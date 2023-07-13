內地爆紅「洗澡減肥法 」狂減40磅 ！1個極簡動作減肚腩+排走濕氣

洗澡減肥法內地爆紅！中醫認為「濕邪在百病在，濕邪除百病去」，當濕氣堆積過多時會容易水腫及肥胖，且濕氣過多對身體有一定影響。不少女士明明四肢纖幼卻有小肚腩，有可能是身體濕氣特別重，令整個人顯得浮腫，因而覺得肚子脹脹的。早前，內地社交平台瘋傳一個極簡方法，只需幾分鐘就能有效排走濕氣兼踢走肚腩，馬上看看有甚麼要特別注意和中醫推薦的湯水食療吧！



濕氣重是常見現象

台灣中醫林姸余曾於節目《健康醫起聊》講解濕氣重人士的常見現象，一般都是下半身容易水腫，長肉部位都集中於小腹或臀部，或者是比較容易嗜睡。有些人更會一直想吃東西或吃重口味的東西，以及經常感到手腳無力，有以上特徵都代表體內的濕重較重。

台灣中醫林姸余講解濕氣重人士的常見現象。（YOUTUBE@《健康醫起聊》 截圖）

減肥方法｜ 內地瘋傳「洗澡去濕減肥法 」145磅瘦到105磅

早前，內地不少網民都力推「洗澡去濕減肥法 」，揚言只要正確洗澡有效踢走水桶腰。有名網民表示自己是重度濕氣重的體質，作息不規律，飲食隨便又不時便秘，體重甚至高達132斤（約145磅）。眼見自己的肚腩越來越大，終於不能再忍受！無意間見到這個減肥法，抱著一個嘗試的心態，殊不知一試發現效果相當不錯，體重更降到去105斤（約116磅）！

內地瘋傳「洗澡去濕減肥法 」145磅瘦到105磅（RED@心動重慶）

減肥方法 1. 正確洗澡法

網民表示洗澡時可以把花灑對著肚部，用溫水輕輕地順時針旋轉洗幾分鐘，有效刺激穴位幫助濕氣排出。洗完澡後，用手順時針按摩按揉小腹幾分鐘，有助輔助促腹部循環。

正確洗澡法（RED@心動重慶）

減肥方法 2. 內服去濕產品

通過內部調節來加速新陳代謝，平時早上及晚上，用餐前她都會飲用一杯去濕內服產品有助健脾祛濕氣，堅持喝用14天濕氣排出，同時加快脂肪代謝。此外，強調建議大家務必戒掉手搖飲料等不健康飲食，調節自己的內分泌系統。

減肥方法 3. 適量的運動

運動當然都不能缺少，不妨開始培養一周2至3天的運動習慣，空閒時抽空進行適量的運動，如打羽毛球，游泳等，從而達到增強代謝的目的。

減肥方法 4. 多喝水

除了注意飲食外，盡量不要熬夜，一天最好攝取1500-2000cc的水份，有效促進代謝率，亦可以養成白滑好皮膚。

何詠恩中醫：2大去濕湯水食療推薦

去濕湯水食療推薦｜淮蓮薏米黨參排骨湯（3-4人份量）

功效：健脾、益氣、祛濕（適用於脾氣虛弱、脾虛濕困、食少便溏人士）

材料：淮山20g、蓮子20g、炒薏米30g、黨參20g、大棗4粒、瘦肉300g、生薑適量、粗鹽適量

做法：

1. 淮山、蓮子、炒薏米洗淨，用清水浸泡30分鐘

2. 瘦肉洗淨切小塊後汆水備用

3. 加入清水2L，將所藥材一同放入瓦煲內，大火煲開後改文火繼續煲1小時

4. 放入適量食鹽調味即可



去濕湯水食療推薦｜土茯苓薏仁鯽魚湯（3-4人份量）

功效：健脾祛濕、利尿解毒 （適用於春季脾虛濕困、水腫、小便不利、腫毒濕疹的人群）

材料：乾土茯苓25g、炒薏仁50g、赤小豆20g、扁豆20g、鯽魚1條、生薑3片

做法：

1. 薏仁、赤小豆、扁豆洗淨用清水浸泡15分鐘

2. 土茯苓洗淨備用

3. 鯽魚去內臟、刮鱗、洗淨待用

4. 鍋中加入適量油略煎至兩面魚身金黃色,出鍋備用

5. 薏仁、赤小豆、扁豆、土茯苓放入湯煲內加2L水，大火煲10-15分鐘後改文火煲1小時

6. 把鯽魚及生薑放入湯中煲半小時

7. 放入適量食鹽調味即可

