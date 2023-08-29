暗瘡｜韓妹推「3天痘痘急救法」消痘去印告別爛臉！附暗瘡膏推介

【暗瘡消除法｜暗瘡護理｜去印】香港天氣炎熱潮濕，總感覺汗出不暢，皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡，並且有些暗瘡始終難以爆出，最終形成了石頭瘡。暗瘡，是人體皮脂分泌過剩，堵塞了皮脂腺導管，然後形成細菌感染，引起了一種皮膚炎症反應，局部就會出現紅腫熱痛。好發的地方一般在面部、上背部和胸部。這些暗瘡有些是開放性的，有些是閉合性的，其中閉合性的比較難治療，裡面有可能還有膿包。



暗瘡消除法｜韓網瘋傳「3天3套消痘法」僅3天重新找回雞蛋肌

都市人生活繁忙，難免經常熬夜，但在韓國不論是藝人還是一般人皮膚都好到反光般，絲毫看不到一點瑕疵。其實韓國人相當注重皮膚保養，即使長了暗瘡亦只需三天，就能夠恢復雞蛋肌，要做到零暗瘡零毛孔的真正秘訣是什麼呢？一名韓國女生在個人社交平台分享了快速消除暗瘡的方法，僅僅3天重新找回白滑亮麗肌膚。

暗瘡消除法｜韓網瘋傳「3天3套消豆法」僅3天重新找回雞蛋肌（RED@玉米子）

暗瘡消除法｜韓網瘋傳「3天3套消豆法」僅3天重新找回雞蛋肌（RED@玉米子）

暗瘡消除法｜1. 閉口粉刺或突發性暗瘡

當皮膚不穩定時，皮膚分泌旺盛容易造成閉口粉刺形成，加上都市人總愛熬夜及睡眠不足都會打亂生理週期，增加長粉刺及暗蒼的機會。帖主建議大家購買韓國熱賣去豆水「Clean Teen (클리어틴)」，只需塗抹在閉口粉刺位，直到乾透後再在該位置塗上一層軟膏「Nadixa Cream （나딕사)」。她提醒，大面積塗抹有效抑壓暗瘡生長，最後塗上一層保濕鎖水面霜即可。以上步驟只需堅持做三天，皮膚就能夠回復原生狀態。

暗瘡消除法｜1. 閉口粉刺或突發性暗瘡（RED@玉米子）

暗瘡消除法｜1. 閉口粉刺或突發性暗瘡（RED@玉米子）

暗瘡消除法｜2. 紅腫發炎暗瘡

紅腫發炎暗瘡通常呈紅色，帶點輕微痛楚，這類暗瘡通常要較長時間才能消退。但帖主親授以下方法助大家短時間急救，減低惡化機會。帖主表示發炎位置已經冒出白頭，就可以使用粉刺針挑出白頭，再用消毒棉片在發炎位置擦一遍，最後塗上茶樹精油兼貼上暗瘡貼，隔日絕不留印。

暗瘡消除法｜2. 紅腫發炎暗瘡（RED@玉米子）

暗瘡消除法｜3. 紅痘印消除法

一般都知道長暗瘡不能用手亂擠，胡亂擠壓會讓皮膚造成負擔，更會留下瘡印，疤痕等等。帖主推介飽受痘印困擾的女生，可以使用「Noscarna(노스카나)」的軟膏。雖則不能做到隔日馬上去痘印的效果，堅持使用會逐漸發現痘印慢慢變淡，但其只適用於紅色或較淺的痘印。

暗瘡消除法｜3. 紅痘印消除法（RED@玉米子）

性價比高暗瘡膏推介！抗菌消炎加速暗瘡凋謝

暗瘡膏推薦1. OXY 快治10號暗瘡露

購買方法： 屈臣氏

特強配方蘊含10%的過氧化苯，可以有效對抗嚴重的暗瘡，有助促進表皮角質層的更新及剝落，預防毛孔閉塞，有助吸乾臉部多餘油分。

暗瘡膏推薦｜OXY 快治10號暗瘡露 （品牌提供）

暗瘡膏推薦2. Dermalogica 深層淨痘精華液體貼

購買方法：Selfridges｜Harrods

Dermalogica全新深層淨痘精華液體貼有別一般的暗瘡貼，精華以硫磺作主要成分，有效深層消除頑抗封閉式暗瘡瑕疵，同時做到鎮靜及舒緩暗瘡炎症引起的不適，預防毛孔阻塞。在患處塗抹一層精華液，即時可解決及防止暗瘡形成，最重要是在化妝後也可以使用。

暗瘡膏推薦｜Dermalogica 深層淨痘精華液體貼 （品牌提供）

暗瘡膏推薦3. Aesop Control Serum

購買方法： Zalora｜LookFantastic｜Strawberrynet

AESOP這支產品相對比較冷門，但其功效絕對會讓人一試愛上。主要成份有水楊酸、維他命B3、維他命C等，具有抗菌及消炎的功效，而且可以祛痘淡化痘印，做到一支多功效。敏感肌膚人士亦可安心使用，絕不會刺激皮膚，同時可以軟化老化角質，加速暗瘡凋謝。

暗瘡膏推薦｜Aesop Control Serum （品牌提供）

暗瘡膏推薦4.Caudalie Vinopure 葡萄淨化急救暗瘡膏

購買方法：Lookfantastic｜Asos

Caudalie這款新推出的暗瘡膏萃取自冬青的100%天然水楊酸、茶樹油及維他命B3調製而成，而且臨床試驗證實，全方位從根源殲滅暗瘡桿菌，擊退及抑制暗瘡桿菌滋生，塗上一星期有效消滅63%暗瘡粉刺。

暗瘡膏推薦｜Caudalie Vinopure 葡萄淨化急救暗瘡膏 （品牌提供）

暗瘡膏推薦｜5. Mario Badescu Drying Lotion 瞬間淨痘精華

購買方法：Sephora｜Zalora｜Sasa｜Strawberrynet

Mario Badescu 祛痘精華口碑極佳，不少用家使用後都大讚。整體成分溫和，蘊含水楊酸、爐甘石及其他淨痘配方，絕不會引起皮膚過感的問題，有效去除暗瘡、粉刺、暗粒等問題。

暗瘡膏推薦｜Mario Badescu Drying Lotion 瞬間淨痘精華 HK$205 （品牌提供）

【暗瘡位置｜暗瘡成因 Q&A】