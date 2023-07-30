減肚腩｜每日8分鐘做14個動作　日女從水桶腰成漏斗身材、人魚線

減肚腩｜在連串的減肥計劃中，不知大家有否發現，肚腩部位最為難減，想要重點改善？女生們都會驚嘆日本女生對減肥的毅力，不僅長期保持好身材，而且常創出獨門的減肥動作，來重點改善難減的部分。其中有人日前分享14個動作，成功在30日內，將突肚重練出腰線和11字腹肌，同時甩走大腿內側的贅肉，大家不妨都試試！



肚子最能反映出你的減肥決心，平日太多吃喝，總會現出肚腩，而且難以減掉。日本女生HIKARI日前於YouTube，分享減肚腩運動片段，僅需約8分鐘的動作，便能輕鬆在一個月內，從水桶腰轉成漏斗腰，重塑S形腰線和11字腹肌，而且大腿內側的贅肉，也有所減少，效果非常 顯著。

減肚腩｜日本女生HIKARI日前於YouTube，分享減肚腩運動片段。(YouTube@HIKARIやで)

減肚腩｜ 僅需約8分鐘的動作，她便能輕鬆在一個月內，從水桶腰轉成漏斗腰。(YouTube@HIKARIやで)

減肚腩動作1

躺在瑜伽墊上，再雙手撐地，將上半身提起，這樣才能用到腹力。將雙腿併起，然後稍向上舉高，讓所有力量都集中在腹部位置後，雙手伸直按地，雙腿則左右擺動，同時注意腹部不能跟著扭動，並重複動作30秒。

減肚腩動作2

這次則將雙手扣起抱頭後，然後左右腳慢慢交叉提起，再徐徐放下，期間上半身位置固定，讓力量集中在腹力，以保持平持全身的平衡。這個動作需重複做30秒。

減肚腩動作3

放下雙腿坐下，身體稍為傾後，並運用腹力，保持身體平衡。雙手向前伸直，然後往順時針方向轉一圈，再往逆時針方向轉圈，並重複動作30秒。這方法可助活動更多不同位置的腹部肌肉，同時加強減脂的成效。

減肚腩動作4

身體面向瑜伽墊，做出平板支撐動作，然後保持上半身穩定，運用腹力左右扭動雙腿，並重複動作30秒。期間記得保持腰背挺直，這樣才能更有效地減走腹部脂肪。

減肚腩動作5

重新坐在瑜伽墊上，雙手按地支撐身體，然後將下半身稍為扭向左邊，運用右腹力屈起雙腿再伸直，並重複動作30秒。

減肚腩動作6

與動作5差不多，雙手按地支撐身體，然後將下半身稍為扭向右邊，運用左腹力屈起雙腿再伸直，並重複動作30秒。

減肚腩動作7

這動作較高難度，雙手按地支撐身體，並舉起雙腿不能碰地。用力向後一撐，將腰扭向左面，雙腿更為抬高，讓小腿與地面呈同一水平線，完成後徐徐放下，再將腰扭向右面，並舉高雙腿。這動作需重複30秒。

減肚腩動作8

上半身躺在瑜伽墊上，雙手抱頭升高，雙腿則屈曲合腳板，然後將身體以C字形扭向右邊，並反方向重複動作，維持30秒。

減肚腩動作9

兩腳板合起放地上，雙手依然做出抱頭動作，然後運用腹力，抬起上半身，像做仰卧起坐般，並重複30秒。

減肚腩動作10

要再加強運動，可以將雙腿抬高，然後屈曲左腳，讓膝蓋碰右手肘，另一邊也做一樣動作，並一直重複30秒。

減肚腩動作11

將雙手朝天伸直，然後大幅度抬腿，讓小腿碰到掌心，並重複30秒。這動作重點在於放下腿部時，絕不能碰地，這樣才能更有效地用到腹力。

減肚腩動作12

與動作4相似，但這次雙手需要伸直，做出平板支撐動作，然後運用腹力左右扭動雙腿，並重複動作30秒。

減肚腩動作13

屈曲雙手放在地上，雙腿則僅得腳尖碰地，然後向前推，再向後拉，做出一個小三角形，同時可感到後腿拉扯。維持兩三秒後，再重複動作30秒。

減肚腩動作14

全身趴在瑜伽墊上，然後雙手撐直，向後抬高上半身。維持約十秒後，可以將上半身扭向右邊，再扭向左邊，最後抬臀屈曲雙腿，做出L字形姿勢，讓後背延伸。整個動作共30秒。

資料來源：YouTube@HIKARIやで