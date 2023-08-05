減肚腩｜每日只需4分鐘！辣媽2周練出水蛇腰　還改善肚突、妊娠紋

減肚腩｜在眾多減肥方法中，運動是個功效顯注、不易復胖的做法，而簡單易做的高強度運動，更是不少懶人的捷徑，可以在短期內，練出好身材。在產後成功減24公斤的日本辣媽，日前於社交媒體分享減肚腩運動，每日整個過程只得4分鐘，她便在兩星期後，成功踢走肚腩贅肉，練出線條優美的水蛇腰，大家不妨試試。



若然每日做同樣的減肥運動，難免易感沉悶，因此偶爾轉一下新動作，未嘗是個好方法。日本女生「Kana Fit」在產後成功由65公斤，減重至41公斤，她其後在YouTube頻道，分享自己的減肥攻略，其中一條影片，便展示了收腹運動，成功在兩周內，減走頑固肚腩，練出身材曲線，同時減淡妊娠紋，結果非常顯著。

減肚腩｜日本女生「Kana Fit」在產後成功由65公斤，減重至41公斤。(YouTube@Kana fit)

減肚腩｜她成功在兩周內，減走頑固肚腩，練出身材曲線，同時減淡妊娠紋。(YouTube@Kana fit)

減肚腩動作1.

坐在瑜伽墊上，雙腳併攏伸直，然後屈手擺後支撐身體，並運用腹力，將雙腳抬高屈起，同時上半身靠前。完成後再將雙腳撐直，上半身靠回原位，並重複整組動作20秒。

減肚腩動作2.

繼續以雙手支撐上半身，並靠腹力抬起雙腿，然後在屈曲左腳的同時，伸直右腳，完成後靜止約一秒，再反方向進行，並重複動作20秒。

減肚腩動作3.

稍微屈曲雙腳抬起，將雙手疊起，並運用側腹力，將上半身扭向左邊後，再扭向右邊，期間需保持平衡，並重複動作20秒。

減肚腩動作4.

保持屈曲抬腿的姿勢，同時水平伸直雙手，讓身體稍為後傾，並維持動作20秒。

減肚腩｜動作4 (YouTube@Kana fit)

減肚腩動作5.

重複動作1至4多一次。

資料來源：YouTube@Kana fit