10大最受歡迎開架美白精華　Avène、DR.WU坐穩三甲　OLAY成大贏家

這個夏天氣溫飆高，各種游泳、出海、出國活動通通來，好多人都說自己已經黑了好多階！小編這次要送上2023年網友們討論度最高、最熱愛的美白精華液名單，讓大家夏天也能擁有白到透亮發光的肌膚！



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友在PTT、Dcard等各大討論區熱議的「十大開架美白精華液」，一起來看看哪些平價親民、效果又給力的產品最受歡迎吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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10大開架美白精華液

No.1 OLAY歐蕾 水感透白光曜精華水

說到開架備受討論的美白精華，暱稱「革糖素小白瓶」的OLAY高效透白光曜精華，在各個論壇的討論度真的居高不下，穩坐第一名寶座！身為OLAY光感小白瓶升級版，不只網友口碑好評不斷，就連知名美妝YouTuber丹妮婊姐與資深彩妝師小凱老師都是忠實粉絲。更引領了抗糖美白的風潮，還兼顧保濕提亮效果，如果你是每天都愛喝手搖飲的糖控女孩，它對提亮膚色非常有感，也讓美妝KOL我是查理多次在影片中激推喔！

明星專研成分革糖素以及B3煙醯胺，可以提升20%黑色素凈化力，讓你肌膚透亮度UP UP，掃去暗沉、補水又補光，多種願望一次滿足，難怪被網友大讚「實測olay真的有用，我住曼谷，歐美遊客都曬黑了，我依然很白」、「試了兩個月，皮膚真的有變白變亮耶！素顏見朋友被說是不是偷交男友氣色怎麼這麼好」。

No.2 Avène雅漾 抗敏光感亮白精華液

源自於南法小鎮的醫學美容護膚護膚品牌「Avène 雅漾」，以明星商品「雅漾舒護活泉水」最為人熟知。除了經典活泉水，Avène 雅漾也針對亞洲膚質推出「珍珠光美白精華」，採用珍珠光勻亮科技，添加珍珠蛋白萃取、維他命C與深海褐藻精萃成分，改善肌膚暗沉、抑制黑色素形成，打造明亮淨白肌。

不過官方目前已停產這款美白精華，只能在少數網購通路買到，讓許多網友不禁惋惜「真的很好用，為什麼停產啦！」

No.3 DR.WU 潤透光美白精華液

醫美保養市場先驅DR.WU，是首個進駐百貨專櫃的醫美保養品牌，舉凡玻尿酸保濕、杏仁酸煥膚等系列，都是深受網友歡迎的經典產品。其中，潤透光美白精華液也是許多小資族的愛用品！

以美白明星成分「穀胱甘肽」為首，搭配維他命C醣苷、維他命B3、B5、B6以及小分子玻尿酸，美白、保濕一次完成，且成分溫和，敏感肌女孩也能安心用！從頭打擊肌底黑色素，改善暗沉和膚色不均等惱人困擾，給你全方位勻亮白皙的自體發光肌。

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No.4 DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%

DR.WU強勢力作再+1！經典明星商品「DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%」專為油性和混合肌的朋友設計，利用杏仁酸的脂溶性特色暢通毛孔、調理老廢角質，協同肌膚代謝、改善痘痘、粉刺等8種瑕疵問題。

同時還添加「亮白修護精萃」，讓修護與提亮功效同步到位，打造自帶美肌濾鏡的晶透瞬白，不少網友稱讚「長期使用下來皮膚相對比較穩定，比較不太會長大膿痘臉也變亮了」、「才使用4天，膚色很明顯透亮了起來」。

No.5 La Roche-Posay 理膚寶水 N10淡斑逆時修復精華

具有專業皮膚科醫學背景的理膚寶水，是許多醫師推薦的護膚品牌，也受到大批粉絲支持與熱議。其中，含有高濃度10%菸鹼醯胺「N10淡斑逆時修復精華」更是熱門話題商品之一。

又稱作「維他命B3衍生物」的菸鹼醯胺，相較於其他美白成分更溫和，不易造成皮膚刺激，使用時也無須擔心出現會如維他命C成分般的氧化問題，從根源預防斑點產生並淡化皮膚表層斑點，達到亮白效果，讓網友們稱讚「保濕力還有皮膚的透亮感都蠻有感的」。

No.6 VICHY 薇姿 B3鎂光極淨斑安瓶精華

擁有近百年歷史的VICHY 薇姿，號稱是「歐洲No.1抗老品牌」。重磅之作「B3鎂光極淨斑安瓶精華」，含有13%注入式胜肽科技以及B3菸鹼醯胺、甘醇酸、傳明酸和維他命C糖苷等淡斑、提亮成分，將改善暗沉瑕疵、均勻膚色、彈潤淨嫩等願望一次達成，擦出緊緻鎂光無瑕肌！

此外，無添加香精、酒精、不含矽靈和類防腐劑，更是敏弱肌大推的優點，「雖然是美白產品不過用起來很溫和，長痘期擦不太刺痛」。

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No.7 Neogence 霓淨思 極透光亮白淡斑精華

以「安全、高效、純粹、環境友善」作為品牌核心理念的霓淨思，近年在開架品牌中討論熱度不斷，曾創下每分鐘售出1.3瓶驚人紀錄的「極透光亮白淡斑精華」，更被網友譽為知名專櫃品牌的平價替代品。

首創「C+極透光亮白因子」，讓「淨、透、亮」三重功效一次到位，淡化局部暗沉、改善蠟黃同時補水保濕，實現淨白透亮的好膚質，「霓淨思我自己有用，淡痘疤的效果還不錯！」、「真的好用又很常有優惠，全臉提亮很明顯」。

No.8 Avène 雅漾 防敏美白精華液

雅漾推出的「密集美白精華液」，成分中除了有經典的雅漾舒護活泉水，還有專利阻黑煥白植物精華以及維他命C葡萄糖苷，主打能夠全天候作用於肌膚，不僅能減緩黑色素形成，也可以同時抑制黑色素，均勻膚色達到保濕透亮。

可惜這款精華液目前也已停產，僅有少數網路賣場仍在販售，「這款質地蠻清爽的，也沒有刺鼻的味道」、「我用了兩年膚色都很均勻，也都維持在歐美粉底液最白色號」、「是一個怕過敏又想美白的保濕精華」。

No.9 AHC 芍藥蘊采曜光亮膚精華

來自韓國的專業護膚品牌「AHC」，在南韓有超過5千家醫美通路，旗下產品不只口碑狂燒，更經常成為韓妞們的洗版心頭好！

專為暗沉、疲憊肌膚設計的「芍藥蘊采曜光亮膚精華」，輕凝乳精華地相當好吸收。富含5倍高濃度沒骨花精華，再搭配亮白因子與超越50倍維他命C衍生物，淡化黑色素，改善暗沉瑕疵，養出韓國歐膩般的粉嫩透亮淨白肌，「這款質地我很喜歡，提亮也有感，結果停產了嗚嗚」、「淡斑效果不明顯，但是膚色有變均勻變亮」。

No.10 AHC 鑽光無瑕精華

有斑點困擾、追求膚色「勻、凈、亮」的人一定不能錯過AHC鑽光無瑕精華。

使用「3段褪暗淡斑機制」，透過高純度99%菸鹼醯胺、阻暗酵素、熊果素和傳明酸等成分，改善暗沉和惱人的斑點問題，掃去肌膚暗黃並減緩泛紅，提升全臉皙亮光感，重現光透無瑕好膚質，被許多熱愛韓系保養的網友稱讚，「保濕度很高，用起來不黏膩很清爽，膚色感覺有變乾淨均勻」、「擦一個月後臉也有明顯的提亮，有種透明感」。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年7月17日，約7個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大討論區，針對討論『開架美白提亮精華』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



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