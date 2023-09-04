瘦面｜1個月踢走包面浮腫！保養專家推小臉撥筋助消疲勞、顯小臉

瘦面｜相信不少女生睡醒起來，面部都易有浮腫問題，特別在悶熱的夏天裡，更會因睡眠質素差，而令問題經常發生。有台灣保養專家日前於網上，分享獨家的小臉撥筋的按摩手法，表示由於當時面部浮腫，故每2至3天便做一次小臉撥筋，一個多月後面部變得緊緻，也不易積聚水腫，更能促進血液循環，讓肌膚更吸收營養和水分，以維持肌膚彈性和緊緻。



除了要做保養，日常也要做按摩，讓面部減少浮腫，拍照時也會看來更緊緻，盡顯精神飽滿的感覺。台灣保養專家「Dr. Ivan 6」日前在YouTube頻道，分享小臉撥筋的做法，聲稱每隔兩三日便做一次，一個多月後肌膚變緊緻。若想當個小臉美人的話，大家不妨參考一下。

瘦面｜台灣保養專家「Dr. Ivan 6」日前在YouTube頻道，分享小臉撥筋的做法，聲稱每隔兩三日便做一次，一個多月後肌膚變緊緻。(YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟1. 基本保養

先將橄欖油倒在手心，然後搓開，再利用掌心的溫暖，從額頭、面頰、下顎線至下巴位置，輕輕按壓，同時需儘量避開鼻子。完成後，在額頭位置以指腹力由內向外推開，然後沿眼周打圈，再到面頰，最後由下而上掃下顎線，以提升輪廓。若在橄欖油中添加精油，可以輕搓一下，將掌手放到鼻上聞，以放鬆心情。

瘦面小臉撥筋步驟2. 肩頸按摩

利用食指及中指的指腹力，於鎖骨的凹位由內向外拖延，然反握起拳頭，利用指骨力，於頸側的淋巴位置由上向下推。

瘦面｜小臉撥筋步驟2. 肩頸按摩 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟3. 改善水腫

利用姆指骨力，於下巴位置的凹位按壓約3至5秒。然後按壓兩邊嘴角的地倉穴，可以改善水腫，以及減少法令紋生成。再來是人中穴，能夠提神醒腦，而鼻翼兩側的迎香穴，則延緩衰老，減少過敏問題。最後可以滑動鼻翼兩側，以疏通鼻子。

瘦面｜小臉撥筋步驟3. 改善水腫 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟4. 眼部按摩

完成後，再到眼部按摩，先後在眼角（睛明穴）、眉頭（攢足穴）、眉峰（魚腰穴）、眉尾（絲竹空）、太陽穴、眼中下方（承泣穴）按壓5秒左右，最後回到睛明穴，並向上滑動至髮際線，以消除雙眼疲勞，改善頭痛，同時減淡眼袋。

瘦面｜小臉撥筋步驟4. 眼部按摩 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟5. 下顎線提升

雙手握拳，然後以正反手放在下顎線最底下，並利用食指及中指之間的凹陷位置，沿下顎線提拉到顴骨，重複約20次後再換邊進行。

瘦面｜小臉撥筋步驟5. 下顎線提升 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟6. 蘋果肌撥筋

利用全手的指腹力，雙手由內而外推，再握拳運用指骨力，沿顴骨下方的弧度推向上。完成後，直接按壓顴骨下方，再輕力搓揉打圈，並向上用力一彈，重複動作3次，然後再在外側位置多做2次，並多做整組動作3次，這樣可以幫助提拉和緊緻蘋果肌。接著依然運用指骨力，沿顴骨下方以弧形向上滑動至髮際頂，並重複動作6至7次。

瘦面｜小臉撥筋步驟6. 蘋果肌撥筋 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟7. 眼部提拉

這個動作跟上一個差不多，但力度則需要較輕，可於眼角下方，利用指骨力以弧形推向髮際頂，並重複5次。

瘦面｜小臉撥筋步驟7. 眼部提拉 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟8. 額頭按摩

利用姆指骨力，於眉心之間左右推動向上，經過額頭時，幅度可以加大，直至髮際頂。再在兩邊的眉骨上方，以Z字形向上推，而眉尾位置亦重複同樣動作，並進行2個動作2次。當整組動作完成後，再做多一次，以減低抬頭紋生成。

瘦面｜小臉撥筋步驟8. 額頭按摩 (YouTube@Dr. Ivan 6)

瘦面小臉撥筋步驟9. 耳後疏通

利用食指及中指的指腹力，於耳朵的前後方上下推動10下，再握拳運用指骨力，於頸部兩側向下推，並重複數次，以減少水腫。

瘦面｜小臉撥筋步驟9. 耳後疏通(YouTube@Dr. Ivan 6)

資料來源：YouTube@Dr. Ivan 6