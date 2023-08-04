2023韓國必買10大護膚品牌　金高銀愛牌Kahi　T牌保濕面膜咪走雞

正值旅遊旺季，妳準備好去哪一國血拚了呢？除了美容大國日本，近年韓國美妝的精彩表現也讓人驚艷！不僅彩妝創意源源不絕，保養文化更是一年比一年更豐富！



從低敏溫和的醫美術後養膚，到懶人必備的面膜清單；甚至追求安全、純素的天然堅持～2023年以下這10大「韓國人氣保養品牌」妳不能不認識！

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Torriden

痴狂於保濕的韓國女孩，這幾年的養膚新寵可真不少！而今年最備受討論的，莫過於玻尿酸專家Torriden！品牌於2015年末誕生，雖沒有大鳴大放的行銷廣告，在社群上的曝光也不多，但它秉持著純素、低敏感、環保永續的養膚原則，深深打動現今年輕消費者的心！除了招牌的玻尿酸保濕系列是招牌，在地人、觀光客一定會囤貨的，更包含了這款暢銷破萬片的爆水面膜！

아비브/Abib Cosmetic

你我都知道，韓國的醫美技術堪稱全球一流，相對的那些追求完美臉蛋的韓國男女對於肌膚保養更是講究！為應對術後、敏弱肌膚等不同膚況問題，Abib便以「A Beautiful Idea Begins」為座右銘，打造符合天然配方、低敏感屬性，且友善所有膚質的保養單品！尤其品牌旗下富含高修護性植物能量的果凍感生物纖維面膜，更是在今年亞洲美妝圈備受讚賞。

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celimax

追求清爽保養的女孩們，來韓國絕不可錯過高機能精華！精華保養今年依舊在韓國盛行，其中列屬美妝店暢銷前五名的celimax更不能不認識！celimax旗下全系列產品，皆以超級食物作為成分核心，無添加香料、色素、防腐劑，僅憑植萃的抗老、修護效果，提供敏弱肌膚的回春需求！其中強調舒緩、修護的諾麗果抗老精華則是明星商品！

Kahi

從韓國紅進香港，更是今年熱門搜尋上的大黑馬～到底Kahi在紅甚麼？事實上，Kahi品牌成立至今僅僅不過三年，但品牌對於創意、話題的掌握卻很有遠見！不只在創立之初找來了人氣韓星金高銀作為代言人，甚至時常可見它曝光於女明星的化妝包！Kahi不同於其他保養品牌，它最主打的，便是將不同功能的保養品，製成棒狀型態，便於攜帶、隨時保養，完完全全打中懶人市場的商機！

Anua

妳的肌膚也累了嗎？現代人生活、飲食不穩定，肌膚的狀況題也越來越多，為應對疲勞肌膚的舒緩需求，Anua便因此誕生！Anua旗下保養產品，皆以有著舒緩、鎮定功效的魚腥草作為主要成分，屬性溫和、親膚，且不論化妝水、保濕霜，皆以清爽為原則～而它對於痘痘肌膚的緩解、消炎效果，更是連韓國女生都愛不釋手。

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Numbuzin

不曉得該怎麼挑選適合自己的保養品嗎？那麼就讓Numbuzin為妳打造專屬菜單吧！Numbuzin如同其名，旗下所有保養品皆以數字為分類概念，從0至9號作為命名，也透過數字為消費者精準辨別所對應的膚質、養膚需求。而那不輸專櫃品牌的高機能3號緊緻精華，更是韓國年輕女生私房的愛用回購單品呢！

연작Yunjac

同樣以天然成分為招牌的Yunjac，最自豪的便是擁有世界著名植物科學研究所Vitalab的高科技！品牌將韓方草藥與天然植萃精華結合，展現出對於肌膚最有感的最高活性～不只友善所有膚質，且各個年齡層皆合適！是許多亞洲消費者走訪韓國，一定會帶上的養顏聖品！

beplain

妳也正在尋找一款好用的潔顏產品嗎？那麼就別錯過beplain！beplain以純淨保養為品牌核心，不僅在成份、包裝上秉持簡單、友善環境，有著可愛吉祥物的它，更透過俏皮社群形象，為消費者建立臉部清潔的觀念與獨特形象！而能剔除毛孔髒污、舒緩敏感的多款洗面奶，更是韓國女生心中的國民好物！

ISOI

攻上美妝店銷售前三名的ISOI玫瑰精華妳肯定也耳聞過！堅持無添加化學合成防腐劑，人工香料、色素等化學性成分的ISOI，雖然沒有高回頭率的包裝風格，但它那溫和、舒適、安心的養膚感受早已在韓國有著好口碑！尤其品牌對於保加利亞玫瑰精油活性的豪邁運用，更會讓妳有著物超所值的保養體驗！

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DewyTree

最後介紹的，是韓國敏弱肌膚的最佳依賴DewyTree！品牌於2010年創立，攜手專業皮膚科醫師、生命科學教授，為品牌把關最有效、安全的成分，不只保養活性取之自然，且旗下所有養膚單品都聚焦於敏感肌膚的舒緩、改善需求打造，不論是泛紅、搔癢、油水不穩定，它都能提供最親膚的解答。

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