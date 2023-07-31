56歲頭髮依然烏黑濃密！李若彤頭皮按摩2步驟　預防白髮脫髮問題

56歲還有烏黑瀑布髮！無論是體態、保養、髮質，「小龍女」李若彤依然是當年那位飄仙氣的姑姑！常在小紅書分享美容保養經的她，這次要來教大家如何預防白髮！



不得不說~她已經年過半百，一頭長髮髮量又多又黑讓人羨慕！馬上就來學學她的護髮養髮小技巧！

李若彤防白髮按摩，簡易2步維持濃密黑髮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李若彤：按摩頭皮好處多

壓力、不正常的飲食作息，讓許多人不到熟齡就紛紛冒出白髮！尤其現在白髮出現年齡層越來越往下降，許多人不到40歲，頭上就冒出了平生第一根白髮！而今年56歲的李若彤，無論髮量或髮質都比一般年輕人好太多，烏黑秀麗、茂密豐盈！李若彤在小紅書分享，自己的養髮保養都來自「梳頭」，因為頭部有很多穴位和經絡，經常用梳子按摩相應的穴位可以疏通經絡，改善頭皮環境、預防掉髮白髮！甚至還能幫助提升記憶力、改善頭痛疲勞！馬上就來分享李若彤親授的幾個按摩手法，既簡單又有效！

李若彤防白髮按摩

1. 開穴

先從眉頭開始，到眉峰、眉尾，太陽穴，每個穴位點用指腹按 3-5 秒，有輕微的痛感就可以，然後是耳朵周圍，上面、側面、下面，還有耳後一個很重要的翳風穴，再回到眉心正上方靠近髮際線的神庭穴。

接著往上移到頭頂正中間，這個穴位叫 「百會穴」，可以多按幾秒，最後順著百會穴往下移，到後腦勺正中間的風府穴，還有兩邊凸起的地方。

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2. 撥筋

經絡按摩可以用按摩梳、刮痧板、木梳的弧形背面也可以，只要是自己覺得最舒服、最順手的工具都可以，將木梳先稍微用點力，順著督脈，膀胱經、膽經、三焦經，從前往後，一直到脖子、肩膀，能感覺到痠痛的地方可以多反復推兩下，接著同樣是沿著每一條經脈，反復的劃小小的 Z 字往後移，從中間到兩側的順序，每條經絡按 5~10 次。

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李若彤也提醒，頭皮按摩的力度要適中，不能太大力也不能太輕柔，尤其要注意不能在濕髮狀態或頭皮髒污狀態下按摩，也不能剛按完頭就出門，否則濕氣、寒氣容易入侵。

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