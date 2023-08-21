梅酒、粉紅酒卡路里竟比啤酒高！飲酒4招免傷身：維他命B群助解酒

飲酒卡路里｜每逢星期四、五都會收拾心情，準備在周末狂歡，與一眾好姊妹小酌一杯，談談最近經歷的樂與悲。雖然小飲怡情，但有時不小心多喝一兩杯，過後或會因致胖和傷身而感懊惱。台灣營養師高敏敏日前在社交媒體，便貼心地為一眾女生，詳列出各款酒類的卡路里，以及減低酒後傷身的4個方法，各位女生千萬要注意！



適量酒精有助心情放鬆，將日常累積的壓力掃空，不過有時不知酒量的界線，以致喝多，並出現反效果，不僅容易長胖，對肌膚和健康也有影響。高敏敏營養師日前便舉出，我們常喝酒類的卡路里，讓大家對適當的喝酒量，有更清晰的理解。其中部分以為易造成啤酒肚的黑啤和台灣啤酒，原來卡路里較烈酒低，而女生們愛喝的梅酒和粉紅酒，由於饜造時加入的糖份，竟然每100毫升，便分別有156和119卡路里，隨酒精濃度愈高，所需消耗的能量更多。

高敏敏營養師 (Facebook)

不少女生或會以酒醉，來判定喝酒的份量，但在酒量較好的女生角度看，對適量的界線較模糊，不太清楚應要喝多少。高敏敏表示，女生每天不應超過1個酒精當量（即15克酒精），相等於375毫升啤酒、110毫升紅酒、150毫升水果酒或30至40毫升烈酒，這樣便能減少身體發煉、免疫力下降和宿醉的機會。

一覽酒類的卡路里列表，原來梅酒比啤酒更易致胖？(高敏敏營養師Facebook)

飲酒免傷身秘訣1. 飽腹喝酒

要在享受美酒同時，減低傷身機會，高敏敏舉出4個小秘訣。首要便是飽腹才喝酒，由於酒精較刺激，若然空肚喝酒的話，容易傷及腸胃。建議事前吃含水量高的蔬果或牛奶墊胃，以降低身體吸收酒精的速度。

飲酒免傷身秘訣2. 維他命B群助解酒？

若然酒精代謝較慢，容易出現醉酒問題，因此高敏敏建議，可以在喝酒前，攝取維他命B群的食物或補充劑，以協助加快體內的代謝反應，將酒精分解。她同時還列出，瘦肉、香蕉和糙米都富含維他命B群，因此大家不妨在喝酒前，都選擇這些食物。

若然酒精代謝較慢，容易出現醉酒問題。(《無法成為野獸的我們》劇照)

飲酒免傷身秘訣3. 喝酒愈慢愈好

在盡興的氛圍下，很易不小心喝多一兩杯。高敏敏認為，可以在喝酒時，先指定喝酒的份量，再分成幾杯慢酌，同時放慢喝酒的速度，這樣便能減輕身體內臟的負擔，同時避免致胖的機會。

飲酒免傷身秘訣4. 喝水可解宿醉？

此外，若喝過量翌日都會宿醉，令人頭痛作嘔。高敏敏解釋，這是體內缺水所致，由於身體不夠水分，令乙醇酒精代謝不良，身體便會發出警號，因此她建議，只要多喝水，讓身體排出酒精分解後的毒素，這樣便能緩減頭痛宿醉的機會。

(以上內容獲 高敏敏營養師 授權)

宿醉原來是體內缺水所致。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

同場加映：維他命B群不僅可助解酒，還可改善失眠問題？

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