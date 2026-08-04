亞麻籽好處及食譜｜抗癌、改善血管/便秘！附5大iHerb亞麻籽推介

亞麻籽好處、食譜大公開！近年亞麻籽（Flaxseed）都深受女生歡迎，由於進食有利減肥及讓腸胃暢通，加上有不少健身為主的Youtuber都推介觀眾進食，因此今天《01女生》記者查詢了營養師的專業意見，為大家拆解亞麻籽的營養價值，另外附上亞麻籽3大家常做法。



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近10年來被發現其豐富營養價值重新興起的食物。（unsplash@cathalmacan）

亞麻籽好處：有助抗氧化及對抗癌症

每1湯匙的亞麻籽，含37大卡熱量，當中含有豐富的不飽和脂肪酸Omega3，也是少數Omega3脂肪酸的植物性來源， 非常適合素食者加入日常飲食當中。亦非常適合有高血脂問題的人群食用去改善。有動物研究發現，進食亞麻籽得益於當中的纖維和豐富的抗氧化物，有助對抗大腸癌，皮膚癌，肺癌，前列腺癌等等的疾病。

亞麻籽好處：有助抗氧化及對抗癌症（Getty image）

亞麻籽好處：日本藝人同款亞麻籽養生法+控制血管健康

另外，不少藝人的生活日夜顛倒，故此他們為了保持身體健康，都特別注重健康的問題。現年55歲日本藝人中山秀征曾於節目《名医のTHE太鼓判!》分享個人的養生方法，其中一點他表示靠亞麻籽油維持血管健康。由於亞麻籽油有豐富的Omega-3及脂肪酸，他每天進食納豆中添加少量的亞麻籽油一同食用，從而吃出健康血管。

亞麻籽好處：日本藝人同款亞麻籽養生法+控制血管健康（《名医のTHE太鼓判!》截圖）

亞麻籽好處：有效改善膽固醇＋便秘 進食過量恐脹氣

營養師表示進食亞麻籽有效改善膽固醇或心血管健康，建議每天可食用 3 到 4 湯匙亞麻籽。若果食用亞麻籽主要為了改善便秘，建議每天食用 2 湯匙。雖然並沒有關於亞麻籽上限劑量，但由於比較高的纖維和脂肪含量，進食過量可能導致脹氣和腹脹。

亞麻籽好處：有效改善膽固醇＋便秘 進食過量恐脹氣（Getty image）

亞麻籽粉 VS 亞麻籽油！營養大不同

亞麻籽按重量計含油量約為 40%，亞麻籽油便是提取這部分的油脂含量而成。但是亞麻籽的部份健康功效來自它的高纖維含量。在將亞麻籽轉化為亞麻籽油的過程中，當中的纖維會被去除。因此營養成分上，每湯匙亞麻籽粉含有 1.9 克纖維，而亞麻籽油不含任何纖維。亞麻籽粉中的纖維有助於保持腸道正常。

亞麻籽粉 VS 亞麻籽油！營養大不同 （Getty image）

同時亞麻籽還含有木酚素，研究表示木酚素可以有助降低患心髒病、某些類型的癌症和骨質疏鬆症的風險。與纖維一樣，亞麻籽中的木酚素在製成油過程中會損失。然而，相反亞麻籽粉可以保留木酚素，每30克亞麻籽粉含有 85.5 毫克。

iHerb亞麻籽5大推介！營養價值滿分

iHerb亞麻籽推薦 1. Bob's Red Mill有機黃金亞麻籽粉 HK$49.59

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這款亞麻籽擁有NON-GMO保證及美國USDA有機認可，且富含豐富的omega-3脂肪酸（ALA）、膳食纖維、木酚素及酚類化合物。 不少用家都大讚這款黃金亞麻籽粉成分天然質量過，故此經常缺貨。

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iHerb亞麻籽推薦 2. Sunfood 未加工的有機全粒亞麻籽 HK$44.58

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這款是未經加工的有機全粒亞麻籽，從而保持其營養含量。官方建議食用前先把亞麻籽磨成細粉，然後添加至冰沙、穀類食品、格蘭諾拉麥片棒、沙律等等！

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iHerb亞麻籽推薦 3. Arrowhead Mills 有機亞麻籽 HK$41.14

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這款亞麻籽是獲得世界水準保證協會 （QAI）有機認可，每份含有4克Omega-3脂肪酸。不少用家都表示比起其他品牌Arrowhead Mills有機亞麻籽味道更香濃，質地細膩，不時都會回購這款超級食品。

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iHerb亞麻籽推薦 4. Barlean's新鮮的亞麻籽油 HK$344.40

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亞麻籽油是提取亞麻籽原粒部分的油脂含量而成，這款亞麻籽油專為素食者、未加工食物愛好者而設，其富含健康益處，味道溫和。不少用家表示味道跟麻油果仁的味道相似，平日加入麥皮或湯中食用。

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iHerb亞麻籽推薦 5. Swanson 有機亞麻籽油 HK$156.61

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據官方資料顯示。這款亞麻籽油是全有機冷加工油有助於維持心臟、皮膚和機體抵抗系統健康， 當中亦添加了專利抗氧混合物（有機葵花籽油、有機迷迭香提取物、抗壞血酸、混合生育酚、檸檬酸）。

iHerb亞麻籽推薦 5. Swanson 有機亞麻籽油 （iHerb）

【亞麻籽食譜】懶人必備！營養師推介3大亞麻籽食用法 做法簡單

亞麻籽食譜 ：製作沙律

亞麻籽油可用於製作沙律，例如加入黑醋拌沙律菜進食。亦可以用作炒菜、氣炸鍋煮食上。



亞麻籽食譜 ：製作沙律（Getty image）

亞麻籽食譜 ：亞麻籽Pancake

材料: 6湯匙亞麻籽粉、1杯麵粉、3茶匙泡打粉、1杯杏仁奶、2湯匙楓糖漿。



做法：將亞麻籽粉、麵粉、泡打粉和小蘇打一起放入玻璃攪拌碗中。加入杏仁奶和楓糖漿，再次混合。靜置 5 分鐘，讓亞麻籽吸收多餘的液體。

在煎鍋中加熱少許油，然後加入幾湯匙的麵糊，用中低火煮幾分鐘，直到pancake可以容易脫離鍋。可以加上雜莓、乳酪等進食。



亞麻籽食譜 ：亞麻籽Pancake （Getty image）

亞麻籽食譜 ：亞麻籽香蕉Smoothie

材料: 1條香蕉、3湯匙亞麻籽粉、1杯無糖杏仁奶、1/2杯



做法：希臘乳酪、2茶匙蜂蜜，事先將香蕉切片並冷凍。取出配料，放入攪拌機中，攪拌直至光滑細膩，即可食用。



亞麻籽食譜 ：亞麻籽香蕉Smoothie （Getty image）

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

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