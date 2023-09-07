萬寧一連4周護髮限定活動：免費頭皮分析＋髮色體驗＋送護髮產品

萬寧｜頭髮護理與肌膚保養同樣重要，萬寧由即日起一連4星期，將舉辦「Healthy Hair Carnival」，集合四大美髮及護髮品牌，舉行一連串限定活動，助大眾全面護理秀髮！屆時會有限定體驗及優惠活動，注動頭髮護理的女生們千萬不要錯過！



萬寧「Healthy Hair Carnival」（萬寧 提供）

萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x Hair Recipe「米之御髮節」：免費護髮油體驗＋和風打卡位

萬寧與 Hair Recipe 合作舉辦一連四日的「米之御髮節」，由即日起至9月10日會在銅鑼灣Fashion Walk中庭設匠心工藝小木屋，屆時會有和風打卡位，女生們可約同閨蜜好友們前去打卡，而在活動期間完成打卡任務更可享$49活動限定優惠券！

萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x Hair Recipe「米之御髮節」：免費護髮油體驗＋和風打卡位（萬寧 提供）

除此之外，「米之御髮節」中亦設有純米瓶系列體驗區，大家可以即場免費試用修護乾枯毛躁髮的免沖洗米糠護髮油。另外，於9月7至14日期間，在銅鑼灣指定萬寧門市購買Hair Recipe純米瓶系列單件裝，即享第二件半價！

「米之御髮節」中亦設有純米瓶系列體驗區，大家可以即場免費試用修護乾枯毛躁髮的免沖洗米糠護髮油。（萬寧 提供）

萬寧 x HAIR RECIPE「米之御髮節」



日期：2023年9月7至10日

地點：銅鑼灣Fashion Walk中庭



萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x L’Oreal PARiS 防掉髮限定專區：免費頭皮分析+免費護髮產品及 CheckCheckCin 養髮米水

於9月8日至9月21日期間，L‘Oreal PARiS將於尖沙咀指定萬寧分店設防掉髮限定專區，將為客人提供專業免費頭髮健康分析。另外在9月15日至9月17日期間，每日頭50名參加活動的顧客可獲得透明質酸輕盈水潤洗髮露及CheckCheckCin米水（含黑豆、黑芝麻）一包。購買三件或以上強韌豐盈系列產品即送Franc Franc護髮毛巾。

萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x L’Oreal PARiS 防掉髮限定專區：免費頭皮分析+免費護髮產品及 CheckCheckCin 養髮米水（萬寧 提供）

萬寧 x L‘Oreal PARiS 頭髮護理限定專區



日期：2023年9月8至21日

地點：尖沙咀萬寧分店- 九龍尖沙咀河內道18號K11地庫1層B109-B110號舖



萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x got2b 日本潮流髮色發佈會：免費虛擬髮色體驗＋髮型師分享髮色趨勢及護髮心得

got2b將於9月22日在尖沙咀美麗華商場一站式造型概念店，屆時設got2b潮流髮色體驗照相館，客人可以測試及選擇自己喜歡的got2b髮色並在館内拍照留念，順道讓自己嘗試不同髮色，看看哪種髮色最適合自己，為下次染髮提供一些靈感。活動中更邀請了日本星級髮型師為大家介紹日本最新髪色趨勢、造型示範及分享家居頭髮護理貼士。

萬寧 x got2b 日本潮流髮色發佈會



日期：2023年9月22日

時間：5pm-8pm

地點：美麗華商場RICKYKAZAF Store



萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x Liese Blauné 虛擬髮色體驗

主打泡泡染髮技術的染髮品牌Liese Blauné，於9月15至10月5日期間，在銅鑼灣指定萬寧分店設 Virtual Try On 體驗，讓客人即場測試最新虛擬髮色，另外亦即遊戲專區，凡完成遊戲或虛擬髮色體驗，即可獲贈小禮品。

另外，活動期間亦設不少驚喜禮遇，其中包括購買兩件Liese/Liese Blauné/Liese極緻鎖色修護系列，即送萬寧$10現金優惠券；買Rerise回麗絲產品一件即送 Rerise回麗絲護染梳一把；買任何Kao頭髮護理或染髮產品滿$149，送$25 Starbucks禮券，禮遇相當豐富，大家也緊記趁著活動期間，入手護髮產品吧！

萬寧Healthy Hair Carnival｜萬寧 x Liese Blauné 虛擬髮色體驗（萬寧 官網）

萬寧 x Liese Blauné Your Glamorous Style, Your Shiny Hai



日期：2023年9月15至10月5日

地點：銅鑼灣萬寧分店 - 香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖



▼▼▼同場加映：萬寧7大護髮好物推介女生必入手▼▼▼

萬寧護髮好物推介1：Hair Recipe WANOMI髮之料理純米瓶溫和養髮米糠油 53毫升 HK$239

購買方法：萬寧

Hair Recipe 的 WANOMI髮之料理純米瓶溫和養髮米糠油是由日本營養學家 X 髮の專家匠心開発，源自於日本99.6%米糠原液，能為頭皮及頭髮給矛最純淨有效的養分，有助撫平毛躁及令秀髮重現自然光澤。

萬寧護髮好物推介1：Hair Recipe WANOMI髮之料理純米瓶溫和養髮米糠油 53毫升 HK$239（萬寧 官網）

萬寧護髮好物推介2：Hair Recipe WANOMI髪の食譜櫻花肉桂香氣米糠保濕修護洗髮露 + 護髮精華素 HK$338

購買方法：萬寧

Hair Recipe 首創日式極簡純米養髮概念，採用 99.6%米糠原液，能有效溫和護理頭皮，持續使用14天後，就能明顯改善髮質。

萬寧護髮好物推介2：Hair Recipe WANOMI髪の食譜櫻花肉桂香氣米糠保濕修護洗髮露 + 護髮精華素 HK$338（萬寧 官網）

萬寧護髮好物推介3：L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 400毫升 HK$199

購買方法：萬寧

L'Oreal Paris 推出的透明質酸8秒水髮膜蘊含液態微分子，能有效迅速吸收，有助注入髮芯，只需要8秒時間就可以修復受損髮絲，令髮絲回復柔順光澤、輕盈不油膩。

萬寧護髮好物推介3：L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 400毫升 HK$199（萬寧 官網）

萬寧護髮好物推介4：L'Oreal Paris巴黎歐萊雅強韌豐盈防掉噴霧精華 90毫升 HK$249

購買方法：萬寧

L'Oreal Paris 推出的強韌豐盈防掉噴霧精華，有助全面護理髮絲、頭皮及髮根，能有效溫和淨化頭皮潔淨力及增加髮根的豐盈蓬鬆度，同時增加髮絲的強韌度及柔順度，減少斷髮問題。

萬寧護髮好物推介4：L'Oreal Paris巴黎歐萊雅強韌豐盈防掉噴霧精華 90毫升 HK$249（萬寧 官網）

萬寧護髮好物推介5：Liese高效護色洗髮露 500毫升 HK$79

購買方法：萬寧

Liese高效護色洗髮露採用植物性來源護色洗淨成分，無矽無硫酸鹽能有效減少髮色流失，同時有助為染後髮絲加倍保濕，是染髮後必備的護髮好物！

萬寧護髮好物推介5：Liese高效護色洗髮露 500毫升 HK$79（萬寧 官網）

萬寧護髮好物推介6：Klorane金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華 100毫升 HK$285

購買方法：萬寧

Klorane金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華蘊含金雞納、有機雪絨花、錳、咖啡因及維他命 B，能有效調整頭髮生長週期，強健髮根至髮幹，減緩脫髮情況。

萬寧護髮好物推介6：Klorane金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華 100毫升 HK$285（Klorane 提供）

萬寧護髮好物推介7：Ryo呂極蔘潤黑防脫髮護髮精華素 230毫升 HK$199

購買方法：萬寧

Ryo呂極蔘潤黑防脫髮護髮精華素,配方含韓方水複合物8大精華成份：人蔘、茯苓、蜂蜜、綠茶、黑豆、山地黃、何首烏、當藥，採用了古法韓方預防落髮問題，以及明顯薄髮情況，令毛髮更顯蓬鬆。