為減肥切除扁桃腺？台女嘗試中醫、手術都反胖 停止運動竟瘦下來

減肥瘦身方法｜為了成功減肥，各種偏門方法可說是五花八門。近日有一位台灣女星篠崎泫，在健康節目《醫師好辣》中，分享她明明狂做運動但就是瘦不下來，而且遇上她需要進行切除扁桃腺手術，因藥物影響導致體重加速上升。而她也為了能瘦下來，一直不當減肥，但體重都沒有改變，讓她非常困擾！在節目中的營養師趙函穎，就為她解開了這些迷思，以及分享了兩個正確減肥方法！



（截自 YouTube@醫師好辣）

曾嘗試錯誤減肥方法 使身體變差

台灣女星篠崎泫在健康節目《醫師好辣》中，分享到她剛出道時與她現時纖瘦身型大相逕庭，尤其她是以女團Twinko成員身分出道，與其他成員體重平均只有39-42Kg，相比之下她覺得自己很胖。為此，篠崎泫由加入女團後，就開始嘗試一些不當的減肥方法，但體重不僅沒有降下來，還讓身體變得更差。

篠崎泫曾肥腫難分切除扁桃腺 中醫判斷是「類固醇肥胖」（IG@hsyan0625）

肥腫難分切除扁桃腺 中醫判斷是「類固醇肥胖」

其後，篠崎泫稱當時是下顎胖到分不清是肥胖還是扁桃腺，笑稱就這樣進行扁桃腺切除手術，但術後配合類固醇藥物治療，連續服用3個月，使體型反需變得更肥胖。康復後開始認真減肥，但體重就是一直沒法瘦下來，她就開始尋求中醫調理幫助，當時的中醫依據她的生活習慣和身體狀況，判斷她是「類固醇肥胖」，是類固醇導致的一種浮腫，是很難瘦下來。

篠崎泫停止運動反而瘦下來（IG@hsyan0625）

停止運動反而瘦下來

篠崎泫就開始嘗試中醫調理和猛烈的運動，但半年後依然沒有瘦下來。她就去了專門減重的專科門診，做了各種檢查後發現她是偏肌肉型的體質，她的脂肪變成肌肉，使她運動沒有瘦下來和視覺上變得更壯。但她是希望自己能變得纖瘦，後來她就開始停止連動，讓肌肉代謝變成脂肪才能慢慢瘦，以及搭配飲食，就真的成功使體重慢慢下降。

營養師趙函穎：人體代謝需要時間 減肥要有耐心（截自 YouTube@醫師好辣）

營養師趙函穎：人體代謝需要時間 減肥要有耐心

而台灣營養師趙函穎，也解釋道在減肥過程中，體重一定會有上升、下降的情況，但是如果因為體重停住或是不減反增，而放棄減肥，絕對會是得不償失。趙函穎營養師她提到是因為人體肌肉軟化或脂肪要消掉，都是需要時間，所以耐心的等候是很重要。

營養師趙函穎分享兩個正確減肥方法（截自 YouTube@醫師好辣）

營養師趙函穎分享兩個正確減肥方法

趙函穎營養師亦分享了兩個正確減肥方法，首先是不要只看體重，她指體重會因你每天吃的東西、喝水量、運動量等，可能還沒有完成化謝，所以會出現體重上升，但並不代表所做的減肥工作沒有用。所以營養師建議減肥過程不要只看體重，建議要合併量度你的腰圍及其他部位的尺寸，但一星期一次就足夠了。

其次營養師建議不要過度運動，因為每次重訓後，身體是需要兩至三天時間去代謝。但當身體還沒有完全代謝，又繼續過度劇烈運動，反而會導致肝指數爆表，身體會感到越來越累、出現浮腫及發炎，大家減肥期間要注意了！