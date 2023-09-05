白髮｜後生有白頭髮藏健康隱憂？醫師推薦3湯水助烏黑：黑豆烏雞

白髮成因｜生白頭髮是變老的象徵，但原來年輕人也會這樣，而且問題漸趨增長，背後或藏有隱憂？有醫師日前在台灣節目中，指出長白髮的需注意健康，有年輕人更突在吃飯時感胸悶跌倒，送院後確認患上心肌梗塞，需進行手術，其後原來因3個原因導致。為解開年輕白髮之謎，《01女生》訪問註冊中醫師詳細講解導致白髮的原因，以及推薦讓頭髮保持烏黑的湯水。



愈多年輕人頭上夾雜不少白髮，原來藏有健康隱憂。台灣節目《醫帥好辣》中，心臟外科醫生楊智鈞表示，突然長出許多白髮的人，或是血液循環出問題，患心臟病風險較一般高5倍。若是吸煙者，更會破壞血管造成發炎，加上壓力大，白髮問題便會更嚴重，年長者還有脫髮問題。

白髮成因｜有個年若30多歲的年輕人，在與客戶吃飯時，突然不適送院，發現有兩條血管動脈硬化。(《白髮》劇照)

年輕長白髮藏隱憂

他舉例，有個年若30多歲的年輕人，在與客戶吃飯時，突然不適送院，發現有兩條血管動脈硬化。醫生看到他一頭灰白，知道是近半年才有的事後，推斷他因長期吸煙，需陪客應酬，加上業績壓力大，導致微血管收縮，造成滿頭白髮。

白髮成因｜若然肝腎虛弱，常見的徵狀會有精神疲乏，全身感無力，對周圍事物缺乏興趣。(《沒有工作的一年》劇照)

「少年白」成因

就此德善健髮註冊中醫師曾戰指出，越來越多年輕人有「少年白」，即早發性白髮，會在30歲前便出現白頭髮，更有年輕化的趨勢。除了父母遺傳，曾醫師提到，中醫認為，肝藏血，腎藏精，其華在發，肝腎虛則精血不足，毛囊得不到充足的營養，就會出現白髮。因此年輕人出現白頭髮，需留意身體有無伴隨不適症狀。

若然肝腎虛弱，常見的徵狀會有精神疲乏，全身感無力，對周圍事物缺乏興趣。亦會腰膝酸軟，不能久行，兼手足心發汗，伴有心煩、口乾等症狀，而在睡覺時也會出汗，平日在光照充足的戶外環境下，會感到頭暈不適。

曾醫師表示，甲狀腺功能異常，也是另一個會導致白頭髮增多的原因。因此，當出現白頭髮的同時，同時身體突然出現體重變化明顯、心跳過快或過慢、出現肌肉無力或震顫、月經不規律或失調等情況，亦要小心是否甲狀腺功能是否異常。

對於白髮漸趨年輕化，曾醫師認為，最為常見的因素是壓力過大。他表示，壓力過大會導致人體內釋放皮質醇，繼而刺激交感神經系統，對頭髮顏色產生影響。其機制與壓力導致脫髮相近，因此該類白髮常伴隨脫髮增多的情況。而中醫認為，壓力過大容易導致肝腎虛或肝鬱氣結的情況，繼而引致上述問題。

曾醫師列舉肝氣鬱結的主要表現為：



1. 精神抑鬱，常常感到情緒低落、精神疲乏

2. 胸悶：感到胸部悶塞，容易憋氣的感覺，因此會「呼大氣」。

3. 胃脹：食量減少，吃飯後感覺胃部脹滿難消化。

4. 脅肋脹痛：脅肋部感到脹痛。刺痛，且按壓拉伸不能緩解。

5. 失眠：難以入睡，淺眠，睡眠品質差，多夢。

6. 四肢乏力：感到身體沉重，四肢無力，不願意活動。

7. 頭痛：容易兩側的太陽穴附近，或者頭頂的部位。下午至黃昏尤其嚴重。

8. 咽部有異物感：吞咽食物或口水是時覺得咽部有東西卡住，但無法咳出或咽下。



此外，為增強頭髮烏黑，減少白髮問題，曾醫師亦推薦3款湯水，大家不妨試試。

白髮成因｜德善健髮註冊中醫師曾戰；香港浸會大學中醫學碩士；廣州中醫藥大學中醫學學士(醫師提供)

保持頭髮烏黑湯水1. 黑芝麻核桃糊：

材料：黑芝麻30克、核桃30克，占米粉70克，冰糖適量（約70克）。

做法：將黑芝麻搗成細末備用、核桃仁搗成泥狀備用。把半杯水和冰糖放入小鍋中，用中火煮至糖溶解。把 1 杯水和粘米粉拌勻。攪拌均勻後，把粘米粉水倒進糖水中，一邊煮，一邊拌，煮至開始變濃稠。隨後倒進黑芝麻粉及核桃泥，拌勻，即成。

保持頭髮烏黑湯水2. 黑豆烏雞湯

材料：黑豆150克、烏雞1只、紅棗8顆、鹽適量。

做法：將黑豆提前一晚浸泡，烏雞洗淨焯水，然後將所有材料放入砂鍋中，加適量水，用大火煮沸後，轉小火煮2小時左右，加鹽調味即可。

保持頭髮烏黑湯水3. 首烏黃精湯

材料：制首烏20克、黃精15克、熟地黃10克、雞肉200克、枸杞子10克。

做法：將制首烏、黃精、熟地黃用紗布包好，雞肉洗淨切成小塊，枸杞子洗淨，將所有材料放入砂鍋中，加適量水，煮至雞肉熟爛，去藥包，加鹽調味即可。