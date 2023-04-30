維他命C｜皮膚專家破解6大美白抗衰老迷思　濃度達25%能有效淡斑

春季的暖暖陽光使人身心療癒，不過同時也讓人擔憂紫外線下對肌膚的光傷害！女人一生總在為美白、抗老奮鬥，其中「維他命C」保養成分更是多數人養膚計畫中不可或缺的重要元素！



但有著抗老、美白效果的「維他命C保養」到底該怎麼使用？挑選上又有甚麼訣竅？皮膚專家精準為妳解答六大正確觀念～

使用維他命C的6個注意事項，美白抗老的正確觀念！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 為什麼肌膚也要補充維他命C？

許多人都清楚，透過飲食補充維他命C對健康有益無害，尤其大量攝取蔬菜水果，包含柑橘類、奇異果、番茄、西蘭花等都能補足滿滿的維他命C，來達到身體抗氧化、強健免疫力的效果！那麼既然用吃的就有效，為甚麼需要透過保養補給呢？Aesop皮膚專家解釋，由於維他命C是水溶性物質，有很好的吸收力，同時也難以被人體儲存！尤其肌膚隨著年紀增長，皮膚的表皮層的維他命C含量會逐漸減少，以至於當受到季節、紫外線、環境因素影響時，皮膚就會變的暗沉、膚色不均、缺乏彈力！這也是為甚麼我們需要不斷透過保養的加強補給，來維持肌膚的明亮、健康彈性與年輕感！

2. 提亮要慢工出細活

不論是哪種美白保養，都別妄想能一夜白三階！尤其相比酸類美白成分更加溫和親膚的維他命C，其作用時間更是慢工出細活～Aesop皮膚專家分享，人們的肌膚大約每28天更新一次，因此外用保養型維他命C效果的顯現時間也會憎長，必須循序不間斷地使用，才能鋪成出妳我最理想的明亮且勻稱的膚色、膚觸狀態。

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3. 日夜使用迷思

對於美白養膚想必多數人都有既定的觀念：白天使用會反黑！但事實上這個觀念不完全正確！專家提點，一般而言維他命C接觸到陽光不會造成反黑風險，因此早上使用是很安全的～只不過，由於日曬會抵消富含維他命C的保濕或精華產品本身的效能，外出還是建議多擦一層防曬會更加安心！

4. 產品挑選要注意

至於在挑選方面，若妳是保養新手，對於成分比例一竅不通，那麼可以先從包裝來篩選產品優劣！PAULA'S CHOICE（寶拉珍選）創辦人同時也是美國知名美容專家－寶拉培岡（Paula Begoun）分享，維他命C本身屬性不穩定且脆弱，容易受時間、日曬、高溫、空氣而分解，若要穩定維他命C的活性與效能，建議在挑選時，瞄準不透明容器、真空設計瓶身，或者開口隱蔽、能緊密合實的包裝，更能確保產品的效果喔！

5. 濃度比例如何拿捏？

再者，濃度又該怎麼挑才最適合自己呢？Paula Begoun強調，在過往的研究中顯示，中濃度至高濃度的維他命C特別有效（5%以上，或至10%不等），尤其15%維他命C精華是很好的選擇；若是想針對指定部位達到強效淡化斑點效果，則可挑選含量高達25%的維他命C精華；至於5%至5%以下的低濃度維他命C，則特別適合與其他抗老成分如：A醇和神經醯胺一起疊加使用，又或者搭配於日常的乳液、清潔品中，也能有循序漸進的溫和養膚效能！

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6. 使用方法有訣竅

最後，女孩們最關心的莫過於使用上的步驟與訣竅！Paula Begoun表示，不論哪種型態、質地、屬性的維他命C，都可以安心與其他保養成分疊擦使用，使用頻率則建議每天使用兩次，早晚各一次，用於化妝水後的第一個步驟，接著視肌膚的缺水、膚質屬性搭配合適的保養產品。最重要的，白天外出前一定要再擦上防曬係數SPF30以上的防曬品，保養功夫才不會前功盡棄呦！

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