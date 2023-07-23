夏天頭皮油又臭？髮型師授5護髮Tips　乾洗頭急救油頭需選對髮質

香港氣候悶熱、潮濕，使有八成以上的民眾屬於混油性頭皮！



控油不當、補水不足，讓頭皮每遇到氣溫升高、不透氣環境時，出油、頭臭、扁塌問題便頻頻浮現！難道「混油頭」真的沒有解藥嗎？這次儂編有請荷里活御用髮品Oribe國際認證講師Terrence老師，為我們精闢解答夏天「混油頭養5大正確觀念」！

夏天油頭保養5大要點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 香港「混油頭髮品」應該這樣選

髮絲油膩，頭皮猶如壟罩了一層膜般悶黏難耐，這是普遍香港人在夏季會遇上的髮肌問題，而面對此情況，多數人都會挑選強效控油髮品，並捨棄掉看似厚重的護髮程序，不過這樣真的是最佳對策嗎？Terrence老師指出：「夏天選擇髮品，頭皮與頭髮的產品一定要分開！像是油性頭皮，就要避免過於厚重的髮品。其中粗硬髮質，則建議挑選高度保濕，偏油、膏狀類產品搭配使用；至於細軟髮則推薦乳狀、水狀產品，選對護髮品才能顧全養髮、清爽兩者需求。」

2. 預防扁塌「護髮」要精準

照顧好髮質固然重要，但想必多數人仍然會抓不好比例，而使秀髮顯得扁塌、油光滿頭～針對這點，Terrence老師為我們精準指南整理、養髮比例！夏天在居家護髮時，建議兩道程序即可，洗完頭後的潤絲髮品，以及吹整前的打底護髮，盡可能簡單。像是粗硬髮質就推薦：水＋油；細軟髮質則建議：水＋乳，並且一定要依髮質屬性「分段」分別使用不同養護髮品，才能精準地養出好髮質不留負擔。

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3. 「髮尾油」使用藏地雷

女孩們執著於有光澤的秀髮，而髮油便是最基礎、好上手的護髮方式，不過這看似厚重的養髮產品，夏天使用上又有甚麼訣竅呢？Terrence老師提醒：「各髮油保濕濃度不同，可依髮質挑選，如油性髮建議挑選輕保濕、滋潤度勿過高。若真屬於油性頭皮，則建議冬天再搭配髮油，並且吹至半乾時塗抹，最重要的是要分層使用，強調於髮尾受損處使用即可。」

4. 「頭臭」不是洗頭就有用！

頭臭味、油頭味是每到夏天最讓人苦惱的課題～然而要解決頭臭，日常清潔觀念就得正確！Terrence老師補充：「頭氣味的形成，往往是因為清潔不足導致微生態失衡，因此必須從日常做好基礎清潔，並且搭配定期去角質；尤其針對容易扁塌、出油、頭臭者，建議每兩天就要使用舒活頭皮凝膠、頭皮清潔產品，才可有效掃除心患。」

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5. 「乾洗髮」原來也有分髮質

為了立即改善油膩膩的髮況，乾洗髮是急救時的救贖～不過妳一定不曉得，其實乾洗髮挑選也有分髮質！市面上販售的乾洗髮分為噴霧、粉狀兩種類型，但其成分皆以玉米澱粉、植物性澱粉為基底～因此在挑選上，Terrence老師分析到，相對於強化立即控油、乾爽的噴霧型乾洗髮，若妳屬於一般髮質，只是一時因外在因素而扁塌出油，那麼則推薦使用強化保養頭皮效果的乾洗髮。屬性更溫和、控油力適度，卻又能還原頭皮清爽柔軟的狀態。

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