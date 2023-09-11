減肥方法｜韓女僅半年狠減40磅！改5飲食習慣不運動肚腩也能消失

減肥瘦身方法｜許多女生的口頭禪都是「要減肥了！」但往往容易經不住誘惑和需要大量運動，就半途而廢了。在韓國有一位YouTube訂閱超過86萬的KOL「윤쨔미 YoonCharmi」，就分享了自身減肥經歷，在幾乎不需要運動的情況下改變5飲食方法，讓自己只用6個月就減掉18.4KG（約40.5磅），還令身型變得更好看！



YouTuber「윤쨔미 YoonCharmi」僅用6個月就減掉40.5磅

YouTuber「윤쨔미 YoonCharmi」僅用6個月就減掉40.5磅（截自 YouTube@윤쨔미 YoonCharmi）

減肥瘦身方法1. 放慢進食速度可提升飽腹感

減肥瘦身方法1. 放慢進食速度可提升飽腹感（IG@yooncharmi）

윤쨔미在影片分享了自己減肥期間，一日三餐的飲食配搭，她的早餐都會吃2個水煮蛋，和一份水果；而午餐則會吃約200g的白飯，和約140g的肉或蔬菜，種類不會超過3種。晚餐作為睡前最後一餐，윤쨔미會飯量減至130g，配菜則減到70至80g，雖然份量比午餐少，但她在進食時會減慢速度使飽腹感提升，一整晚不感餓。

減肥瘦身方法2. 每餐間隔4小時 晚上6時前吃完三餐

윤쨔미表示自己即使在減肥期間，每日也會吃足三餐（IG@yooncharmi）

윤쨔미表示自己即使在減肥期間，每日也會吃足三餐，為身體攝取足能營養，但她會在每餐間隔時間上，設下限制。윤쨔미的每一餐間隔時間會定在4小時，因為她認為每個人的消化食物的時間至少要3小時，所以兩餐中盡要不要吃任何食物，避免造成消化負擔。此外，三餐都盡量在晚上6時前完成，防止食物還沒完全消失就睡覺，因為這樣也是造成肥胖原因之一。

減肥瘦身方法3. 慎選水果

윤쨔미前面提到自己早餐會搭配一份水果，她補充並不是每種水果都適合早上進食，像是酸度較高的橙、西柚、柑橘等，都是容易刺激胃部黏膜，尤其早上空腹時。윤쨔미建議可以選其他香蕉、蜜瓜、柿子等，都是飽腹感較高的水果，不過她強調再好吃的水果，每次只能吃一個拳頭的大小，避免攝取過太多糖份。

윤쨔미雖然會照吃澱粉，但會限制自己進食澱粉的量，以及在減肥期間完全禁止自己吃乳製品（IG@yooncharmi）

減肥瘦身方法4. 減少攝取澱粉、戒掉乳製品和含糖份食物

윤쨔미雖然會照吃澱粉，但會限制自己進食澱粉的量，以及在減肥期間完全禁止自己吃乳製品，以及含糖份食物，包括：牛奶、乳酪、芝士、蛋糕等致肥食物。윤쨔미也表示這些食物的確很難戒掉，但應至少堅持2個月，使體重達到穩定階段後，為她訂立一個可放肆的時間，但也不能多！

減肥瘦身方法5. 戒掉凍飲多喝溫水

윤쨔미在減肥期間，除了戒掉乳製品和含糖份食物外，她還會戒掉凍飲（IG@yooncharmi）

윤쨔미在減肥期間，除了戒掉乳製品和含糖份食物外，她還會戒掉凍飲，只喝約40至60度的溫水。因為윤쨔미認為喝溫水，可使身體新陳代謝提高，及增加免疫力，對減肥有很大的幫助。此外，윤쨔미對於喝水的時間也很有講究，她會在用餐前30分鐘，及餐後2小時喝一杯溫水，有助提高飽腹感，對減肥來說是有事半功倍的好處！