,780（原價：$5,980）

購買方法：官網

心思思想購入Dyson 吸塵機的話，這個「尊賞星期四」的快閃優惠的確不容錯過，折上折之下激減二千多元！乍看之下，Dyson V12、V15等機種相當類似，不過V12 Detect™ Slim 比較輕巧，具有自動清潔纏結毛髮、兼容寵物毛髮吸頭，適合有毛孩的小家庭或女生獨居使用。

Dyson優惠2023 ：1. Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機

原價$5,980，會於7月13日「尊賞星期四」推出快閃優惠價$4,380

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$4,080入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$3,780入手！



Dyson優惠2023 ：1. Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機 （Dyson）

Dyson優惠2023 ：2. Corrale™ 直捲髮造型器 最抵價$2,480（原價：$3,980）

購買方法：官網

Corrale™ 直捲髮造型器從捲曲和波浪造型，到柔滑亮麗直髮都能夠輕鬆做到。這款以錳銅合金彎曲面板作材質，智能熱控的造型器，能夠減少拉動次數以及減少 50% 熱傷害，十分合適受損髮質、曾作多次漂染過的女生選用！

Dyson優惠2023 ：2. Corrale™ 直捲髮造型器

原價$3,980，會於7月13日「尊賞星期四」推出快閃優惠價$2,980

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$2,480入手！



Dyson優惠2023 ：2. Corrale™ 直捲髮造型器（Dyson）

Dyson優惠2023 ：3. Dyson V15 Detect™ Absolute 無線吸塵機 最抵價$5,080（原價$6,080）

購買方法：官網

女生的愛美當然不只在外觀上，家居環境亦要照顧好。一個整潔、溫馨的家居，不單可以令人心情舒暢，網絡流傳道更有幫助運氣的功效！而Dyson 的無線吸塵機更是網民大讚「家庭和諧號」，能夠以最強吸力去清潔家中全一個空間，當中智能雷射偵測技術，除了可以自動清潔纏結毛髮，更可以令隱藏塵垢無所遁形！

Dyson優惠2023 ：3. Dyson V15 Detect™ Absolute 無線吸塵機

原價$6,080

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$500，即可以優惠價$5,580入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$5,080入手！



Dyson優惠2023 ：3. Dyson V15 Detect™ Absolute 無線吸塵機 （Dyson）

Dyson優惠2023 ：4. Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 長春花藍配玫瑰金 最抵價$2,680（原價$3,780）

購買方法：官網

對於頭髮亂跳亂翹，每日護理乾燥毛髮都倍感心煩意亂的話，除了可能用錯洗髮產品，吹頭方法亦能夠減低毛躁、護髮修護！這款節日限定的長春花藍配玫瑰金Dyson Supersonic™風筒具備強勁風力，能夠省時省力地吹乾頭髮，再加上全新抗毛躁風嘴，仿似去了髮廊深層護理般，順髮效果更加明顯！

Dyson優惠2023 ：4. Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 長春花藍配玫瑰金

原價$3,780

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$3,480入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$2,980入手！



Dyson優惠2023 ：4. Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 長春花藍配玫瑰金（Dyson）

Dyson優惠2023 ：5. Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝) 最抵價$3,280（原價$4,480）

購買方法：官網

這支結合捲髮、順髮、乾髮的Dyson Airwrap™多功能造型器，利用氣流整髮，讓愛美、長髮的女生都能用最短的時間、最簡單的技巧、最不傷髮質的方式，輕鬆打造蓬鬆柔順的時尚髮型。最令人心動的不單只是Dyson的功能，更是年度購物節中的套裝，大家可以因應髮質需要，自選3件升級版配件，短髮、瀏海都能夠照顧到！

Dyson優惠2023 ：5. Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝)

原價$4,480，優惠期間減至$3,780

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$3,280入手！



Dyson優惠2023 ：5. Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝)（Dyson）

Dyson優惠2023 ：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色) 最抵價$3,480（原價$4,780）

購買方法：官網

疫情雖已漸漸遠離，不過對健康的追求，為著家人以及自己的皮膚、呼吸道等著想，空氣清新機就會是一個好幫手。TP07二合一空氣清新機有效捕捉有害氣體2及99.95％小至PM 0.1的微粒，能夠過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒229E、OC43氣溶膠，更可以捕捉 H1N1、H3N2、EV71病毒、7 細菌及致敏原，令自己與致愛都在一個安全的環境當中。

Dyson優惠2023 ：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色)

原價$4,780，優惠期間減至$3,980

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$3,480入手！



Dyson優惠2023 ：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色)（Dyson）

Dyson優惠2023 ：7. Dyson V12 Origin 無線吸塵機 最抵價$3,880（原價$4,680）

購買方法：官網

Dyson V12的無線吸塵機中會有幾項同型號的產品，功能上大致相同，不過配件上則會有點差異。這款V12 Origin 無線吸塵機，使用Slim Fluffy輕量縱毛吸頭，較適合一般家庭、對衛生問題沒有太高追求使用，大家亦可以以配件的需求去考量購買。

Dyson優惠2023 ：7. Dyson V12 Origin 無線吸塵機

原價$4,680，優惠期間減至$4,380

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$3,880入手！



Dyson優惠2023 ：7. Dyson V12 Origin 無線吸塵機 （Dyson）

Dyson優惠2023 ：8. Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (白金色) 最抵價$6,180（原價$7,180）

購買方法：官網

香港高樓密集，加上汽車廢氣等，就算天生沒有敏感亦很容易沾上塵埃污垢，容易形成鼻敏感、眼敏感等問題。而這款三合一的Dyson風機，獲得過敏症研究基金會歐洲中心 (ECARF)認證，既能350˚充當冷、暖風機，亦可以幫助淨化家居、甲醛，實是敏感人士的福音。

Dyson優惠2023 ：8. Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (白金色)

原價$7,180

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$500，即可以優惠價$6,680入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$6,180入手！



Dyson優惠2023 ：8. Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (白金色) （Dyson）

Dyson優惠2023 ：9. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色) 最抵價$2,680（原價$3,480）

購買方法：官網

若果對空氣清新機的要求不高，可以考慮這部功能較少的Pure Cool™ 空氣清新機，當中具有活性炭顆粒，能夠去除家居異味，吹出暢順的淨化涼風氣流。

Dyson優惠2023 ：9. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色)

原價$3,480

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$3,180入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$2,680入手！



Dyson優惠2023 ：9. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色)（Dyson）

Dyson優惠2023 ：10. Dyson Solarcycle Morph™ 枱燈 (銀白色) 最抵價$4,180（原價$4,980）

購買方法：官網

家中的燈具不夠靈活？總感覺不夠亮、又或是只需要丁點亮燈的時候範圍過大？這款四合一的 Dyson Solarcycle Morph™ 枱燈就可以解決你所需，除了榮獲英《GQ雜誌》評為「最適合睡眠的燈具」之外，亦可以因應空間需求靈活轉換， 聚焦的強效光線、柔和背景照明或睡前需要放鬆的光線都可以一一對應。

Dyson優惠2023 ：10. Dyson Solarcycle Morph™ 枱燈 (銀白色)

原價$4,980

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$4,680入手！

逢星期三/四購買任何兩件產品的話，滿額消費後更可以最抵價$4,180入手！



Dyson優惠2023 ：10. Dyson Solarcycle Morph™ 枱燈 (銀白色)（Dyson）

【Dyson優惠2023 詳情】

Dyson優惠2023 ：1. 星期三、四購物日滿額優惠碼

購買任何兩件產品滿$7,000，輸入【DYSON1000】全單再減$1,000



Dyson優惠2023 2: VISA 信用卡優惠碼

購買指定產品滿$3,000，輸入【VISA300】全單再減$300

購買指定產品滿$5,000，輸入【VISA500】全單再減$500

