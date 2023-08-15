飲凍飲戴帽易致脫髮？6個夏天傷髮習慣　中醫師分享3改善方法

脫髮｜在天時暑熱的日子下，不知有否發現，頭髮經常掉落？我們日常有不少習慣，或會影響髮質健康，而為了消暑，更可能因某些行為，出現脫髮危機！註冊盧偉絲醫師日前向《01女生》，分享以下6個夏日常用的做法，原來容易傷及頭髮和髮根，加重掉髮問題，不知大家曾否犯下這些小錯誤呢？



引致脫髮的夏天壞習慣1. 頭皮不防曬

每次出門前，都會為面部做足防曬，但大部分卻會忘記頭髮，特別是頭髮稀疏的位置，更易被陽光曬傷。盧醫師表示，頭髮由大量蛋白質組成，長時間暴曬或室外游泳，紫外線會破壞頭髮最表層的毛鱗片，令毛鱗片翹起或剝落，髮內水份被蒸發，而紫外線進入髮內，更會破壞蛋白質，致營養流失。

引致脫髮的夏天壞習慣2. 飲凍飲收縮毛囊

感到炎熱時，不少人都愛喝凍飲，或吃生冷食物消暑。不過，盧醫師則提醒，吃太多易造成脫髮危機。她解釋，由於冷飲溫度過低，或令毛囊突然收縮，影響排汗功能，使毛囊健康受損，長時間則會導致脫髮。從中醫角度，常喝冷飲，易損傷脾胃，當中陽被遏，脾失健運，水濕內停，日久聚而成痰，痰濕壅滯毛竅引起脫髮。

脫髮｜感到炎熱時，不少人都愛喝凍飲，或吃生冷食物消暑。（《先熱情的打掃吧》劇照)

引致脫髮的夏天壞習慣3. 辛辣食物加重脫髮

除了凍飲，盧醫師重點提到飲食的重要。她指出，過量攝取油膩、甜品和辛辣食物，會使汗腺及皮脂分泌過盛，引致毛囊堵塞、無法吸收所需營養，因而逐漸萎縮，影響頭髮健康生長。這些食物易致濕熱內盛，薰蒸于上，毛竅受阻引起脫髮，而辛辣食物亦易耗損精血，導致或加重脫髮。

若想在夏日節食減肥，盧醫師認為需適可宜止，因過度節食同樣會引起脫髮，「脾胃為後天之本，氣血生化之源，飲食不足，後天匱乏，毛髮失養則脫髮。」

引致脫髮的夏天壞習慣4. 游泳不戴泳帽

夏天的消暑運動，莫過於游泳。不過，盧醫師表示，需注意頭髮的保護，由於泳內的氯氣，會使皮膚和頭髮變乾燥，故建議游泳時要戴泳帽，游泳後亦要立即洗頭，並選用除氯的洗髮水，這樣便可維持頭髮和毛囊的健康。

引致脫髮的夏天壞習慣5. 洗髮後直接睡

不少女生因頭髮太長，都會在洗髮後偷懶，直接隨便抹乾後就睡。盧醫師提醒，頭髮水分蒸發時，會使頭皮毛囊溫度變低，影響血液供應，從而增加脫髮的機率。由於頭髮仍未乾透時，處於較脆弱的狀態，故當頭髮與枕頭磨擦時，頭髮會變乾枯毛躁、容易打結，在梳理的過程中容易斷裂或扯掉頭髮。不只會掉髮，頭髮不乾就睡覺，還容易引致感冒、頭痛、頸項疼痛、面癱等。

此外，她指出盡量早上不要洗頭，因早上是人體陽氣上升的過程，且頭部為諸陽之首，洗頭就如一勺水澆過去，濕邪和寒邪侵襲則易致頭痛。

脫髮｜不少女生因頭髮太長，都會在洗髮後偷懶，直接隨便抹乾後就睡。（《個人取向》劇照)

引致脫髮的夏天壞習慣6. 髮型也有影響

在夏天的時候，都會精心打扮，展現出繽紛活力的感覺。盧醫師認為，長時間戴帽，會影響頭皮血液循環；以及頭部不通風，易致汗水累積，滋生細菌。因此，如有戴帽習慣，要定時脫下帽讓頭皮休息，同時注意頭皮及帽的清潔。她亦表示，長期紥緊頭髮，會令毛囊發炎或受損，也會引致脫髮。

為防止脫髮，盧醫師還提到，可靠3個方法預防和改善：

預防脫髮方法1. 飲食

多吃含鈣、鐵、鋅、維他命 C及高蛋白質等食物，但切勿過量。如牛排、豆類、雞蛋、柑橘等，透過食療令頭髮吸取所需營養。

預防脫髮方法2. 調情志

都市人壓力過大，肝失疏泄條達，或七情內傷，勞心傷脾均會影響氣血運行，導致氣滯血瘀，髪失所養而出現脫髮。所以調暢情志很重要。

預防脫髮方法3. 頭部按摩

按摩頭部可疏通經絡，放鬆肌肉，增加頭皮血液循環，使毛囊內的細胞取得充足營養，防止脫髮。