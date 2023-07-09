減大腿｜大腿激減12cm！小紅書爆紅「芭蕾蹲」練筷子腿、增骨密度

減大腿｜為迎接炎夏，不少女生都會穿短褲，但對梨形身材的女生而言，由於下半身較浮腫，容易形成大象腿，出現五五身材比例，使整個人看來更矮。小紅書流行一套名為「芭蕾蹲」的瘦腿操，相較深蹲看來更為優雅，有效消除大腿肉，同時矯正腿形，有網民更實測效果，大腿圍成功激減12厘米，由63厘米縮至51厘米，成績驚人！



減大腿｜小紅書近年瘋傳「芭蕾蹲」，意指芭蕾舞中的下蹲動作，可以提臀瘦腿。(IG@cathrynli)

減大腿並非易事，特別日常喜歡久坐、嗜好重口味或辛辣食物的話，更易形成虛腫。小紅書近年瘋傳「芭蕾蹲」，意指芭蕾舞中的下蹲動作（Plié），可以練出雙腿柔韌度，促進血液循環，提高脊椎與頸部的骨質密度，同時提臀瘦腿。相較一般的練臀的深蹲，「芭蕾蹲」需將腳尖、膝蓋和髖骨同時向外打開，然後垂直下沉，使力傾向平均，以求鍛鍊出整體結實及修長的身材。

減大腿｜「芭蕾蹲」需將腳尖、膝蓋和髖骨同時向外打開，然後垂直下沉。(蔡依林〈花蝴蝶〉MV)

「芭蕾蹲」動作易學，只要重複數個動作就可。「ANAN安」更在小紅書分享實測，表示重複影片動作30次，共進行3至4組，連續多天後便成功由63厘米的大腿圍，大減12厘米。她的影片得到逾萬人讚好，也收過百留言，大家不妨也嘗試。

從她的影片可見，她雙手叉腰，雙腿向外緊貼站立，讓兩腳掌之間形成一個V字，然後膝蓋屈曲向下蹲，形成一個菱形，最後再站回原位。

完成4次後，便可以踮起腳尖再放下，並做回剛才的下蹲動作，同樣重複4次。在整組鍛鍊的最後一個動作中，她將雙腳向外打開，然後踮起放下，並重複5次。

▼▼▼ 減大腿｜按圖點撃「芭蕾蹲」的一組減大腿法 ▼▼▼

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雖然動作看來簡單，但持續進行其實需用到不少肌肉量，一不留神或會發力錯誤，造成受傷或反效果，「ANAN安」也提醒表示，姿勢正確的話不會傷膝蓋，但若膝蓋有傷，就要根據自己情況謹慎練習。

此外，「芭蕾蹲」易出現的錯誤姿勢，還包括過度夾臀，這樣或令重心後傾，引起盆骨或脊椎傾斜問題；而向外打開雙腿後，若發現身體前傾，也表示發力錯誤，未能運用髖關節，需小心注意。在進行深蹲時，也要保持膝蓋和腳尖在同一垂直線，這樣才能用到全身的力量。

減大腿｜「芭蕾蹲」做法深受歡迎。（宋茜工作室微博)

資料來源：小紅書@ANAN安