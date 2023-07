防水妝必備！7大防水化妝品推薦：MUF防水眉膏、 劉嘉玲同款眼線

【防水妝|防水化妝品推薦】一來到夏天,當然要享受陽光與海灘啦!女生即使出海或是船P都不忘好好打扮,但是一下水最擔心破壞妝感。為了長期以最佳狀態示人,防水化妝品絕對不能缺少,今次《01女生》為大家搜羅7款防水化妝品推薦,讓大家不論是進行水上活動,還是平日都適用。(價錢以搜尋日為準)



購買方法:Zalora(HK$458)|Selfridges(HK$285)|harrods(HK$392)|Strawberrynet(HK$330)|Sasa(HK$392)

Lancôme這款粉底液毋須多介紹,自推出後一直成為眾女生的夏日粉底液首選。不少人用家都大讚其持妝力強,亦能夠保持輕盈透薄的妝感。即使上妝一整天都沒有暗沉氧化的問題,也有足夠防水及抗汗力。

粉餅體積適中易攜帶,正是一個最適合補妝的好物。全新 POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅以持久控油光技術,有效吸走多餘油脂及濕氣,讓肌膚完美無瑕、無油光及24小時持久定妝。

韓國經科學驗證的人氣護膚品牌M_CURIE自推出後,品牌各個產品都備受追捧。這款防曬棒亦是品牌皇牌產品之一,其質感輕盈柔滑、不黏膩,適合妝前或妝後使用,而且方便攜帶,有效做到全天候防曬保護。

購買方法:Strawberrynet(HK$268)

MAKE UP FOR EVER全新推出的多用途防水眉膏,顧名思義有效抵抗天氣或環境因素而出現的溶妝情況。膏狀配方即使是新手都能夠輕易塑造出完美持久眉妝,官方表示是通過多位用家測試,產品是一款防水妝物,24小時眉形全日持久不變。

防水化妝品推薦|4. MAKE UP FOR EVER 多用途防水眉膏 (官方提供)