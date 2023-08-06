抗衰老｜面部下垂凹陷 老化元兇並非年齡？ 中醫分享凍齡去皺方法

抗衰老｜面對皮膚老化，面上細紋增加，抬頭紋、魚尾紋、法令紋都令人煩惱不而，皺紋加上面部凹陷，除了給人感覺「惡相」尖酸刻薄之外，更會顯老十足，令人感覺比起真實年齡相差懸殊。面部凹陷、皮膚老化看似不可抗力的事，我們只能一直用上抗衰老護膚品、美容療程去延遲衰老嗎？



近年在歐美、韓國、日本等地都備受關注的「Face Yoga」臉部瑜伽，聲稱只需簡單動作就可以強力活動到臉部肌肉運動，同時促進臉部血液循環，從而達至緊緻、去皺，但臉部瑜伽是真的有效嗎？大家不妨參考一下台灣中醫YouTuber「阿銘師」的分享。

面部凹陷、皮膚老化看似不可抗力的事（《奇怪的搭檔》劇照）

臉部衰老症狀+警號 2個動作自測臉部正在衰老嗎？

臉部衰老是否只是中年人、老年人的代名詞呢？「阿銘師」指其實不一定的，不時可以聽到40或50歲經常保養、運動的美魔女，反而我們要注意到日常的習慣，身體有否出現以下徵兆，有的話大家則要多加留意了。

身體有否出現以下徵兆，有的話大家則要多加留意，會較大機會出現老化（YouTube@阿銘師x鍼還傳）

除此之外，大家亦可以嘗試以雙手貼緊面旁，感受近下顎線的顳顎關節，然後張開嘴巴發出一聲「啊」，這時就可以感受到自己較明顯的顳顎關節，若果其中一邊較平坦的講，則是平衡不均，力量較弱的那邊。若果顳顎關節平衡的話，大家可以以嘴角噴氣自測臉部肌力，首先緊閉雙嘴，再從左邊開始，嘴角漏風等於該邊臉部肌力弱。

臉部衰老的真兇？中醫解析原因是骨頭萎縮+肌肉少

如果出現顳顎關節不平衡、臉部肌力弱的話，臉部衰老的風險較大。當女生步入20代後，都會對於面上的下垂、細紋相當緊張，而「阿銘師」指出普遍人以為是年齡增長而造成的衰老，其實只是表因，其實臉部老化是由骨頭開始，當臉骨開始萎縮，常見的萎縮位置會有：眼眶骨內上緣、顴骨外下緣、上頷骨邊緣等。

當臉骨萎縮，加上肌膚的支撐力愈來愈差，例如肌少骨鬆、口腔結構或咀嚼肌無力等問題就會造成下垂，形成蘋果肌下垂、川字紋、木偶紋、法令紋等常見女生困擾。

人體骨頭生長需要適當的受力，而臉骨則對應著日常牙齒的碰撞、咀嚼時咀嚼肌受到壓力的有關，例如牙齒不好、脫牙或顎骨不正的話，都會對臉骨造成影響。

而臉部肌肉主要分為兩組，首先先腦神經第7對所管理的表情肌肉，表情肌由顏面神經所控制，我們日常的表情、微表情笑都是由其而來。而另一組則是由腦神經第5對所管理的咀嚼肌肉，咀嚼肌由三叉神經所控制。

臉部肌肉主要分為兩組（YouTube@阿銘師x鍼還傳）

若果肌肉少的話，可能會產生不由自主的怪表情，因為自然動作而成的咀嚼肌力量不足時，則借助表情肌代償，而表情肌代償過多就會產生更多細紋。

如何處理臉部衰老？

中醫角度中，人體與陰陽五行有關，當身體能量不平衡，較虛弱時、氣道不足時則會互相搶能量，能量不足則會發生代償情況。當中較強力方會產生過度代償，產生皺紋，較弱方會變得不活躍，則會萎縮，因失去支撐力、彈性而下垂，這個時候就要平衡及放鬆兩者。

「阿銘師」指普遍女生的臉部困擾都應該先處理好骨頭，先處理好顳顎關節的平衡，改顎歸正，之後再處理面部才更有效果。

3個簡單方法助你抗衰老、抗下垂

如果你的顳顎關節沒有太大問題，可以參考「阿銘師」的3步簡單處理，再加上Face Yoga適時訓練臉部肌肉，之後再做的美容療程、家用美容儀器就會更加事半功倍。

為了更好的改善臉部問題，我們可以輕柔的撥動皮膚，使到皮膚與肌肉間的空間增加，當可動空間愈多時肌肉彈性、表現亦會愈好。「阿銘師」指可以做一個簡單動作，可以先拉長臉，做一個「0」字的動作，以便將臉部向下拉伸，這樣可以改善法令紋，訓練到抬臉肌群、顴小肌及提上唇肌的肌肉。

3個簡單方法助你抗衰老、抗下垂（YouTube@阿銘師x鍼還傳）

如果在做動作、Face Yoga的時候，感受到臉部偏緊的話，可以以撥筋的形式，輕柔地以水平撥動兩側的皮膚，撥鬆的方向最好以橫向移動。

手動撥筋助你抗衰老、抗下垂（YouTube@阿銘師x鍼還傳）

最後若果大家的臉部很緊繃，雙手無法對撥動有所影響的話，很可能會導致血液、淋巴流動受到阻礙，影響循環，造成水腫。這樣的話，大家亦可以透過以物理及人手打通經絡穴位及筋膜按摩，藉著中醫針灸鬆動筋膜的方法，將針在近端與遠端撥筋，從而達至凍齡、去皺。