40歲上班族飲蔬果汁排毒反致便秘、脂肪肝！附20種增減肥成效食物

減肥陷阱｜不少女生為瘦身減肥費盡心思，不惜節食、斷食，也只為了養出一身纖瘦身形。坊間流傳各式各樣減肥大法，由168斷食法到蔬果減肥法，林林總總的減肥秘訣陳出不窮，也引來不少女生盲目跟從。相信不少女生都有聽過，多吃蔬果有助排毒瘦身，甚至用「排毒蔬果汁」取代一餐效果更為顯著。不過，早前就有位40歲上班族，一心打算喝蔬果汁減肥，最終引致中度脂肪肝。



減肥陷阱｜不少女生為瘦身減肥費盡心思，不惜節食、斷食，也只為了養出一身纖瘦身形。坊間流傳各式各樣減肥大法。（《先熱情地打掃吧》劇照）

台灣肝膽腸胃科醫生王威迪早前就在節目《醫師好辣》中分享了一個用錯減肥方法，導致健康嚴重受影響的一個個案。王醫生指出，有一位40歲上班族因為發現肝指數比較高而求醫，醫生發現這位病患體型稍微過重，掃超音波後發現他患上中度脂肪肝。

病患得知自己患上中度脂肪肝時感到驚訝，更向醫生坦言媽媽一直叫自己要注重健康，自己也聽從媽媽的說話多吃蔬果，但他發現雖然吃多了水果，但體重也沒有變瘦之餘，更加出現便秘問題。

王醫生就質疑他究竟是怎樣吃蔬果，該名病患告知醫生自己一直靠喝蔬果汁，每次到飲品店時都叫一杯檸檬芭樂、西瓜汁等，又或者在超級市場、便利店買支裝果汁，以為不斷喝果汁就等於吃了蔬果。

該名病患告知醫生自己一直靠喝蔬果汁，每次到飲品店時都叫一杯檸檬芭樂、西瓜汁等。（gettyimages）

王醫生直指，無論是手搖飲還是市面上買到的果汁，一般都會把蔬果中的膳食纖維過濾，更加會額外加一些添加物或糖分，所以不斷喝街上買的果汁，變相就是喝進了很多糖分。當吸收了大量糖分，而在體內一時之間未能夠代謝，這些糖分就會轉化為脂肪，而且堆積在肝臟，久而久之就形成脂肪肝。

王醫生還是建議他應該吃原型的蔬果，那位病患跟著王醫生指示吃完12個月後，體重就有慢慢下降，排便也變正常。所以，切記不要盲目跟從坊間流傳的減肥方法，因為方法稍微有誤，不但無法達至瘦身效果，更加會影響健康。

王醫生還是建議他應該吃原型的蔬果，那位病患跟著王醫生指示吃完12個月後，體重就有慢慢下降，排便也變正常。（gettyimages）

營養師列20種食物 有助提升減肥成效

至於吃哪些食物才更利於瘦身減肥呢？家醫科醫生陳欣湄與營養師宋明樺就曾在台灣健康節目《健康2.0》中分享了20種「激瘦食物」，其中包括大蒜、辣椒、抹茶、薑黃等等，以助提升減肥成效。

家醫科醫生陳欣湄與營養師宋明樺就曾在台灣健康節目《健康2.0》中分享了20種「激瘦食物」（HEALTH 2.0＠YouTube 影片截圖）

當我們食用這些食物時，就會活化我們身體內一個名為「乙醯化酶」的基因，有助調節發炎及抗氧化壓力，而體內氧化壓力較低，減重成效就會更高，所以營養師建議大家可以把這些食材適量地加在食物之中，但要注意的是，千萬不要單吃這些食材！

營養師宋明樺指出這20種食物顏色很繽紛多元，加上大部分都是屬於蔬菜類，熱量相對較低，在日常飲食之中把蔬菜的比例拉高，自自然然熱量及油脂的攝取減少了，就可以達到減重效果。