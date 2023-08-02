飲水減肥｜KOL日喝3.8公升水減肥！反致水中毒入院：附8大症狀

飲水減肥法、喝水會健康點就聽得多，而夏天最常聽到的一定是「多喝水」，可以避免中暑和對身體也健康。但早前有一位外國女網紅因飲水過量差點造成嚴重後果，她在社交平台上模仿一個「75天極限挑戰」的瘦身法，過程除了需嚴格控制飲食和運動外，還需要每天喝近3.8公升的水。但這位女網紅不但沒有減肥成功，還導致水中毒需入院醫治。



女網紅因不健康挑戰，喝水過量致身體不適（TikTok@MichelleFairburn）

女網紅因不健康挑戰 喝水過量致身體不適

日前，外國一位女網紅Michelle Fairburn，在社交平台TikTok上分享影片，在影片裡，她身體不適需躺在床上拍攝，和更新她的現況。她在影片提到懷疑自己水中毒，感到身體很辛苦且肌肉無力，在半夜和早上時要多次起床上廁所，胃口也很差。

終因水中毒需入院醫治（TikTok@MichelleFairburn）

終因水中毒需入院醫治

其後她表示，這種減肥瘦身挑戰一旦中斷，就需重新計算，而她已經堅持12天，不想再重新開始，令她很困擾不知怎麼辦才好。雖然她沒有再更新影片，但根據外媒報道﹐這位女網紅最後也挺不住，因水中毒需入院醫治。病因是她連續12天，每天飲近3.8公升的水，導致身體嚴重缺鈉，出現不良反應。

水中毒成因＋8大症狀（Freepik）

水中毒成因＋8大症狀

多喝水，在大眾認識中是對身體健康的，但過多也是會適得其反。台灣毒理學專家招名威教授，曾於Facebook專頁分享，喝水過多的確有中毒的可能，但機率不高。

招名威教授亦有解釋，水分雖然有助身體正常運作、調節體溫、維持新陳代謝、排出毒素，但過量水分反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子平衡，從正常的血鈉含量 135-145 mEq/L 降到 120 mEq/L 以下，就會產生低血鈉症的中毒症狀。

低血鈉症的中毒症狀：

1. 心跳加快

2. 感覺遲鈍

3. 頭暈眼花

4. 神智不清/昏迷

5. 嘔吐

6. 虛弱無力

7. 痙攣

8. 身體麻痺



招名威教授表示，是當體內的電解質失衡之後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，所以平時須掌握水分在體內的劑量，不過少也不過多，以避免上述症狀的發生。