日妞5款私藏不脫妝開架化妝品　CANMAKE眼妝打底膏、KOSE定妝噴霧

夏天真的是讓人又愛又恨，豔陽高照的好天氣令人心情愉悅，但面對脫妝、出油出汗這些問題就讓人苦惱，尤其是在氣候偏潮濕的香港更容易導致妝容斑駁的情況。



這時候看見日本女生帶著完好無缺的妝容就會特別羨慕，總感覺她們似乎很少爆汗、脫妝，所以今天儂編就整理出5個日本女生夏日不脫妝的愛用小物，讓夏天變得更加完美！

5款不脫妝開架化妝品推薦，高溫下也能擁有持久底妝妝容！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. KOSE 冷感定妝噴霧

KOSE紅色瓶身的定妝噴霧因細緻均勻的水珠和加強底妝服貼持妝的能力，讓它在Dcard與小紅書上的討論度都非常高，尤其因為定妝噴霧本身內含有保濕成分所以也特別適合偏乾膚質的人使用，而這瓶冷感定妝噴霧保留了原本紅色瓶身基礎款的優點再加上薄荷的成分，使用起來清爽卻不刺激！

2. Biore 吸油潔面濕巾

夏天出油脫妝總是讓人心情煩躁，處理起來也很麻煩，在以前儂編就常常使用吸油面紙將臉上多餘的油脂去除，不過擦完之後就發現臉上的妝也跟著被擦去，甚至開始變得斑駁，這種情況下Biore的吸油潔面濕巾用來吸附面部油脂與汗水的效果就很好，這一系列中也推出針對T字等部位的潔面濕巾超貼心！

同場加映：6個碎粉隱藏用法 蜜粉不只定妝控油 化妝師：1步驟眼睫毛更濃密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

3. Fujiko 特效撕除式染眉膠

不知道大家有沒有這樣的困擾？像儂編就很常因為脫妝或擦汗就導致畫好的眉毛直接消失，結果一整天拍照回家之後看眉毛只剩下一小截，這種狀況層出不窮令人哭笑不得，而Fujiko的染眉膠直接就讓大家的眉毛擦也擦不掉，只需要用染眉膠描繪出眉型，乾了之後再輕輕撕除就能讓維持3到5天，再也不用擔心眉毛一不小心就消失了！

4. CANMAKE 多功能眼妝底膏

對於喜歡畫眼妝的人來說最怕的就是眼影不顯色、眼妝總是會暈開等問題，但其實只要在上眼影之前好好將眼部皮膚做好基礎打底，就能避開大部分造成眼妝失敗的原因，CANMAKE的這款眼妝底膏不只受到日本女生喜歡，在香港它也是很多人心中的愛用好物，更有不少網友實測使用之後眼影的確比使用前顯色、穩定，原有的積線問題也被一併改善！

同場加映：防曬控油氣墊粉餅6大平價品牌 Innisfree、I'm meme極持久不溶妝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

5. KOSE Urumina+晨間保濕乳液SPF50+防曬隔離霜

擁有好的基底才能畫出精緻又持久的妝容，所以在妝前就要做好打底與防曬的預備動作，KOSE的Urumina+防曬隔離霜一次就做好校正膚色與防曬，其中的保濕效果也讓後續上妝變得更服貼打造出一種偽素顏的效果，這款隔離霜除了一般的膚色款之外也有推出帶珠光質感的紫色隔離霜，比起一般款紫色的提亮效果更上一層樓！

延伸閱讀：

2023夏季「開架保濕面膜」6大清單推薦！Dr.Wu、霓淨思敏弱肌首選，肌研2倍超級玻尿酸一敷爆水

無印良品 2023重量級新品來了！「自由組合隨身包」台灣夏天準備開搶，手機袋、電腦包、旅行小包一次搞定

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】