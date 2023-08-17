抗衰老｜日本人氣「凍齡臉部瑜伽操 」只需3分鐘改善下垂、魚尾紋

抗衰老｜眼晴作為我們的靈魂之窗，除了表達情緒外，缺乏適當的護理亦會令眼部鬆弛、眼部下垂、魚尾紋等問題顯現，眼部問題絕對會影響他人感覺，感覺無精打采又顯老，如果大家有興趣改善眼部困擾，不妨善用「Face Yoga」臉部瑜伽，參考以下日本美容師「coco熊貓在東京喲」的分享。



「Face Yoga」臉部瑜伽，近年在歐美、韓國、日本等地都備受關注，聲稱只需簡單幾組動作就可以強力活化臉部肌肉，同時促進臉部血液循環，從而達至緊緻、去皺。之前就有中醫認證過「Face Yoga」臉部瑜伽，2動作就可以提拉、抗臉部老化，而今次的臉部瑜伽則針對改善眼部，一同看下去吧！

日本人氣「凍齡臉部瑜伽操 」（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：1. 去水腫 20秒

對於不少女生而言，「泡泡眼」相當擾人，當眼晴鬆弛或水腫時就會顯得精神欠佳，要解決這個困擾的話， coco指大家可以用食指以及中指，配合乳液或眼霜，以雙指法地從眼頭推到眼尾，當到達太陽穴時稍作固定；以免產生皺紋。

凍齡臉部瑜伽操：1. 去水腫 20秒（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：2. 開眼角 20秒

要針對眼尾下垂的問題，除了日常要避免捽眼等行為強力拉扯到眼部，我們亦可以多按摩眼部以刺激到肌肉，有助改善下垂。這個動作繼續使用雙指法，一隻手從眼尾向太陽穴方向橫向推拉，另一隻手則垂直地從眼尾向上拉。

凍齡臉部瑜伽操：2. 開眼角 20秒（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：3. 拉伸上眼皮 20秒

當按壓過眼角後，大家可以將雙指法延伸到上眼皮的部分，從眉尾一直垂直按壓到眉頭，將上眼皮充份向上拉伸，大家可以在眉頭位置多重複幾下，除了可以消水腫外，更能夠舒解眼部疲倦。

凍齡臉部瑜伽操：3. 拉伸上眼皮 20秒（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：4. 眼輪肌放鬆 30秒

眼輪肌是構成眼皮的主要肌肉，當長時間用眼過度、熬夜等亦會造成眼輪肌肥大或鬆弛，形成所謂的眼袋，所以我們要適時放鬆眼輪肌。這時可以放下雙指法，以一張紙巾或小毛帕包裹雙手，再以食指及大姆指指腹揑著眉尾，向著眼角的斜上方提拉。

凍齡臉部瑜伽操：4. 眼輪肌放鬆 30秒（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：5. 太陽穴放鬆 30秒

臉部最大的神經主要分布於額頭、太陽穴、眼周，而根據日本抗老專家村木宏衣指出，按壓太陽穴以及太陽穴上方的「頷厭穴」對付眼睛疲勞與偏頭痛非常有效。大家可以繼續利用紙巾或者小毛帕包裹雙手，再以食指及大姆指指腹揑著，向著斜上方提拉。

凍齡臉部瑜伽操：5. 太陽穴放鬆 30秒（YouTube@coco熊貓在東京喲）

凍齡臉部瑜伽操：6. 鍛鍊眼輪肌下方 30秒

除了要放鬆眼部肌肉，我們亦要適當鍛鍊相關肌肉，以免製造表情時，肌力不足強行代償，令到細紋產生。為了避免活動到其他眼部肌肉，我們要以雙手手掌按住眉毛與額頭位置，再作咪眼動作，注意不要過份用力咪眼，以免令眼皮用力造成鬆弛。