洗頭水推薦｜8大防扁塌洗頭水！控油、令扁塌髮絲變得蓬鬆感

洗頭水推薦｜夏日天氣悶熱，頭髮易出油，髮絲細軟的女生尤其擔心頭髮扁塌問題，除了靠吹整技巧外，原來選對洗頭水也能有助頭髮防扁塌！市面上推出了不少具有抗控油、防扁塌的洗頭水，《01女生》今次就為大家整合8款防扁塌洗頭水推薦，部分更具防脫髮、改善毛燥等功效，大家不妨跟著入手！



洗頭水推薦｜HIMAWARI 向日葵EX洗髮露 HK$128／500ml

購買方法：Mannings

日本 HIMAWARI 向日葵EX洗髮露蘊含有機向日葵萃取，含豐富營養價值，而且容易吸收，能夠從髮根滲入髮芯，修護受損髮絲，有助改善乾旱缺水問是之餘，亦能令髮絲回復健康強韌，全日保持清爽、不易扁塌。

洗頭水推薦｜HIMAWARI 向日葵EX洗髮露 HK$128／500ml（HIMAWARI 提供）

洗頭水推薦｜KÉRASTASE 防掉髮輕盈浴髮乳 HK$260／250ml

購買方法：Sasa｜Look Fantastic

KÉRASTASE 的防掉髮輕盈浴髮乳含2大活性配方，包括雪絨花幹細胞及生薑萃取物，有助溫和淨化、強健頭皮，減少髮絲斷裂，打造豐盈蓬鬆髮根。

洗頭水推薦｜KÉRASTASE 防掉髮輕盈浴髮乳 HK$260／250ml（KÉRASTASE 官網）

洗頭水推薦｜AVEDA invati advanced™ 頭皮淨化洗髮水 - 輕柔配方 HK$350／200ml

購買方法：SEPHORA｜Sasa

Aveda 推出的 invati advanced 系列，專門針對稀薄髮絲，透過採用無矽、純素配方及94% 天然萃取成分，幫助增厚及強韌髮絲，濃密豐盈頭髮。這款輕柔配方的頭皮淨化洗髮水，蘊含冬青樹提煉的水楊酸，可以去除頭皮的老化角質，巴巴蘇油中的潔淨因子，亦能溫和淨化頭髮和頭皮，防止洗髮引致破損折斷。

洗頭水推薦｜AVEDA invati advanced™ 頭皮淨化洗髮水 - 輕柔配方 HK$350／200ml（AVEDA 提供）

洗頭水推薦｜Leonor Greyl 植物均衡洗髮露 HK$360／200ml

Leonor Greyl 植物均衡洗髮露含有95%天然配方，能有效溫和潔淨及淨化油性頭皮，去除頭皮上過多油脂，令秀髮重拾輕盈清爽、保持髮根蓬鬆。

洗頭水推薦｜Leonor Greyl 植物均衡洗髮露 HK$360／200ml（Leonor Greyl 提供）

洗頭水推薦｜EBC Lab 清爽防掉髮無矽洗頭水 HK$129／290ml

購買方法：﻿Mannings

EBC Lab 推出的清爽防掉髮無矽洗護系列，含綠茶精華及魚腥草精華，有助針對頭油、頭臭、頭瘡、發炎、頭髮扁塌及頭皮屑等問題。

洗頭水推薦｜EBC Lab 清爽防掉髮無矽洗頭水 HK$129／500ml（萬寧 官網）

洗頭水推薦｜L'OCCITANE 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310／500ml

購買方法：L'OCCITANE｜Look Fantastic

L'OCCITANE 的草本療法強韌護理洗髮水，尤其針對幼細及脆弱的質質，產品採用了無矽配方，添加了5種草本精華油，配合按摩使用，有助令秀髮變得更強韌，抵禦外來侵害及豐盈秀髮。

洗頭水推薦｜L'OCCITANE 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310／500ml（L'OCCITANE 官網）

洗頭水推薦｜Hair Rituel by Sisley 賦活豐盈洗髮露 HK$550／200ml

購買方法：Harrods｜Lanecrawford

Sisley 推出的賦活豐盈洗髮露蘊含豐富修護活性成分，有助温和潔淨頭皮及髮絲，並提供所需的維他命及礦物，做到深層滋潤，令頭髮回復健康順滑之餘，同時從髮根開始打造豐盈光澤秀髮。

洗頭水推薦｜Hair Rituel by Sisley 賦活豐盈洗髮露 HK$550／200ml（Sisley 官網）

洗頭水推薦｜呂RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液 HK$99.9／400ml

購買方法：Mannings｜Watsons｜Sasa

韓國No.1韓方頭皮護養專家【呂RYO】主打以全枝韓國人蔘的修復力量融入在頭皮護理之中，這款韓蔘滋養防脫髮洗髮液，採用獨家Ginsen9EX™防脫專利技術，能有效修復受損頭皮、強韌保護髮根及強化頭皮水油平衡，幫助調理頭皮油脂，保持清爽潔淨，防止扁塌情況。