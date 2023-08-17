營養補充品｜上班族易營養失衡兼失眠　營養師大推8款iHerb保健品

都市人日益重視健康，不過市面上保健食品琳瑯滿目，到底如何選擇? 台灣營養師高敏敏早前拍片分享8大冷門但超必備保健品推介，特別適合長期處於高壓工作狀態、飲食不定時、睡眠質素欠佳的人士。



高敏敏在個人社交頻道分享，身為營養師的她私底下會在iHerb入手的保健品類別。她指出現代人「壓力山大」，加上容易因為急速生活節奏、工作繁忙而忽略作息不正常、飲食不均問題。

台灣營養師高敏敏。(圖片來源:營養師高敏敏Youtube截圖)

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如果生活型態及飲食習慣，難以達到每日所需營養攝取量，就可適量地進食健康保健食品補充。以下為她親自實測並大讚的保健品推介：

Life Extension NAD+膠囊

Life Extension NAD+膠囊。(圖片來源:iHerb)

細胞會週期性更新，但上班族壓力大，加上欠缺休息、飲食不定時，身體細胞易飽受衝擊。因此，高敏敏建議大家入手抵氧化力強的天然產品。

這款素食膠囊含膳食補充劑、NIAGEN® 煙酰胺核苷、白藜蘆醇、槲皮素及漆樹黃酮，有助促進認知功能和健康、對抗全身疲勞及延長壽命。

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Doctor's Best高吸收薑黃素

Doctor's Best高吸收薑黃素。(圖片來源:iHerb)

高敏敏指出，現代人生活習慣容易令身體形成發炎體質，因此需要適時補充薑黃素。這款膠囊補充品含薑黃素複合體®️和黑胡椒果實提取物BioPerine®️，有益於關節、大腦、心臟和循環系統及促進胃腸道營養吸收。

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Natural Factors濃縮藍莓

JYM鋅和鎂補充劑。(圖片來源:iHerb)

一粒內含500mg藍莓及12.5mg花青素，適合工作繁忙、沒有進食生果習慣人士補充身體所需，亦有助抗氧。

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California Gold Nutrition, FOODS 紫羅蘭海鹽研磨器

California Gold Nutrition, FOODS 紫羅蘭海鹽研磨器。(圖片來源:iHerb)

在家下廚少不了加入調味料，紫羅蘭地中海鹽萃取自甜菜根，適合素食者或全素者，有助加強各種菜餚味道和質感，特別肉類調味、提高甜點的甜度。

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California Gold Nutrition, FOODS 胡椒粒研磨器

California Gold Nutrition, FOODS 胡椒粒研磨器。(圖片來源:iHerb)

無麩質、GMO 和大豆，適合素食者或全素者。研磨器內含黑、綠、粉和白色胡椒粒，建議配合沙律進食，當中粉色胡椒粒可帶出蔬果鮮甜。

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California高級初榨橄欖油

California高級初榨橄欖油。(圖片來源:iHerb)

帶有複合堅果味、花香及草本香味，可提升沙律、涼拌及烘焙食物的層次感，適合全素人士。

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Nature's Truth超酸櫻桃提取物

Nature's Truth超酸櫻桃提取物。(圖片來源:iHerb)

1 粒含酸櫻桃萃取1200mg，其天然抗氧化功用，特別適合在工作及運動後進食，可快速修補痠痛和疲累，有助關節健康。

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(影片獲營養師高敏敏授權。)

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