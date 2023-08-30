減肥方法｜3個月減37磅！辣媽分享減醣飲食4大重點瘦身不反彈

【減肥瘦身方法｜減醣飲食法】在網絡上不時看到有人分享以斷醣飲食法，成功減肥瘦身，但都需要嚴格的控制飲食，很容易執利幾天後就放棄了！在日本健身教練JUN就以自身經歷出書分享﹐她在生產第一胎後，以「3日減醣飲食法」成功在3個月內減走17Kg（37.5磅）。而且方法很簡單，比起每天都要斷醣，此方法輕鬆不少，只需跟著以下這4重點！



JUN就以自身經歷出書分享﹐她在生產第一胎後，以「3日減醣飲食法」成功在3個月內減走17Kg（37.5磅）。（IG@jjfitness44）

3日減醣飲食法重點1. 繼續吃飯（IG@jjfitness44）

3日減醣飲食法重點1. 繼續吃飯

以完全減去澱粉不同，JUN依然會繼續吃飯，但她會以換算法減低攝取，以100g1碗的白飯換成約40g的醣類。在第1天時會攝取2碗，第2天則攝取1碗，到了第3天就完全不吃飯，以3天為1個循環來重複。此外，她還分享在習慣這種方式後，可以白飯做成飯糰放冰箱，進食時再加熱，這樣再可使精緻澱粉變成抗性澱粉，熱量會比白米飯少5%。

3日減醣飲食法重點2. 不攝取高醣食物（IG@jjfitness44）

3日減醣飲食法重點2. 不攝取高醣食物

除了要控制精緻澱粉這類高醣食物外，另一高醣食物也要減少攝取，包括甜品、含糖飲料、麵條、麵包等，在進行「3日減醣飲食法」時，都盡量避免進食。而蔬菜雖然也含有微量醣份，但它是富含豐富膳食纖維，每餐都控制在約10至20g左右。

3日減醣飲食法重點2. 不攝取高醣食物（IG@jjfitness44）

3日減醣飲食法重點3.蛋白質攝取

蛋白質攝取對於「3日減醣飲食法」很重要，以肉類、魚類、雞蛋、乳製品等等原型食物，來為每日攝取足夠蛋白質，但要注意乳製品或其它食品都要是無糖和低鹽，否則是適得其反。而每日該攝取多少蛋白質是能計算的，以個人體重x1.5g計算，假設是體重45Kgx1.5g=67.5g，所以每日而在3餐中至少要攝取67.5g蛋白質。

3日減醣飲食法重點4. 多喝水（IG@jjfitness44）

3日減醣飲食法重點4. 多喝水

在進行「3日減醣飲食法」時，攝取足夠的水份也很重要，每天至少要攝取1.5L至2L的水份。在攝取足夠水份後，有助提升新陳代謝，也能讓排便更順暢，對減肥瘦身很有用。

JUN提醒真正開始燃燒脂肪是在堅持「3日減醣飲食法」1至2星期後（IG@jjfitness44）

此外，JUN亦提醒開始減醣飲食的初期，醣類攝取受抑制時，體內的肝醣被分解後，體重會隨之降低，但只是因為水分排出而已。真正開始燃燒脂肪是在堅持「3日減醣飲食法」1至2星期後，千萬不要以只需1至2星期就能成功，而JUN是在進行這飲食法3個月後，成功減掉17Kg（37.5磅），而且是不反彈！