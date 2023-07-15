《絕世KOL》女星狠減22磅！4方法減磅不減胸反不做高強度有氧運動

減肥瘦身方法！Netflix原創韓劇《絕世KOL》可說是近期最熱門的劇氣之一，故事集合懸疑和復仇情節﹐引人一集接一集看下去。而劇中演員也是人氣急升，其中飾演吳敏惠的是前Secret女團成員全烋星，有著精緻外貌和火辣身材，讓不少女生羨慕，但原來她在出道前和剛出道時曾被嫌棄肥胖。全烋星後來憑著4方法狠減10Kg（22磅），瘦出讓人驚艷的韓國女團偶像身材，而她也有在YouTube拍片分享，她是如何成功減肥和瘦身不瘦胸！



《絕世KOL》全烋星1年狠減22磅不瘦上圍成功出道

前Secret女團成員全烋星，在只有18歲時臉上還帶有點嬰兒肥，雙腿也不大眾審美中的纖瘦，而她胸部上圍也是較豐滿，使得即做當時只有53Kg（116.8磅）。但被公司要求以她身高159cm，需要瘦到42或43kg（92-94磅）才好看，為了能出道她每天堅持去健身房，進行高強度間歇訓練，跑步前空腹一小時，每天只能攝取600卡路里，成功一年內減掉10kg（22磅），以42.5kg（93磅）成功出道。

全烋星以4個健康方法，減至46Kg（101磅），且至今不復胖，胸部上圍也保持在D cup。（IG@superstar_jhs）

但在出道後，全烋星公司沒有再嚴格管理她的體重，她也因之前不健康的快速瘦身方法，一鬆懈就很快復胖，升回51Kg（112磅）。再與同團的成員一對比，就突顯她更胖了，因此她決定這次要好好減肥，最終她以4個健康方法，減至46Kg（101磅），且至今不復胖，胸部上圍也保持在D cup。

減肥瘦身方法1. 不吃白色食物（IG@superstar_jhs）

減肥瘦身方法1. 不吃白色食物

全烋星在影片中和節目分享中，她都有提過在需要嚴格控制體重的時候，就會戒掉白色食物，即是白飯、麵粉、精緻澱粉、精緻糖、鹽等都會忌口，但好的白色食物也會吃，像是蛋白質、香蕉、豆奶等。而正餐則會選擇以沙律為主，將每日攝取的卡路里控制在1000內，她是利用低碳水化合物和高蛋白質的健康飲食法。

減肥瘦身方法2. 大腿夾5cm厚書籍（IG@superstar_jhs）

減肥瘦身方法2. 大腿夾5cm厚書籍

全烋星當時常被網民攻擊之一，是她的雙腿不夠纖瘦較多肉，所以她以一個隨時隨地都可鍛練到的方法減大腿。她會在工作間歇時，在大腿中間夾一本5cm左右厚的書，夾到雙腿無力夾不住時才停止，她稱堅持一星期就已經有效果。

減肥瘦身方法3. 不會進行高強度的有氧運動（IG@superstar_jhs）

減肥瘦身方法3. 不會進行高強度的有氧運動

任何減肥瘦身方法，都需要配合運動，才是擁有健康和好看的身體線條。但全烋星認為絕絕不能進行過度和激烈的有氧運動，因為胸部內有75%是脂肪，高強度的有氧運動會加速燃燒體內脂肪，胸部也會隨之減下來。而全烋星也不是完全不做運動，她一星期最多只做3-4次，每次45分鐘。此外，她會配合無氧運動，不僅加快瘦身速度，還能訓練脂肪下的胸大肌，讓胸型更堅挺，有氧運動及無氧運動可互相隔住做。

減肥瘦身方法4. 不穿鋼圈內衣（IG@superstar_jhs）

減肥瘦身方法4. 不穿鋼圈內衣

全烋星不避諱的公開過她是擁豐滿的D cup，常理中她應是要穿有支撐力鋼圈內衣，和晚上穿著睡眠內衣來保持胸型堅挺，但她在分享中提到是從不穿有鋼圈的內衣。

全烋星解釋道她穿無鋼圈內衣，是因這樣有助血液循環，而且沒有束縛感也更舒適自在，和不會壓迫到乳腺，避免出現乳腺硬化問題。

減肥過程都是艱辛的，全烋星每當在撐不住的時候，她會看看自己貼在牆上最胖時的照片，跟自己說不要鬆懈，再努力一下就可以了！最終她成功由51Kg（112磅）減至46Kg（101磅），成功減掉5Kg，而且至今不復胖！