減大腿｜目測細兩個碼！日本女生18個動作練出筷子腿重現大腿縫

減大腿｜夏天最愛穿短裙短裙，但若雙腿浮腫粗壯，或會對外表失去信心。有日本女生曾在高中時期，體重高達62公斤，直至19歲開始獨居生活，才漸減磅至53公斤。她會在網上分享當時及現在的瘦身秘訣，其中減大腿效果明顯，各位擁有大象腿的女生不妨試試。



由於日常經常久坐，不少女生都有下半身浮腫問題，致整個人看來壯健，配襯造型時，身形比例上更顯矮。為找回自己的筷子腿，日本女生Hinata Kato曾透過自己頻道，在YouTube分享減肥運動，並成功將大腿縮少兩三個碼，再現大腿縫，成績驚人，是夏日沙灘約會前必練的運動！

減大腿｜(IG@hinach_workout)

減大腿｜日本女生Hinata Kato曾透過自己頻道，在YouTube分享減肥運動，並成功將大腿縮少兩三個碼。(YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動1.

躺在瑜伽墊上，雙手放在腹部位置，雙腿則凌空舉起，往兩側慢慢放下，儘量做出一字馬動作，再慢慢舉起，並重複20秒。

減大腿運動2.

與剛才動作相似，舉高雙腳後，雙腳分別前後交替擺動，盡可能將雙腿傾斜，以活動大腿及臀部肌肉。這個動作需做20秒。

減大腿運動3.

將身體轉向左邊，並用左手支撐。運用側腹力，將右腳稍為舉起，然後屈曲再伸直，並一直重複動作30秒。

減大腿運動4.

右腳可以稍為屈曲支撐身體，運用右盤骨力，將右腳抬高再放下，重複20秒後，將腳抬至最高位置，維持姿勢10秒。

減大腿運動5.

將右腳屈曲跨過左腳，左手臂用力支撐上半身，然後運用左大腿肌肉，舉高左腳再放下，並重複動作20秒，期間可用右手固定右腳。完成後，將左腳抬至最高位置，並維持動作10秒。

減大腿運動6.

換轉另一方向進行，將身體轉向右邊，並用右手支撐。運用側腹力，將右腳稍為舉起，然後屈曲再伸直，並一直重複動作30秒。

減大腿運動7.

左腳可以稍為放鬆以支撐身體，運用左盤骨力，將左腳抬高再放下，重複20秒後，將腳抬至最高位置，維持姿勢10秒。

減大腿運動8.

將左腳屈曲跨過右腳，右手臂用力支撐上半身，然後運用右大腿肌肉，舉高右腳再放下，並重複動作20秒，期間可用左手固定左腳。完成後，將右腳抬至最高位置，並維持動作10秒。

減大腿運動9.

雙手支撐在地上，做出平板動作姿勢，然後將右腳放到左腳跟上，同時腰背保持挺直，並維持姿勢30秒。

減大腿｜動作9：做出平板動作姿勢，然後將右腳放到左腳跟上，同時腰背保持挺直。 (YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動10.

重複剛才的動作，將左腳放到右腳跟上，同時腰背保持挺直，並維持姿勢30秒。

減大腿｜動作10：將左腳放到右腳跟上，同時腰背保持挺直。 (YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動11.

平躺在瑜伽墊上，屈曲雙腿、腳板貼地，然後運用腹臀力，將整個身體提高，並慢慢躺回地上。重複動作30秒後，保持抬起的姿勢10秒。

減大腿運動12.

站起後，雙手每舉高一次，便單腳蹲一次，完成後換邊進行，並重複動作40秒，分兩組進行。

減大腿運動13.

雙腿張開超過肩寬，然後舉高雙手，做出深蹲動作，讓臀部和膝蓋在同一水平線上，再用力站直，並重複動作20秒。

減大腿運動14.

做出深蹲動作，身體稍為傾前，並保持姿勢，雙腳運用大腿力，稍為內外做出開合動作，一直重複15秒。

伸展動作

減大腿運動15.

坐在瑜伽墊上，腳掌合起，然後身體摀前放鬆，休息約40秒。

減大腿｜動作15：坐在瑜伽墊上，腳掌合起，然後身體摀前放鬆。 (YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動16.

雙手放在後方支撐身體，雙腿亦屈起，並將左腳放在右大腿上，約20秒後再換另一邊進行。

減大腿運動17.

將左腳屈起放臀部側邊，然後整個身體慢慢向後躺，右腳跟再放在左膝蓋上，維持動作20秒後再換另一邊進行。

減大腿運動18.

做出單邊蹲的動作，將左腳屈曲放在手跟位置，上半身傾前碰地，這有效拉伸大腿肌肉，完成15秒後，便可換邊進行。

資料來源：YouTube@Hinata Kato