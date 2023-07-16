防水妝必備！7大防水化妝品推薦：MUF防水眉膏、 劉嘉玲同款眼線

【防水妝｜防水化妝品推薦】一來到夏天，當然要享受陽光與海灘啦！女生即使出海或是船P都不忘好好打扮，但是一下水最擔心破壞妝感。為了長期以最佳狀態示人，防水化妝品絕對不能缺少，今次《01女生》為大家搜羅7款防水化妝品推薦，讓大家不論是進行水上活動，還是平日都適用。(價錢以搜尋日為準）



防水化妝品推薦 ｜1. Lancôme 極致持妝輕透粉底液

購買方法：Zalora（HK$458）｜Selfridges（HK$285）｜harrods（HK$392）｜Strawberrynet（HK$330）｜Sasa（HK$392）

Lancôme這款粉底液毋須多介紹，自推出後一直成為眾女生的夏日粉底液首選。不少人用家都大讚其持妝力強，亦能夠保持輕盈透薄的妝感。即使上妝一整天都沒有暗沉氧化的問題，也有足夠防水及抗汗力。

防水化妝品推薦 ｜1. Lancôme 極致持妝輕透粉底液（官方提供）

防水化妝品推薦｜2. ARMANI Beauty POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉餅

粉餅體積適中易攜帶，正是一個最適合補妝的好物。全新 POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅以持久控油光技術，有效吸走多餘油脂及濕氣，讓肌膚完美無瑕、無油光及24小時持久定妝。

. 防水化妝品推薦｜2. ARMANI Beauty POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉餅 （官方提供）

防水化妝品推薦｜3. M_CURIE 防曬棒

韓國經科學驗證的人氣護膚品牌M_CURIE自推出後，品牌各個產品都備受追捧。這款防曬棒亦是品牌皇牌產品之一，其質感輕盈柔滑、不黏膩，適合妝前或妝後使用，而且方便攜帶，有效做到全天候防曬保護。

防水化妝品推薦｜3. M_CURIE 防曬棒（官方提供）

防水化妝品推薦｜4. MAKE UP FOR EVER 多用途防水眉膏

購買方法：Strawberrynet（HK$268）

MAKE UP FOR EVER全新推出的多用途防水眉膏，顧名思義有效抵抗天氣或環境因素而出現的溶妝情況。膏狀配方即使是新手都能夠輕易塑造出完美持久眉妝，官方表示是通過多位用家測試，產品是一款防水妝物，24小時眉形全日持久不變。

防水化妝品推薦｜4. MAKE UP FOR EVER 多用途防水眉膏 （官方提供）

防水化妝品推薦｜5. TOM FORD EYE COLOR QUAD眼影

購買方法：Zalora（HK$610）｜Selfridges（HK$610）

TOM FORD的眼影好評不斷，不少用家都力證品牌眼影細膩不飛粉，至於這款TOasis色號則具有古銅色光澤，塑造像陽光照射下的立體外觀，其閃片也不太誇張。即使上妝一整天，眼妝依舊維持完整亮麗，絕對適合出海或船P等水上活動。

防水化妝品推薦｜5. TOM FORD EYE COLOR QUAD眼影 （官方提供）

防水化妝品推薦｜6. D-UP絲滑特濃防水眼線液

購買方法：Sasa（HK$95）

日本品牌D_UP所推出的眼線液深受日本女生喜愛，亦曾屢登上日本cosme美妝大賞排行榜，而且影后劉嘉玲曾於個人社交平台大讚D-UP的眼線液，她表示筆尖幼細，出水流暢，而且炎炎夏日也不會暈染。

防水化妝品推薦｜6. D-UP絲滑特濃防水眼線液 (sasa 網頁)

防水化妝品推薦｜ 劉嘉玲同款眼線 (red@劉嘉玲)

防水化妝品推薦｜7. KissMe Heroine Make 修長卷翹睫毛膏

購買方法：Sasa（HK$82）｜iHerb（HK$100.17）

KissMe的睫毛膏無須多介紹，其好用的程度已經是人人皆知。品牌推出第三代睫毛膏把配方升級了，具備防水能力及對汗液有很強的機體防禦力，當中更含有美容成分（山茶花油，野玫瑰花油，蜂王漿，摩洛哥堅果油等），同時令睫毛鎖定卷翹一整天。