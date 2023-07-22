5大令人變醜的不良姿勢！雙下巴、臉部變大全因這些錯誤體態？

體態是什麼？相信不少女生都知道姿勢長期不良，很大可能會造成駝背、脊椎側彎、小腹凸起等情況，除了影響外觀，更會造成不少身體痛症。不過隨時隨地保持端正姿勢，又會太累，加上有時提著重物、放空時、睡床上時等使人放鬆的時候，則會不知不覺地忽略了這件事，以下這5大不良姿勢你有嗎？



以下這5大不良姿勢你有嗎？（《當你沉睡時》劇照）

不良姿勢1. 形成雙下巴

女生們一聽到雙下巴，相信都會聞風喪膽，這個煩人的贅肉又無法以針對性運動將其消滅，不過雙下巴除了因為長期低頭、壓力之下擠壓出的脂肪錯位之外，有些雙下巴並不是因為肥胖所造成的，而是「舌頭放錯位置」，口腔肌肉不足所致。

正常狀態下，我們應該將舌頭整片貼著上顎。但現代人常因為過敏、習慣的嘴巴呼吸，或是飲食習慣中常吃較柔軟的食物，導致咬肌力量不足，這種種的因素會讓舌頭不自覺的擺放在口腔下側。這會進而影響到口腔周肌肉、牙齒等發展，臉漸漸處於內凹狀態，就容易出現雙下巴、下巴短收縮、暴牙的等狀況。

想擁有迷人的下顎輪廓，除了醫美療程，大家不妨多嘗試英國牙醫師Dr. Mew所推行的口腔運動「Mewing」，這個運動可以透過舌頭自我矯正，從而達到更完美的外觀狀態。

英國牙醫師Dr. Mew所推行的口腔運動「Mewing」（Mewing.coach）

不良姿勢2. 枕頭高度

枕頭除了軟厚之分，高度亦會影響睡覺，根據《談古論今話中醫》節目中，心醫堂中醫診所 吳國斌院長提醒大家，枕頭的高度不要令頸部高過5cm，因為若果長時間選用不適的枕頭，更會引致不同身體痛症。

枕頭高度亦會令人變醜！（VSG）

枕頭過低的話，仰躺時，頭就會往上仰，頸椎就會彎折，上方頸椎會受到擠壓；側躺時，脊椎也會向側邊彎曲。枕頭過高的話，頸部會在一個不正常位置，幾小時後，肌肉可能有一邊會收緊，令到頸部會出現「瞓捩頸」的情況，亦增加肌肉疼痛、拉傷的風險。

當長期受壓一邊時，對於頸椎的壓力亦會增大，頸椎勞損下除了引致痛症，甚至有機會影響神經，引起手臂麻痺。

吳院長提醒大家，習慣仰睡的話枕頭壓縮後的高度大概是一個拳頭的高度；習慣側睡的話枕頭壓縮後最好是一個拳頭，再加食指、中指的高度。

不良姿勢3. 穿著尺寸不合的內衣

女生內衣款式五花八門，不過購買內衣時，千萬不要因為單單被外表吸引而購入，又或者沒有試穿過就入手，這樣很容易購買不合尺寸的內衣，太過緊迫的內衣除了會勒肉之外，亦會直接影響胸部的活動生長空間，更會令脂肪游走到其他部分，造成副乳、虎背熊腰等問題。

穿著尺寸不合的內衣令人變醜！（《小男人週記3之吾家有喜》劇照）

另外，購買過鬆的內衣亦沒有提供足夠承托能力，容易使胸部下垂外擴，造成八字胸、大小胸等情況。不單內衣的尺寸十分重要，內衣款式亦同樣重要，例如運動以外的情況，仍經常穿着運動內衣，會令到胸部容易走樣。

不良姿勢4.彎腰駝背

正常人的胸椎輕微向後彎曲，角度大約介乎20-29度。隨着年紀增加，大約步入40歲後，則會加速情況，胸椎過度出現向後彎曲就會出現駝背，特別會是女性比男性更早發生駝背的問題。

近年駝背亦有年輕化趨勢，愛以前後腳企、提取重物等情況下造成駝背，駝背除了知令女生變得矮小，更會造成虎背熊腰，而且日積月累的駝背增加動作的能量消耗，令人容易疲累，更會令胸廓嘅擴展活動變差，減低肺活量，影響肺部換氣功能。嚴重的駝背則會增加脊椎體嘅承受力，使人平衡功能變差，增加仆倒風險。

愛彎腰駝背會增加仆倒風險（《二月廿九》劇照）

不良姿勢5.翹腳

日本節目《林先生が驚く初耳學》中曾經邀請專家進行實驗，發現翹腳不單影響脊椎、骨盤，更會影響到臉型！

翹腳令人變醜！（截自《林先生が驚く初耳學》）

節目中發現臉型的大小，除了和天生的基因及骨架有關，不良坐姿亦有所影響。因為不良坐姿會令腿部一邊的肌肉較發達，連帶使骨盆與脊椎歪斜，並往上使肩頸及頭部失去平衡，同時阻礙淋巴系統及全身的血液循環，不知不覺臉部就會慢慢變大。

面大解救方法

不用擔心面大沒有得救，節目裡的專家建議了一套拉伸體操，只要每日堅持做30秒，就可改善盤骨位置的問題，甚至更加有瘦臉及纖腰的神奇功效。首先以內八的姿勢站立，然後伸直雙手再把掌心朝向上，再以兩隻手同時往頭部向上拉伸。