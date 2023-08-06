5個清潔泥膜禁忌必看！錯手勢連老手也常犯　敷超時易皮鬆出細紋

迎接炎熱夏季，臉部容易出油、長黑頭粉刺，這時候就很需要泥狀面膜來深層清潔髒汙，但如果泥膜用法錯誤，卻會讓皮膚變乾或膚況變差。



今天就點名5個「超NG泥膜用法」從敷泥膜前置作業、泥膜要敷多久、泥膜清潔秘訣和地雷一次解析！

快來一起看看清潔泥膜到底要怎麼用才不會出錯呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5大泥膜NG用法

1. 使用泥膜前沒有徹底清潔

現代人工作忙碌，所以許多人為了節省時間，都會沒有洗臉就直接敷泥膜，但這樣反而會弄巧成拙，敷泥膜前最好仔細卸妝、洗臉，這樣才不會讓臉上的殘妝、油污影響後續，甚至造成毛孔堵塞、發炎等情形，所以下次敷泥狀面膜前，千萬別忘了好好洗把臉啦~

2. 洗完臉直接敷泥膜

因為洗完臉後，我們的臉部通常會比較乾燥一點，馬上敷泥膜可能會造成過度刺激，所以建議在敷泥膜前可以先用熱毛巾或蒸臉機敷臉3~5分鐘再噴上保濕噴霧，透過熱氣可以幫助打開毛，讓後續敷泥膜時，可以更快速軟化角質，讓黑頭粉刺迅速浮出。

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3. 泥膜敷全臉

敷泥膜不是想塗哪就塗哪！我們的黑頭粉刺、出油通常好發於T字部位，所以將泥膜塗在T字、鼻頭、臉頰兩側和下巴即可，像是眼周、臉部周圍比較乾燥脆弱的部位就可以避開，才不會讓臉覺得好刺激緊繃。

4. 每週敷泥膜超過3次以上、單次超過15分鐘

很多人都誤以為泥膜敷得越久，清潔效果越顯著，但其實無論任何一種面膜都不能敷太久，當泥膜已經敷超過15分鐘以上、出現裂痕後才洗掉，會讓泥膜變得很難洗，使得清潔過程容易刺激肌膚、拉扯出細紋。而且泥膜兼具高強度的控油清潔效果，如果一周使用泥膜超過3次，也會造成過度清潔，所以頻率上還是建議一周1~2次即可，才能讓肌膚維持在油水平衡的最佳狀態唷~

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5. 敷完泥膜忘了保濕

敷完泥膜、清完粉刺就大功告成了嗎？如果後續沒有做好保濕和鎖水，代償性出油便會找上門，建議可以依據個人膚質，在用完清潔泥膜後，適時地敷上保濕凝凍、乳液、乳霜，來維持角質層的飽水狀態。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】