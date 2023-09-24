環保永續美妝成彩妝界新趨勢　人氣熱賣天然純素化妝品牌推薦

近年環保意識抬頭，除永續時尚之外，彩妝界亦加入綠色行列，推出可持續發展美妝護膚品。各大品牌主動減碳減塑為地球出一分力，同時天然有機、純淨成份的化妝品亦對肌膚和環境更友善。《01女生》為大家精選推介以下5大永續美妝品牌，一齊愛錫自己，呵護肌膚，善待環境！



Chantecaille

野駒保育秋日彩妝系列。透過推出野駒保育秋日彩妝系列，Chantecaille 將捐贈部分收益支援American Wild Horse Campaign，為近期在猶他州的孤立野馬族群展開保育工作。(圖片來源:chantecaille.com.hk)

提起永續保育彩妝品牌，你必須認識Chantecaille。自1997年創立以來，一直秉持關注瀕臨絕種動物及自然生態保育環境，維持生態平衡的理念。2006年起，推出27個限定慈善保育彩妝系列，更將部分收益回饋予保護瀕臨絕種動物及海洋的相關機構。另外，天然化妝品系列以最純凈、高效的花妍及草本成分而成，確保不含人造色素香料、石油化工產品等，亦絕不經動物測試。

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Kjaer Weis

(圖片來源:kjaerweis.com)

由丹麥化妝師Kirsten Kjaer Weis 於2010年正式成立，是近年大熱永續彩妝品牌之一。產品原料、成分主要來自世界各地的有機農業，經過人工肌膚測試，孕婦或敏感肌人士都可使用。所有產品在意大利生產並獲有機認證。不論是唇膏、睫毛膏及眼影等包裝都帶有幾何美感的設計，更設有可替換的補充替芯，讓大家輕鬆使用。

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ZAO

法國有機彩妝品牌ZAO。(圖片由品牌提供)

於2012年已開始推廣可持續生產理念，彩妝產品以100%純天然、純素原料製作，更加入天然竹子的護膚成分，如：有機竹葉純露有助保濕、控油舒敏；竹莖粉有助平衡水油度等。產品採用天然竹子為主要包裝及設有補充替換裝，減塑節能。另外，所有原材料或製成品絕不進行動物測試，並取得PETA 純素及無殘忍標籤。

Kosas

Kosas Cosmetics。(圖片來源:kosas@instagram)

由Sheena Yaitanes於2015年創立，從小在母親影響下開始接觸彩妝品，長大後在加州大學爾灣分校(UCI)修讀生物學。對於藝術、化妝充滿熱誠的她，在洛杉磯成立主打天然、活性成分的化妝品牌Kosas。品牌堅持用料天然、Gluten-free、純素而且不經動物測試，臨床證實其活性水平的滋養成分可真正護膚，品牌更為敏感肌膚人士設計溫和高性能配方。

Axiology

Axiology Beauty。(圖片來源:https://axiologybeauty.com/)

來自美國的純淨彩妝品牌，由一位唇膏愛好者Ericka成立。主要採用10種100%天然純素原料製作產品，如牛油果、椰子油、葡萄籽油、葵花籽等，可用於臉部、眼部和嘴唇上。而包裝盒採用可回收的紙質，不會製造任何塑膠垃圾。唇膏顏色色號豐富，配方乾淨天然，獲得 PeTA（善待動物組織）純素和無殘忍認證，任何膚質、膚色人士都適合使用。