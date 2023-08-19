護膚｜錯用爽膚水致爛面！破解5大迷思：不是所有化妝水都能濕敷

相信大部分女孩開始對保養有概念時，所入手的保養品一定少不了化妝水，畢竟身邊的鋼鐵直男都知道洗臉後需要往臉上拍化妝水。



身為保養步驟中的第一步，除了日常濕敷還有哪些用途？關於化妝水背後的學問還真不少，甚至有些錯誤觀念才是導致爛臉的罪魁禍首！

一起來看看5個最常見的「化妝水迷思」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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化妝水迷思

1. 一定要搭配化妝棉使用？

我們很常會被灌輸化妝水一定要搭配化妝棉使用的觀念。實則不然，是否要搭配化妝棉可以依據個人的肌膚狀態來決定。這是因為肌膚表層有皮溝和皮丘，要透過手拍方式讓化妝水滲入會比較難，使用化妝棉能達到二次清潔的作用，同時軟化角質，讓肌膚更好吸收。但若肌膚處於敏弱狀態，建議減少使用化妝棉，避免過度摩擦刺激油脂分泌，對肌膚造成更大的傷害。

2. 化妝水可以被省略？

近幾年有越來越多「化妝水其實可以被省略」的說法浮現，實際上一樣要針對個人膚況而定。油性肌膚建議不能將化妝水給省略掉，否則很容易因角質堵塞而造成痘痘粉刺，只有使用化妝水才能有效清潔肌膚，讓油脂保持平衡。若本身肌膚偏乾或較為敏感，則可將其省略，避免化妝水直接刺激破壞角質層，反而失去原有的保養效果。

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3. 所有化妝水都可以濕敷？

不是！並非所有化妝水都可以用來濕敷，質地黏稠、含酒精和水楊酸成分的化妝水長期直接接觸肌膚的話都有可能造成肌膚紅腫、發癢，甚至爛臉。至於濕敷時間也要避免太久，次數也不能過於頻繁。儘量掌控在一週2～3次，每次不能超過5分鐘！

4. 多擦化妝水能補充水分？

雖然化妝水主要成分是「水」，但要真正有效補充肌膚水分還遠遠不足，因此不要一昧往臉上擦大量的化妝水來達到補水功效！化妝水只是能暫時增加肌膚表層的含水量，但隨著水分蒸發也會將肌膚原有的水分一併帶走，進而導致肌膚更加乾燥。因此在擦拭化妝水後還是得使用乳液或乳霜來進行鎖水喔！

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5. 擦了化妝水需馬上進行下一個步驟？

牛爾老師曾分享，若臉上的化妝水還是濕潤的狀態下進行下一個保養或上妝步驟，將導致其產品功能不論是美白、抗老等被稀釋。建議在化妝水都浸潤到角質層後，趁肌膚有微微冰涼感卻沒有明顯的濕潤感在臉上時，才進行下一步！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】